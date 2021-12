Zugang zumnur noch fürundunter anderem in der Fußball-Bundesliga: Diese und weitere Verschärfungen der Corona-Regeln hat das bayerische Kabinett am letzten Freitag beschlossen. „Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und betonte: „Diemuss runter und diemüssen entlastet werden.“ Für viele Bereichen wie den Einzelhandel oder diewurde daher nun die 2G-Regelung eingeführt. Darüber hinaus gilt teilweise auch die, der Zutritt wird hier nur Genesenen oder Geimpften mitgewährt. Wo ist dies der Fall und gibt es in Bayern auchvon derfür Menschen, die bereits ihreerhalten haben?

Gilt 2G+, sind nur Menschen zu einer Veranstaltung oder einem Ort zugelassen, die vollständig geimpft oder von einer COVID-19-Infektion genesen sind und zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Dabei kann es sich um einen Selbsttest handeln, den man vor Ort unter Aufsicht macht, einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder einen bis zu 48 Stunden alten PCR-Test. Ungeimpfte haben bei 2G-Plus keinen Zutritt.

Auch in Baden-Württemberg gilt aktuell vielerorts die. Allerdings sind Personen mit einerin Baden-Württemberg von derbei der 2G-Plus-Regelung ausgenommen. Bisher ist unbekannt, ob es eine solcheauch ingeben wird und wenn ja wann diese eingeführt wird. Die 2G-Plus-Regel gilt demnach in Bayern bisher ohne Ausnahmen auch für vollständig. Für Menschen mit der dritten Corona-Impfung könnte sich das allerdings durchaus noch ändern.

Der Corona-Inzidenzwert ist in Bayern den zehnten Tag in Folge zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Montagmorgen (Stand 3.27 Uhr) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 526,4 für den Freistaat, nach 529,6 am Sonntag. Die bundesweite Inzidenz war leicht gestiegen auf knapp 442. Das bundesweite Intensivregister meldete am Morgen 1058 erwachsene Covid-19-Patienten im Freistaat und somit zwei weniger als am Vortag.