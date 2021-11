Die Maßnahmen, die im Land Baden-Württemberg heute und morgen besprochen werden, könnten die komplette Bandbreite an öffentlichen Veranstaltungen betreffen, vom Kinobesuch bis zum Weihnachtsmarkt, heißt es.

Beratungen über eine Verschärfung der Sportveranstaltungen weitergehen soll. Erneut sind „Geisterspiele“ in den Stadien wahrscheinlich. In Baden-Württemberg finden am Montag, 29.11.2021, und Dienstag erneutüber eineder Corona-Regeln statt, sagte Regierungssprecher Arne Braun der Deutschen Presse-Agentur. Unter anderem soll besprochen werden, wie es mitweitergehen soll. Erneut sind „“ in den Stadien wahrscheinlich.

Neue Corona-Regeln in BW wegen Virusvariante Omikron geplant

Die Landesregierung stelle angesichts der aktuellen Entwicklung jederzeit Überlegungen an, weitere Verschärfungen vorzunehmen, die möglich seien, sagte der Regierungssprecher. „Die neue Virusvariante, die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen in vielen Regionen, das weiter nicht gebremste exponentielle Wachstum – all das macht schnelles Handeln notwendig“, sagte Braun.

Baden-Württemberg bei 511,4. Wie aus den Daten des Landesgesundheitsamts weiter hervorgeht, stieg auch die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen auf 621. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz (Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) liegt bei 6,2. Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionszahlen lag am Montag inbei 511,4. Wie aus den Daten des Landesgesundheitsamts weiter hervorgeht, stieg auch die Zahl der Covid-Patienten auf denDie sogenannte(Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Menschen und Woche) liegt bei 6,2.

Veranstaltungen bald verboten oder beschränkt – Kretschmann will schärfere Maßnahmen

Damit Weihnachten nicht zur Katastrophe wird auf den Intensivstationen, schreitet Baden-Württemberg mit harten Maßnahmen voran. Freizeit- und Sportveranstaltungen sollen untersagt werden – auch für Geimpfte. Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg sollen wegen der sich zuspitzenden Corona-Pandemie verboten oder zumindest beschränkt werden. Die Kontakte müssten radikal reduziert werden, kündigte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag beim Besuch eines Impfzentrums in Stuttgart an. Leider gelte das auch für Geimpfte, weil der Impfschutz nach vier bis sechs Monaten nachlasse.

Absage der Weihnachtsmärkte in BW? – das Verbot könnte doch noch kommen

Wenn Freizeit-, Kultur und Sportveranstaltungen in Baden-Württemberg verboten oder weiter beschränkt werden, könnte sich das auch die wenigen noch stattfindenden Weihnachtsmärkte auswirken. Droht doch noch eine Absage? Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes werde die Landesregierung am Dienstag, 30.11.21, im Kabinett entsprechende Beschlüsse fassen, sagte Kretschmann. Es werde zur „weiteren Untersagung oder Beschränkung von Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen kommen“. Wie das im Einzelnen aussehe, werde man besprechen. „Auch Sportgroßveranstaltungen werden wir massiv einschränken oder gar untersagen.“

Die konkreten Maßnahmen würden von der Größe der Veranstaltungen und den Hygienekonzepten abhängen, sagte Kretschmann der dpa. Zur Dauer der neuen Maßnahmen sagte der Grünen-Politiker, dass dies von der Entwicklung der Infektionszahlen abhänge. Bis Maßnahmen im Kampf gegen das Virus aber wirkten, brauche es mindestens eine Woche, stellte er klar.

Corona-Gipfel morgen: Scholz und Merkel wollen Bundesnotbremse besprechen

Medienberichten zufolge sei es jetzt sicher: Schon morgen, am Dienstag, 30.11.2021, soll es zu einer Länder-Spitzenrunde mit dem künftigen Bundeskanzler Olaf Scholz und Angela Merkel kommen.

Angesichts der lauter werdenden Alarmsignale aus Kliniken, von Impfstationen und Wissenschaftlern fordert Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) den Bund dazu auf, die epidemische Notlage so bald wie möglich erneut festzustellen. Dieser erst vor kurzem ausgelaufene Ausnahmezustand gab den Landesregierungen die Möglichkeit, auf einfachem Verordnungsweg weitreichende Maßnahmen zu ergreifen. Lucha sprach sich am Montag zudem dafür aus, eine Bundesnotbremse, wie sie von Ende April bis Ende Juni 2021 in Kraft war, ebenfalls in der laufenden Woche zu verhängen. „Dann wäre für alle klar, was gilt“, sagte Lucha dem Deutschlandfunk.

Fußball-Geisterspiele: Strengere Corona-Maßnahmen bei Sportveranstaltungen

Unter anderem hat die Landesregierung in Kürze wieder Geisterspiele im Profifußball angekündigt. „Aber es ist klar, dass im Profifußball Geisterspiele kommen“, sagte Braun weiter. Die Besucherzahlen bei Großveranstaltungen wurden erst kürzlich beschränkt. Die Vereine dürfen nur die Hälfte ihrer Kapazität nutzen. Die Obergrenze liegt aktuell bei 25.000 Zuschauern. Auch hier gilt 2G+, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test brauchen.

Kontaktbeschränkungen in BW – neue Corona-Regeln könnten im Dezember kommen

Gesundheitsminister Manfred Lucha fordert: „Wir brauchen Kontaktbeschränkungen im Umfang von 70 bis 90 Prozent“, sagt der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk – um Krankenhäuser nicht weiter zu überlasten. Er fügte hinzu: „Das müssen wir jetzt signifikant reduzieren. Die Grundbotschaft lautet, Kontakte, die nicht nötig sind, nicht zu machen.“ Unter anderem könnten Großveranstaltungen abgesagt werden. Auch einen Lockdown schließt Lucha grundsätzlich nicht aus. Schulen sollten jedoch so lange wie möglich geöffnet bleiben. Personen, die keine vollständige Haushalt nur noch mit einer weiteren Person treffen. Wer als Haushalt zählt und was jetzt noch gilt, erfahrt ihr im folgenden Artikel: Der baden-württembergischefordert: „Wir brauchenim Umfang von 70 bis 90 Prozent“, sagt der Grünen-Politiker im Deutschlandfunk – umnicht weiter zu überlasten. Er fügte hinzu: „Das müssen wir jetzt signifikant reduzieren. Die Grundbotschaft lautet, Kontakte, die nicht nötig sind, nicht zu machen.“ Unter anderem könnten Großveranstaltungen abgesagt werden. Auch einenschließt Lucha grundsätzlich nicht aus. Schulen sollten jedoch so lange wie möglich geöffnet bleiben. Personen, die keine vollständige Corona-Impfung haben, dürfen sich aktuell allein oder alsnur noch mit einer weiteren Person treffen. Wer als Haushalt zählt und was jetzt noch gilt, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Ab wann neue Corona-Regeln in BW?

Kretschmanns Kabinett will am Dienstag, 30.11., deutlich schärfere Regeln beschließen. Im Anschluss an die Kabinettssitzung (12.00 Uhr) will er mit Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) die Beschlüsse erklären. Sie könnten dann noch von dieser Woche an gelten.

Neue Corona-Regeln 2021 mit epidemischer Lage und bundesweiter Notbremse gefordert

Die Forderungen, dass der Bundestag wieder die epidemische Lage von nationaler Tragweite beschließt mehren sich. Auch der Weg für eine bundesweite Notbremse soll möglich gemacht werden.

Der designierte Kanzler Olaf Scholz (SPD) müsse zudem schnell bekanntgeben, wer neue Gesundheitsministerin oder neuer Gesundheitsminister werden soll. Auch wäre eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche „sehr wünschenswert". Lucha sagte zudem, dass die drei Landes-Gesundheitsminister der Grünen mit der Grünen-Spitze in Berlin am Wochenende einen Krisenstab gebildet hätten.

Intensivstationen in Baden-Württemberg wegen Corona-Patienten teils überlastet

Mehrere Staaten haben angeboten, Covid-Intensivpatienten aus Baden-Württemberg aufzunehmen. Das baden-württembergische Staatsministerium bestätigte am Samstag, dass es Unterstützungsangebote aus der Schweiz, der französischen Region Grand Est und der italienischen Region Lombardei gebe. Regierungssprecher Arne Braun sagte, Frankreich wolle Covid-Intensivpatienten aus Baden-Württemberg in Kliniken im Elsass aufnehmen. Die Landesregierung sei dankbar für dieses Angebot. Es sei zunächst noch nicht zu so einer Verlegung gekommen, es könne aber gut sein, dass man das Angebot annehmen müsse. Auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 waren französische Covid-Intensivpatienten nach Baden-Württemberg verlegt worden.