Beschlussvorlage publik geworden. Wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage in Deutschland treffen sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder am Donnerstag, um weitere Maßnahmen gegen die vierte Welle zu beschließen. Bereits einen Tag vor dem Corona-Gipfel am 02.12.2021 , ist Medienberichten zufolge einepublik geworden. Wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage in Deutschland treffen sich dieund Präsidenten der Länder am Donnerstag, um weiteregegen die vierte Welle zu beschließen.

Beschlussvorlage der MPK morgen, 02.12., liegt vor – Was steht im Entwurf?

Zunächst berichtet die Bild-Zeitung aktuell über die Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel am morgigen Donnerstag. Unter anderem sollen bei der Konferenz folgende Aspekte Thema sein:

2G+ und 2G-Regeln

Großveranstaltungen

Clubs und Bars

Maskenpflicht an Schulen

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

2G im Einzelhandel und 2G-Plus in Deutschland – die Beschlussvorlage

Einzelhandel gelten. Außer in Läden mit Produkten des täglichen Bedarfs. Angekündigt wurden bereits vorweg „die Ausweitung der 2G-Regeln auf den Einzelhandel und Einschränkungen bei Großveranstaltungen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bereits am Dienstag, 30.11.21. Konkret beschlossen werden sollen die Maßnahmen bei der Bund-Länder-Runde am Donnerstag. Die 2G-Regel soll dem Bericht der Bild-Zeitung zufolge laut Beschlussvorlage flächendeckend und Inzidenz-unabhängig imgelten. Außer in Läden mit Produkten des täglichen Bedarfs. Angekündigt wurden bereits vorweg „die Ausweitung derauf den Einzelhandel und Einschränkungen bei Großveranstaltungen“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) bereits am Dienstag, 30.11.21. Konkret beschlossen werden sollen die Maßnahmen bei der Bund-Länder-Runde am Donnerstag.

Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: nur noch 2 Haushalte erlaubt?

Schon vorher war der Presseagentur AFP von Weil mitgeteilt worden: „umfangreiche Kontaktbeschränkungen vor allem für Ungeimpfte, auch bei privaten Zusammenkünften“ sollen kommen. Die Bild berichtet nun, laut Entwurf sollen sich nur noch maximal zwei Haushalte treffen dürfen. Kinder bis 14 Jahre und Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit.

Maskenpflicht und Weihnachtsferien: Welche Corona-Regeln kommen für Schulen?

Kindertagesstätten und Schulen müssten aber geöffnet bleiben. „Diese Lehre sollten wir aus dem ersten Lockdown ziehen“, sagte der baden-württembergische CDU-Fraktionschef Manuel Hagel vor dem Bund-Länder-Gespräch – fordert ansonsten allerdings einen „konsequenten Advents-Lockdown“. Was laut Beschlussvorlage an den Schulen wieder sicher kommen soll: Die Maskenpflicht in allen Klassenstufen.

Schließung von Clubs und Bars: Das soll künftig gelten

Clubs und Bars sollen schließen müssen – aber nur in Hotspots. Das sind laut Entwurf Regionen mit einer Inzidenz von über 350.

Veranstaltungen sollen eingeschränkt werden

Für Fußballspiele soll laut Entwurf bald eine maximale Petrsonenobergrenze von 30 Prozent der Auslastung gelten – oder maximal 10.000 Zuschauer zugelassen werden.