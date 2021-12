Die Zeit der vollen Stadien in der Fußball-Bundesliga ist wohl bald wieder vorbei. Am Donnerstag beraten Bund und Länder über schärfere Maßnahmen. Dabei geht es auch um Einschränkungen bei Großveranstaltungen.

Zuschauerkapazitäten bei Großveranstaltungen und in den Profifußball-Stadien geht es bei der Bei der Frage nach der Reduzierung derbei Großveranstaltungen und in den Profifußball-Stadien geht es bei der MPK von Bund und Ländern am Donnerstag (11.00 Uhr) "nur" noch um die Fragen des Ausmaßes und der Einheitlichkeit.

Wie viel Prozent sollen nach der Vorlage Großveranstaltungen besuchen dürfen?

besuchen dürfen? Gibt es bald wieder überall sogenannte Geisterspiele ?

? Welche Stadien können wie viele Zuschauer empfangen?

empfangen? Welche Corona-Regeln gelten in den Stadien der Bundesliga?

MPK heute: Was wird beim Thema Großveranstaltungen entschieden?

Es gebe bereits vorab weitgehende Einigkeit darüber, dass es bei Fußballspielen eine "signifikante Reduktionen der Zuschauer geben muss", sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst im ZDF-Morgenmagazin. Die zulässige Teilnehmerzahl bei Großveranstaltungen soll stark begrenzt werden. Das gilt vor allem auch für Fußballspiele. Volle Bundesligastadien soll es bis auf Weiteres nicht mehr geben.

Bund und Länder erwägen 30-Prozent-Deckel für Großveranstaltungen

Bund und Länder erwägen eine Begrenzung der Zuschauerkapazitäten bei überregionalen Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen auf 30 Prozent. Das geht aus einer vorläufigen Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde hervor, die am Donnerstag erneut zu Beratungen über die Corona-Krise zusammenkommen will.

MPK: Begrenzung soll für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und im Freien gelten

Die 30-Prozent-Begrenzung soll demnach ebenso für geschlossene Räume gelten wie für Veranstaltungen im Freien. In Räumen soll die Auslastung zusätzlich bei maximal 5000 Zuschauern gedeckelt werden, im Freien bei maximal 15.000. Nur Geimpfte und Genesene sollen Zugang haben und auch medizinische Masken tragen.

Die Vorlage stammt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem Kanzleramt und gibt einen mit den Ministerpräsidenten und Vertretern der voraussichtlich künftigen Ampel-Koalition abgestimmten Arbeitsstand vom Morgen (8.30 Uhr) wieder. Dabei handelt es sich noch nicht um Beschlüsse aus den Bund-Länder-Gesprächen über ein umfangreiches Maßnahmenpaket gegen Corona.

Reduktion oder Geisterspiel? Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert bundesweite Geisterspiele. "Weil es um bundesweite Ligen geht, wäre es auch klug, wenn wir ungefähr die gleichen Ergebnisse haben", äußerte Wüst: "Ich bin dafür, dass wir das möglichst einig machen, damit es bundesweit gleich gilt."

Gesundheitsexperte Lauterbach: Kein Spiel mit mehr als 5000 Zuschauer

Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert kurz vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern eine Obergrenze für Fußballspiele. „Aus meiner Sicht sollte kein Spiel mehr als 5.000 Zuschauer haben“, schrieb Lauterbach auf Twitter mit Blick auf das umstrittene rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende vor 50.000 Fans.

Am Mittwoch war der Corona-Inzidenzwert in Köln sprunghaft gestiegen. „Es war sicher nicht das Spiel allein. Aber es hat beigetragen. Das Spiel hätte so nie genehmigt werden dürfen“, schrieb Lauterbach. Nach Angaben der Stadt Köln vom Mittwoch gebe es allerdings noch keinen Infektionsfall mit Bezug zum Bundesligaspiel vom Samstag.

Geisterspiele BW: Baden-Württemberg will Zuschauer verbieten

In Baden-Württemberg hat die Landesregierung in Kürze wieder Geisterspiele im Profifußball angekündigt. Am Dienstag (30.11.) wurden die neuen Corona-Maßnahmen in Baden-Württenberg vorgestellt. Klar ist bereits, dass es keine Zuschauer im Stadion mehr geben wird.

Die Besucherzahlen bei Großveranstaltungen wurden erst kürzlich beschränkt. Die Vereine dürfen nur die Hälfte ihrer Kapazität nutzen. Die Obergrenze liegt aktuell bei 25.000 Zuschauern. Auch hier gilt, dass Geimpfte und Genesene zusätzlich einen Test brauchen - die sogenannte 2G-Plus-Regel.

Geisterspiele in Bayern – Söder verkündet: FC Bayern München ohne Zuschauer

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will im Fußball Geisterspiele auch dann für Bayern durchsetzen, wenn sich Bund und Länder nicht auf ein einheitliches Vorgehen verständigen können. Auf Twitter begründete den Schritt: „Die hohe Mobilität bei der An- und Abreise ist aktuell nicht verantwortbar. Der Fußball hat eine große Vorbildfunktion. Wir müssen jetzt überall Kontakte reduzieren."

Erste Bundesligisten stornieren Tickets – auch Topspiel BVB gegen Bayern betroffen

Angesichts zu erwartender neuer Kapazitätsbegrenzungen in den Stadien der Fußball-Bundesligisten am Wochenende treffen mehrere Clubs erste Vorkehrungen. Borussia Dortmund stornierte vor seinem Topspiel gegen den FC Bayern München am Samstag alle bereits verkauften Tickets. Der BVB teilte am Mittwoch zur Begründung mit, man rechne mit einer „pandemiebedingten Reduzierung der Kapazitäten“ durch die nordrhein-westfälische Landesregierung. Auch Borussia Mönchengladbach annullierte vor seinem Spiel gegen den SC Freiburg am Sonntag sämtliche schon erworbenen Karten. Arminia Bielefeld kündigte zumindest an, erstmal keine Eintrittstickets für das Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag mehr verkaufen zu wollen.