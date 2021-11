Deutschland spitzt sich die Corona-Lage mit stark steigenden Booster-Impfungen angelaufen, bei der die Bürger ein drittes Mal geimpft werden sollen. Besonders hohe Corona-Regeln auf die Bürger im Freisaat zu – Impfung für alle ist mit Blick auf die Weihnachtstage in vollem Gange. Die wichtigsten Fragen und Antworten – der Reihe nach: In ganzspitzt sich diemit stark steigenden Infektionszahlen wieder zu. Um den Schutz vor einer Covid-Infektion wieder aufzufrischen, sind dieangelaufen, bei der die Bürger ein drittes Mal geimpft werden sollen. Besonders hohe Inzidenzwerte hat momentan Bayern . Daher kommen ab Mittwoch noch strengereauf die Bürger im Freisaat zu – in Hotspots gibt es sogar Lockdowns . Die Booster-Kampagne zur drittenfür alle ist mit Blick auf die Weihnachtstage in vollem Gange. Die wichtigsten Fragen und Antworten – der Reihe nach:

Anmeldung zur Booster-Impfung: Wie kommt man in Bayern an einen Termin?

Termin für die Booster-Impfung beim Impfzentrum oder Hausarzt? Muss ich mich selbst um eine Anmeldung kümmern? Grundsätzlich gibt sowohl für Erst- und Zweitimpfung als auch für Booster mehrere Möglichkeiten: Es herrscht erneut Unsicherheit bei den Corona-Impfungen – viele Fragen sich: Woher bekomme ich einenfür die Booster-Impfung beim? Muss ich mich selbst um einekümmern? Grundsätzlich gibt sowohl für Erst- und Zweitimpfung als auch für Booster mehrere Möglichkeiten:

Individuelle Impfung im Impfzentrum , auch ohne Termin

, auch Viele Impfzentren bieten spezielle Impfangebote für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren an (bestrifft Erst- und Zweitimpfungen)

ab 12 Jahren an (bestrifft Erst- und Zweitimpfungen) Impfung in Arztpraxen (Kinder- und Jugendärzte, Hausärzte)

(Kinder- und Jugendärzte, Hausärzte) Impfung durch Betriebsärzte im Rahmen von Angehörigen von Beschäftigten

im Rahmen von Angehörigen von Beschäftigten Mobile Impfteams sind in ganz Deutschland im Einsatz und impfen meist ohne Termin

Booster-Impfung im Impfzentrum in Bayern

Impfzentrum interessiert, hat laut dem „Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege“ die Möglichkeit, einen telefonisch oder online einen Termin zu vereinbaren. Zum Telefonnummer 116 117 wählt. Die Hotline ist aktuell täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr erreichbar. Wer sich für eine Impfung beim kommunaleninteressiert, hat laut dem „Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege“ die Möglichkeit, einenodereinen Termin zu vereinbaren. Zum zuständigen Impfzentrum wird man weitergeleitet, wenn man diewählt. Die Hotline ist aktuell täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr erreichbar.

online einen Termin unter Auffrischungsimpfungen gebucht werden. Durch die Änderung kann nun online nur noch ein aktueller Termin gebucht werden. Es ist außerdem möglich,unter www.impfzentren.bayern buchen. Seit dem 15.10.21 können über das Portal online Einzeltermine fürgebucht werden. Durch die Änderung kann nun online nur noch ein aktueller Termin gebucht werden.

Account beim Besteht derbeim Bayerischen Impfportal noch, sollte dieser genutzt werden, ansonsten ist ein neuer anzulegen. Laut Staatsministerium geht eine Neuanmeldung sehr einfach und schnell, seit keine Gesundheitsdaten und Tätigkeiten mehr abgefragt werden.

Booster-Impfung beim Hausarzt in Bayern

Zu Beginn der Corona-Impfungen wurden diese auf Basis der Stiko-Empfehlungen nach Risikogruppen priorisiert. Seit dem 7. Juni 2021 wurde die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. In Bayern wurde die Priorisierung in den Hausarztpraxen bereits mit Wirkung vom 20. Mai 2021 aufgehoben. Es liegt seitdem in der Verantwortung der Ärzte Priorisierungen gegebenenfalls selbst zu treffen, um eine effiziente Organisation der Schutzimpfungen zu gewährleisten. Dafür können sich Interessierte einfach direkt an die Hausärzte in ihrer Umgebung wenden und nachfragen, für wen Booster-Impfungen angeboten werden und wann es freie Termine gibt. Eine Anmeldung ist momentan bei den meisten niedergelassenen Ärzten noch nicht nötig, da es noch keine Wartelisten gibt. Nimmt die Impfkampagne fahrt auf, könnte sich das allerdings wieder ändern.

Ab wann ist die 3. Corona-Impfung nötig?

Die Impfzentren wurden vom Land Bayern bereits darüber informiert und wurden lautt Ministerium explizit aufgefordert, dass Auffrischimpfungen allen angeboten werden sollen, die nach Ablauf von fünf Monaten nach ihrer Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung erhalten möchten. Die Impfzentren sollen sie daher so zeitnah wie möglich anbieten und durchführen. Vorerst ist bei vielen Impfzentren noch nicht einmal eine Terminvereinbarung nötig.

Für wen gibt die Stiko eine Empfehlung für Booster-Impfungen?

Jede*r Erwachsene kann sich in Bayern die Booster-Impfung holen. Der Freistaat fährt alle seine Corona-Impfzentren wieder hoch. „Wir glauben fest daran, dass Boostern der beste Schutz ist“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Die Impfzentren sollten alle Menschen über 60 Jahren direkt anschreiben, es gebe aber keine Reihenfolge. „Wer kommt, wird geimpft – niemand wird zurückgewiesen“, sagte Söder.

Seit dem 18.11.2021 empfiehlt die Stiko (Ständige Impfkommission) allen Personen ab 18 Jahren die Covid-19-Auffrischimpfung. Die Impfkommission bekräftigte allerdings ihre Empfehlung, folgende Personengruppen zu priorisieren:

Immunschwache Personen

Personen Personen im Alter von über 70 Jahren

Bewohnerinnen, Bewohner und Betreute in Pflege- und Altenheimen

Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen

Auch bisher Nicht-Geimpfte sollen vordringlich geimpft werden

Biontech oder Moderna: Empfehlung für die Booster-Impfung?

Ob nach fünf oder sechs Monaten – der Booster soll durch einen mRNA-Impfstoff verabreicht werden. Dafür stehen in Deutschland die Impfstoffe Moderna und Biontech zur Verfügung. Eine Mehrheit in Deutschland wurde mit dem Impfstoff von Biontech erst- und zweitgeimpft. Als dritte Dosis könnte nun aber erstmal hauptsächlich der Moderna-mRNA-Impfstoff zur Verfügung stehen. Alle Infos im folgenden Artikel: