Wenige Stunden vor der Bund-Länder-Runde zu Corona hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erneut ein entschlossenes und gemeinsames Handeln aller eingefordert. Er sagte im BR-Fernsehen: „Eine Bundesnotbremse muss noch in dieser Woche beschlossen werden." Das würde bedeuten, dass noch strengere Regeln im Freistaat und in ganz Deutschland gelten könnten. In Bayern wurden die Corona-Regeln bereits verschärft, insbesondere für Ungeimpfte. In Hotspots muss das öffentliche Leben dagegen ganz grundsätzlich heruntergefahren werden.

Diese Maßnahmen gelten aktuell in Bayern

Für Ungeimpfte gelten seit letzter Woche (24. November) strikte Kontaktbeschränkungen

Es dürfen sich nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Lediglich Kinder unter zwölf Jahren, Geimpfte und Genesene zählen nicht mit

Restaurants dürfen nur noch bis 22 Uhr offen bleiben

Weihnachtsmärkte fallen aus

Kultur- und Sportveranstaltungen dürfen nur noch mit einer Auslastung von maximal 25 Prozent der Zuschauer stattfinden

Es gilt eine quasi flächendeckend die 2G-Regel

Zu Friseuren, Hochschulen, Musik-, Fahr- und Volkshochschulen sowie Bibliotheken haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang.

Alle Clubs, Diskotheken und Bars müssen bis mindestens 15. Dezember schließen

, Diskotheken und Bars müssen bis mindestens 15. Dezember schließen Bei einer Inzidenz über 1000 wird alles geschlossen. Ausnahmen bleiben Schulen und Kitas, Handel (allerdings Kundschaftsbeschränkung: pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich nur ein Kunde in dem Laden befinden), Alten- und Pflegeheime (hier gilt aber eine Testpflicht vor dem Betreten)

Corona-Regeln: Was noch kommen könnte

Noch mehr 2G und 2G plus in allen Bereichen, in denen es möglich ist

Kontaktbeschränkungen könnten ausgeweitet werden

Weiter reduziert werden könnten: Zuschauerzahlen bei Fußballspielen bis hin zu Geisterspielen

Weitere Ausgangssperren und ein Lockdown können nicht ausgeschlossen werden

Ministerpräsidentenkonferenz findet am Dienstag statt

Heute um 13 Uhr wollen Noch-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr wahrscheinlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) in einer Konferenz mit den Ministerpräsidenten über die Corona-Krise beraten. Konkrete Vorgaben über ihren Handlungsspielraum erhofft sich die Politik von den ersten grundsätzlichen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu den Freiheitsbeschränkungen in der Pandemie, die am Vormittag in Karlsruhe veröffentlicht werden.

Bundesnotbremse: Schulschließungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen waren verfassungsmäßig