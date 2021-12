Bayern sinken langsam, aber stetig. Die Kliniken sind jedoch am Limit, und den Intensivstationen steht im Winter möglicherweise das Schlimmste erst noch bevor. Deshalb werden die Bayern geht dabei weiter als andere Bundesländer. „Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Corona-Zahlen insinken langsam, aber stetig. Die Kliniken sind jedoch am Limit, und den Intensivstationen steht im Winter möglicherweise das Schlimmste erst noch bevor. Deshalb werden die Corona-Regeln nochmals verschärft.geht dabei weiter als andere Bundesländer. „Die neue Welle ist angeknackst, aber sie ist noch nicht endgültig gebrochen“, sagte Ministerpräsident Markus(CSU).

Der Zugang zum Einzelhandel gilt nur noch für Geimpfte und Genesene .

gilt nur noch für und . Doch welche Läden fallen darunter?

fallen darunter? Was gilt aktuell für Baumärkte , Drogerien und Co.?

, Drogerien und Co.? Ein Überblick zur 2G-Regel im Handel in Bayern.

Ab Mittwoch, 08.12.2021, gilt im Einzelhandel in Bayern die 2G-Regel

In Bayern wird die 2G-Regel nun ausgeweitet. Im bayerischen Einzelhandel haben vom Mittwoch, 8. Dezember 2021, an nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. Mit dieser strengeren Regelung setzt die Staatsregierung einen Bund-Länder-Beschluss vom 02.12.21 um. Doch es gibt bei der 2G-Regel im Handel auch Ausnahmen: Darunter fallen Geschäfte des täglichen Bedarfs. Die Obergrenze in Ladengeschäften liegt bei 10 Quadratmeter pro Kunde laut aktueller Verordnung. In Hotspots besteht aktuell sogar eine Obergrenze im Handel für Kunden: Sie beträgt 20 Quadratmeter pro Person.

Liste „Geschäfte des täglichen Bedarfs“: In welchen Läden in Bayern gilt kein 2G?

„Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr für Handelsangebote ist nur unter 2G-Bedingungen gestattet, soweit sie nicht der Deckung des täglichen Bedarfs dienen“, heißt es im Bericht aus der Kabinettssitzung vom 3. Dezember 2021. Ausgenommen von der 2G-Regel in Bayern sind also Einkäufe für den täglichen Bedarf. Doch welche Läden zählen zum täglichen Bedarf? Ein Überblick:

Lebensmittelhandel

Getränkemarkt

Reformhaus

Babyfachmarkt

Apotheke

Sanitätshaus

Drogerie

Optiker

Hörakustiker

Tankstelle

Zeitungsverkaufsstelle

Buchhandlung

Blumenfachgeschäft

Tierbedarfsmarkt

Futtermittelmarkt

Großhandel

Gartenmarkt

Weihnachtsbaumverkauf

Baumärkte Bayern: Gilt die 2G-Regel auch fürs Einkaufen im Baumarkt?

Auch sächsische Notfallverordnung sieht vor, dass Läden, die die Grundversorgung gewährleisten geöffnet bleiben. In Sachsen gilt jedoch auch in Baumärkten die 2G-Regel. Wie sieht es also in Bayern aus? Ungeimpfte dürfen weiterhin für Haus und Garten einkaufen. Im Freistaat gilt ab 08.12.2021 keine 2G-Regel im Baumarkt.

Kinder: Ausnahmen von der 2G-Regel im Einzelhandel

unter zwölf Jahren und drei Monaten sind von der 2G- und der 2G-plus-Regel ausgenommen. Teilweise gilt in einigen Kinderund drei Monaten sind von der 2G- und der 2G-plus-Regel ausgenommen. Teilweise gilt in einigen Lebensbereichen in Bayern nämlich bereits 2G+ . Welche Ausnahmen bei der 2G-plus Regel in anderen Bundesländern gelten, gibt es hier nachzulesen:

2G Regel in der Gastronomie im Außenbereich in Bayern

Neu ist in Bayern auch eine strengere Maßnahme für den Außenbereich der Gastronomie. Im Freien gilt für gastronomische Angebote seit Samstag, 04.12.21, ebenfalls die 2G-Regel, Zugang haben also nur für Geimpfte und Genesene, wie schon in geschlossenen Räumen. Für Kinder unter 12 Jahren und 3 Monaten gilt die 2G-Regelung auch hier nicht.

Einzelhandel übt Kritik an 2G: In welchen Bundesländern gilt die Regel?