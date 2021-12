Zusammen kochen, gemeinsam essen und die geteilte Zeit genießen: In den meisten Familien spielen die Mahlzeiten an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen eine große Rolle. Auch wenn die meisten Zutaten schon vorher besorgt wurden, kommt es doch hin und wieder vor, dass etwas vergessen wurde. Die Lösung: Ab in den Supermarkt. Damit sollte man sich allerdings beeilen. Denn die Geschäfte haben am 24. Dezember nicht den ganzen Tag geöffnet.

Wie lang haben Geschäfte an Heiligabend geöffnet?

an Heiligabend geöffnet? Welche Läden haben an Weihnachten offen?

offen? Die Öffnungszeiten der Supermärkte und Dicounter an Weihnachten 2021 im Überblick.

Öffnungszeiten der Geschäfte an Weihnachten: Wie lang haben Supermärkte am 24.12.21 geöffnet?

An Heiligabend haben Supermärkte und Discounter meist vormittags, manche sogar bis zum Nachmittag, geöffnet. Die Öffnungszeiten unterscheiden sich aber sowohl von Region zu Region als auch von Markt zu Markt. In einigen Geschäften entscheidet die Filialleitung über die Geschäftszeiten an und um Weihnachten. In diesem Artikel findet ihr eine Liste der üblichen Öffnungszeiten einzelner Discounter und Supermärkte in Deutschland. In einzelnen Fällen können diese allerdings abweichen.

Lebensmittel-Supermärkte, Drogerien, Bäcker: Diese Geschäfte haben an Weihnachten offen

Während Tankstellen, Apotheken und Läden an Flughäfen oder Bahnhöfen an Heiligabend teilweise den ganzen Tag geöffnet haben, sind andere Läden meist nur den halben Tag geöffnet. Laut den gesetzlichen Bestimmungen dürfen Lebensmitteleinzelhändler wie Supermärkte, Discounter und Verbrauchermärkte auch an Heiligabend öffnen – in vielen Fällen bis spätestens 14.00 Uhr. Außerdem gibt es keine Pflicht zum Öffnen.

Sonderregeln gelten beispielsweise für Blumenläden, Weihnachtsbaumverkaufsstellen und Bäckereien. Am ersten und zweiten Weihnachtstag haben Supermärkte in der Regel geschlossen. Bäcker- und Konditoreien aber, dürfen an Sonn- und Feiertagen für drei Stunden geöffnet sein – in NRW sind am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) laut Gesetz sogar fünf Stunden erlaubt.

Lidl, Edeka, Rewe, Aldi, Kaufland, Netto und Co. – Die Öffnungszeiten an Weihnachten 2021

Hier findet ihr die Öffnungszeiten der beliebtesten Geschäfte für Lebensmittel, Haushaltswaren und mehr. Die Angaben stammen aus den vergangenen Jahren. Eine Änderung wegen Corona ist bislang für 2021 nicht in Sicht.

Lidl Öffnungszeiten an Weihnachten und Heilig Abend

An Heiligabend (24.12.) haben die Lidl-Märkte generell von 7.00 bis 13.30 oder 14.00 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 25. und 26. Dezember) hat Lidl geschlossen.

Edeka Öffnungszeiten an Weihnachten und Heilig Abend

Am 24. Dezember haben die Edeka-Märkte generell von 7.00 bis 13.00 Uhr offen, in manchen Fällen sogar bis 14.00 Uhr. Die Filialleitung kann die Öffnungszeiten selbst festlegen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, also am 25. und 26. Dezember) hat Edeka geschlossen.

Rewe Öffnungszeiten an Weihnachten und Heilig Abend

Auch hier obliegt es der Filialleitung, die Öffnungszeiten an Heilig Abend zu bestimmen. In der Regel hat Rewe am 24.12. zwischen 7.00 und 14.00 Uhr offen. Manchmal aber auch auch 6.00 bzw. 6.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Auch Rewe hat an den Weihnachtsfeiertagen zu.

Aldi Öffnungszeiten an Weihnachten und Heilig Abend

Genau wie Lidl hat auch der Discounter Aldi am 24.12. regulär von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder gar 14.00 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember ist das Geschäft geschlossen.

Kaufland Öffnungszeiten an Weihnachten und Heilig Abend

Je nach Filiale öffnet Kaufland an Heiligabend zwischen 6.30 und 7.00 Uhr – und schließt zwischen 13.30 und 14.00 Uhr. An den Feiertagen haben die Läden zu.

Netto Öffnungszeiten an Weihnachten und Heilig Abend

Die Netto-Filialen haben an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Am 24. Dezember aber hat der Discounter meist zwischen 6.30 und 14.00 Uhr geöffnet.

Penny Öffnungszeiten an Weihnachten und Heilig Abend

Bei Penny kann man an Heiligabend in der Regel zwischen 7.00 und 14. Uhr einkaufen. Am 25./26.12. haben die Filialen geschlossen.

Bäcker Öffnungszeiten an Weihnachten 2021

Besonders an Weihnachten darf ein leckeres Frühstück mit Brötchen und Brezeln vom Lieblings-Bäcker nicht fehlen. Aber die Bäckereien haben oftmals nicht zu den üblichen Uhrzeiten für die Kunden geöffnet. Über die Weihnachtsfeiertage müssen die Geschäfte früher schließen. An Heiligabend, den 24. Dezember, haben Bäckereien in Deutschland oft nur bis Nachmittags geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag kommt es auf den Bäcker an – viele haben geschlossen oder nur bis mittags geöffnet.

Drogerien Öffnungszeiten an Weihnachten: Wie haben Dm, Rossmann und Müller an Heiligabend offen?

An Heiligabend dürfen neben Supermärkten ebenso die Drogerien wie Rossmann, Müller oder Dm bis nachmittags öffnen. Auch hier gelten die Öffnungszeiten, die im jeweiligen Ladenöffnungsgesetz geregelt sind. Spätestens um 14.00 Uhr müssen am 24.12. auch auch die Drogerien schließen.