Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mitgeteilt, welche weiteren Corona-Maßnahmen in Bayern beschlossen wurden. Schon seit dem Wochenende finden Fußballspiele in Bayern nur noch als Geisterspiele statt. Gelten soll dies dann zunächst bis zum Jahresende. Hinzu kommen nach dem Bund-Länder-Beschluss vom 2. Dezember auch in Bayern eine weitere Verschärfung der Kontaktbeschränkungen und 2G im Handel und in der Außengastronomie (diese Regeln gelten ab Mittwoch, 08.12.21).

Um die Corona-Zahlen zu senken setzt die bayerische Landesregierung auf harte Einschnitte, vor allem für Ungeimpfte.

Welche Corona-Regeln gelten aktuell in Bayern?

Bayern: Kabinett beschließt Geisterspiele und schärfere Corona-Regeln

Maßnahmen an einigen Stellen weiter verschärft: Die Kliniken in Bayern sind nach wie vor am Limit. Deshalb werden diean einigen Stellen weiter verschärft:

Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga

schärfere Kontaktbeschränkungen

Zugang zum Handel nur noch für Geimpfte und Genesene

Bund-Länder-Gipfel hat das bayerische Kabinett diese und noch einige weitere Verschärfungen der Corona-Regeln am Freitag beschlossen. „Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – die Nach demhat das bayerische Kabinett diese und noch einige weitere Verschärfungen der Corona-Regeln am Freitag beschlossen. „Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – die Inzidenz im Freistaat sinkt nämlich aktuell etwas. Er betonte: „Die Inzidenz muss runter und die Intensivbetten müssen entlastet werden.“

Aktuelle Corona-Regeln in Bayern: Diese Maßnahmen gelten ab Mittwoch

Einige Maßnahmen wie 2G im Einzelhandel gelten erst ab Mittwoch, 08.12.2021. Andere aber sind bereits in Kraft. Besonders hart sind die Corona-Regeln in den Hotspots – mit Inzidenz über 1000. Erfreulich: In ganz Bayern sinken aktuell die Werte; die Maßnahmen wirken also, wie Markus Söder beteuert.

2G : Im bayerischen Einzelhandel haben vom 8. Dezember an nur noch Geimpfte und Genesene Zugang – ausgenommen sind Einkäufe für den täglichen Bedarf.

: Im bayerischen haben vom 8. Dezember an nur noch Geimpfte und Genesene Zugang – ausgenommen sind Einkäufe für den täglichen Bedarf. Für gastronomische Angebote im Freien gilt ab Samstag ebenfalls die 2G-Regel , Zugang also nur für Geimpfte und Genesene.

, Zugang also nur für Geimpfte und Genesene. An Silvester und am Neujahrstag werden Ansammlungen auf öffentlichen Straßen und Plätzen verboten . „Soweit rechtlich möglich“ sollen die Kommunen ein Feuerwerksverbot auf öffentlichen Plätzen erlassen. Und weiter heißt es im Kabinettsbeschluss: „Der Bund ist aufgefordert, wie im letzten Jahr ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik zu erlassen.“

werden auf öffentlichen Straßen und Plätzen . „Soweit rechtlich möglich“ sollen die Kommunen ein auf öffentlichen Plätzen erlassen. Und weiter heißt es im Kabinettsbeschluss: „Der Bund ist aufgefordert, wie im letzten Jahr ein Verkaufsverbot für Pyrotechnik zu erlassen.“ Für Ungeimpfte gelten seit letzter Woche (24. November) strikte Kontaktbeschränkungen

gelten seit letzter Woche (24. November) strikte Kontaktbeschränkungen Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Lediglich Kinder unter zwölf Jahren, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit

und Genesene zählen nicht mit Fußballspiele in Bayern werden vorerst ohne Zuschauer stattfinden. Die neuen Beschlüsse gelten bereits ab diesem Samstag und betreffen den gesamten „Profisport für überregionale Ligen“, wie Söder sagte. In diesem Punkt geht Bayern weiter als die meisten anderen Länder - hierüber hatte es am Donnerstag auch keine Einigkeit gegeben.

in Bayern werden vorerst ohne Zuschauer stattfinden. Die neuen Beschlüsse gelten bereits ab diesem Samstag und betreffen den gesamten „Profisport für überregionale Ligen“, wie Söder sagte. In diesem Punkt geht Bayern weiter als die meisten anderen Länder - hierüber hatte es am Donnerstag auch keine Einigkeit gegeben. Zu Friseuren, Hochschulen, Musik-, Fahr- und Volkshochschulen sowie Bibliotheken haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang.

Alle Clubs , Diskotheken und Bars müssen bis mindestens 15. Dezember schließen

, Diskotheken und müssen bis mindestens 15. Dezember schließen Bei einer Inzidenz über 1000 wird alles geschlossen. Ausnahmen bleiben Schulen und Kitas, Handel (allerdings Kundschaftsbeschränkung: pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde in dem Laden befinden), Alten- und Pflegeheime (hier gilt aber eine Testpflicht vor dem Betreten)

2G-Regel in Bayerns Außengastronomie und im Einzelhandel

Es gilt quasi flächendeckend die 2G-Regel . Zudem gibt es keinen Glühwein mehr draußen für Ungeimpfte zu kaufen. Markus Söder und das Kabinett führen in Bayern auch in der Außengastronomie die 2G-Regel ein. Damit werden auch Weihnachtsmärkten und sonstigen Verkaufsständen „die Hände gebunden“. Im Einzelhandel haben bundesweit bald auch nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt.

2G+ Regel in Bayern: Noch keine Ausnahme für Geboosterte bei Testpflicht

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betont: „Die Inzidenz muss runter und die Intensivbetten müssen entlastet werden.“ Für viele Bereichen wie den Einzelhandel oder die Außengastronomie wurde daher nun die 2G-Regelung eingeführt. Darüber hinaus gilt teilweise auch die 2G-Plus-Regel, der Zutritt wird hier nur Genesenen oder Geimpften mit negativem Corona-Test gewährt. Wo ist dies der Fall und gibt es in Bayern auch Ausnahmen von der Testpflicht für Menschen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben? Alle Infos im folgenden Artikel:

Inzidenz in Bayern aktuell – leichter Rückgang der Coronazahlen

Der Corona-Inzidenzwert in Bayern geht seit einigen Tagen zurück. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen, 06.12.21, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 526,4 für den Freistaat, nach 529,6 am Sonntag. Die bundesweite Inzidenz war leicht gestiegen auf knapp 442. Das bundesweite Intensivregister meldete am Morgen 1058 erwachsene Covid-19-Patienten im Freistaat und somit zwei weniger als am Vortag.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist allerdings zu berücksichtigen, dass Experten derzeit von einer Untererfassung bei den Corona-Zahlen ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach teils mit der Meldung von Fällen nicht mehr hinterher. Zudem wurden teilweise Intensivpatienten aus Bayern in andere Bundesländer verlegt.

Schule Bayern: Weihnachtsferien werden nicht vorgezogen

Weihnachtsferien sollen in den Diesollen in den Schulen in Bayern nicht früher als geplant starten, wie Söder und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sagten. Auch die Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler soll demnach nicht ausgesetzt werden.

Corona-Tests in bayerischen Kitas sollen verpflichtend werden

Bayern will künftig auch Kinder in Kindertagesstätten verpflichtend auf Corona testen. Dies müsse allerdings praktikabel und umsetzbar sein und dürfe nicht zu einer Überlastung des Personals führen. Für Kitas ist das Testen derzeit noch freiwillig, es gibt Test-Angebote.

Markus Söder fordert Impfpflicht für bestimmte Kinder

Während die Corona-Inzidenzen in Bayern leicht zurückgehen hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Debatte um eine mögliche Impfpflicht ab zwölf Jahren angestoßen. „Das muss man diskutieren“, sagte er im Bayerischen Rundfunk. „Generell wäre es natürlich gut, wenn die Impfpflicht zumindest bei denen, bei denen der Impfstoff schon erprobt ist - ab zwölf - auch stattfinden würde“, sagte Söder. Das würde schnell gehen und die Schulen „absolut sicher machen“. Zudem sei sein Gefühl bei den jungen Leuten: „Die wollen auch geimpft werden, weil sie sagen: "Dann habe ich Freiheit".“

Omikron in Bayern: Keine großflächige Verbreitung

In München wird das Abwasser künftig genau auf die Omikron-Variante des Coronavirus untersucht. Bislang sei im Abwasser der Landeshauptstadt die neue Variante noch nicht nachgewiesen worden, berichtete das bayerische Wissenschaftsministerium am Freitag.

Ein Forschungsteam des Tropeninstituts am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) analysiert das Abwasser, um so Rückschlüsse auf die Verbreitung von Corona ziehen zu können. Ähnliche Untersuchungen gibt es auch in anderen Orten. Nach Angaben des Ministeriums wird in München derzeit nur die Delta-Variante nachgewiesen. „Daraus kann geschlossen werden, dass es bisher keine großflächige Verbreitung von Omikron in München gibt“, hieß es.