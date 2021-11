Landesregierungen gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihrem designierten Nachfolger Olaf Scholz (SPD) auf strengere Maßnahmen für ganz Deutschland im Kampf gegen die Schließung von Clubs und Diskotheken. Die Gespräche der Bund-Länder-Runde haben begonnen. Verständigen sich diegemeinsam mit Kanzlerinund ihrem designierten Nachfolgerauf strengere Maßnahmen für ganz Deutschland im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ? Es gibt verschiedene Forderungen, die bei der Ministerpräsidentinnen und -präsidentenkonferenz via Telefon auf dem Tisch liegen. Eine davon: die

Corona-Regeln Deutschland: Wann und wo müssen Discos und Clubs schließen?

Die aktuellen Corona-Regeln unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland. In der heutigen Bund-Länder-Runde geht es nun um bundesweite Regelungen. Mit auf dem Tisch liegt ein Forderungskatalog, der von den unionsgeführten Ländern plus Baden-Württemberg eingebracht wurde. Dieser Forderungskatalog besteht aus fünf Punkten, von denen einer Clubs und Diskotheken betreffen soll. Diese sollen geschlossen werden, da es sich um Bereiche handle, die mit einem besonders hohen Risiko für Mehrfachansteckungen verbunden seien.

02.12. greifen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte an, Freizeitbetriebe wie Clubs und Diskotheken zu schließen. In folgendem Artikel berichten wir über alle weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg könnte die Regelung, dass Clubs und Diskotheken schließen müssen, bereits ab Donnerstag,greifen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte an, Freizeitbetriebe wie Clubs und Diskotheken zu schließen. In folgendem Artikel berichten wir über alle weitere Verschärfungen der Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg:

Clubs in BW sehen sich nicht als Treiber der Corona-Pandemie

Die baden-württembergische Clubszene fürchtet angesichts der angekündigten erneuten Zwangspause für die Szene als Treiber der Pandemie gebrandmarkt zu werden. „Wir sind bereit, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Aber wir wollen das nicht alleine tragen“, sagte der Sprecher der Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg, Simon Waldenspuhl, in Stuttgart. Wie schon vor zwei Jahren treffe es die Clubs und Diskotheken als erstes. „Dabei gibt es keine wissenschaftliche Grundlage, die belegt, dass es bei uns riskanter ist als in Stadien oder Theatern“, sagte Waldenspuhl der dpa am Dienstag.

Für die Clubs sei die erneute Schließung ein „Desaster“. Wichtig seien jetzt zugeschnittene Hilfsprogramme, um die heftig angeschlagene Szene nicht alleine zu lassen. Unter anderem werde es für die Betreiber schwer, die 450-Euro-Kräfte zu halten. Viele verlören auch die fest angestellten Mitarbeiter, die sie wieder in Kurzarbeit schicken müssten - und bekämen sie in besseren Zeiten nicht wieder. Die finanzielle Unterstützung dürfte zudem nicht eingestellt werden, sobald die Zwangspause aufgehoben werde, forderte die Interessengemeinschaft. „Wir benötigen die Mittel mindestens 120 Tage weiter, um den Anschub finanzieren zu können“, sagte Waldenspuhl.

Schon vor der neuen Verordnung schließen einige Clubs freiwillig

Monatelang mussten Clubs und Diskotheken wegen des Lockdowns in der dritten Welle schließen. Erst kürzlich kam die Öffnung, jetzt steht vermutlich wieder eine Schließung an. Einige Clubbetreiber machten in der vergangenen Woche schon freiwillig wieder zu, wie der Landesdienst Südwest der Deutschen Presse-Agentur berichtet. „Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass in vielen Clubs teilweise bis zu 70, 80 Prozent weniger Gäste am Wochenende kamen“, sagte der Sprecher der Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg, Simon Waldenspuhl, am Mittwoch (24.11.) in Stuttgart. Es gebe „erste freiwillige Schließungen“, weil ein Offenhalten der Clubs für einige Betreiber „unter diesen Umständen einfach keinen Sinn“ ergebe. Für viele Menschen ist das Testen vor dem Clubbesuch zu aufwendig, denn im Club gilt 2G+, also darf nur mit Impfpass, Genesenenstatus und negativem Corona-Test getanzt werden. Der Rückgang bei den Besucherzahlen habe sich aber schon vorher bemerkbar gemacht, so Waldenspuhl. „Niemand ist in der Stimmung, dass ausgelassene Partys jetzt das sind, was gerade angebracht ist.“

In Nordrhein-Westfalen müssen Clubs und Bars wegen Corona wieder schließen

IN NRW sollen Clubs und Bars wieder geschlossen und die Auslastung der Fußballstadien erneut begrenzt werden. Dies sieht nach Informationen des "Kölner Stadt-Anzeiger" (Mittwoch-Ausgabe) eine Verschärfung der Corona-Schutzverordnung des Landes vor. In CDU-Kreisen hieß es zu Begründung, in den Clubs und Bars sei über die Luca-Warn-App ein signifikantes Infektionsgeschehen messbar gewesen. Geisterspiele in der Bundesliga soll es den Informationen zufolge in NRW nicht geben. Vielmehr sollen die Stadien zu einem Drittel ausgelastet werden können. Das 2G-Konzept des 1.FC Köln habe sich bewährt, hieß es.

In Hamburg gilt die 2G+ Regel für Clubs

Angesichts weiter steigender Corona-Zahlen sperrt Hamburg Ungeimpfte von Samstag an vom Einzelhandel aus. Sie können dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. Darüber hinaus beschloss der rot-grüne Senat am Dienstag, dass ebenfalls von Samstag an in Clubs das 2G-plus-Modell gilt. Besucher müssen dann zusätzlich zu ihren Impf- beziehungsweise Genesenen-Bescheinigungen einen negativen Corona-Test vorlegen.