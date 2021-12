Für die Ministerpräsidentinnen und -Präsidenten ist es beschlossene Sache: Bald gelten in ganzstrengere Corona-Regeln, darauf haben sich die Länder heute beimgeeinigt. Die Frage ist nur: Wann ist „bald“? Ab wann gelten die beschlossenenwir 2G im Einzelhandel, Maskenpflicht an Schulen und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte?

Die Entscheidungen sind am 02.12.21 zwar gefallen, dieder Kanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten ersetzen allerdings nicht dieauf Länderebene. So können weiterhin alle 16 Bundesländer noch weitere Beschlüsse fassen, einige haben das auch schon angekündigt – in Baden-Württemberg (VO ab Samstag, 04.12.) und Bayern (VO ab 3.12.) werden die Maßnahmen wohl noch strenger ausfallen. Die Länderchefs haben bei der Konferenz lediglich die „Mindeststandards“ für dievereinbart.