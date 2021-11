Bundesnotbremse wieder eingreifen? Politik und Öffentlichkeit diskutieren über die Einführung der Corona-Notbremse, die erst im Sommer ihre Gültigkeit verlor. Sie war von Ende April 2021 bis Ende Juni 2021 in Kraft getreten und wurde aufgrund der stark gesunkenen Muss diewieder eingreifen? Politik und Öffentlichkeit diskutieren über die Einführung der, die erst im Sommer ihre Gültigkeit verlor. Sie war von Ende April 2021 bis Ende Juni 2021 in Kraft getreten und wurde aufgrund der stark gesunkenen Corona-Fallzahlen eingestellt. Aktuell sind die Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Deutschland in der vierten Welle so hoch wie in keiner Welle bevor. Längst überschreiten die aktuellen Werte jene Zahlen, die von April bis Juni die Bundesnotbremse auslösten.

Wer ist für , wer ist gegen eine Wiedereinführung der Bundesnotbremse ?

, wer ist eine Wiedereinführung der ? Welche Regeln galten im Rahmen der Bundesnotbremse?

galten im Rahmen der Bundesnotbremse? Und worüber entscheidet das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit der Bundesnotbremse morgen, am Dienstag, 30.11.2021?

Bundesnotbremse Corona: Stimmen aus Bayern, BW, Thüringen und Co.

Der Gesundheitsminister in Baden-Württemberg, Manfred Lucha (Grüne), sprach sich heute, am Montag, den 29.11.2021 dafür aus, die Bundesnotbremse in der laufenden Woche zu verhängen. „Dann wäre für alle klar, was gilt“, sagte Lucha dem Deutschlandfunk. Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) rät dazu, „sofort einheitliche Maßnahmen analog der Bundesnotbremse vorzubereiten“. Aus der CSU kommen ähnliche Töne: CSU-Generalsekretär Markus Blume forderte eine „Vollbremsung in ganz Deutschland“ gegen die vierte Welle. Benötigt werde rasch eine weitere Ministerpräsidentenkonferenz, „um eine Bundesnotbremse zu verankern“, sagte Blume am Sonntagabend (28.11.) bei Bild TV. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sieht das genauso: „Eine Bundesnotbremse muss noch in dieser Woche beschlossen werden“, sagte Söder beim „Sonntags-Stammtisch“ im Bayerischen Fernsehen (BR).

Regeln während geltender Bundesnotbremse: Das würde die Wiedereinführung bedeuten

bundesweit geltender Corona-Maßnahmenkatalog zu verstehen. Er galt vom 23. April bis 30. Juni 2021. Wann trat die Bundesnotbremse in Kraft? Überschritt die Unter der Bundesnotbremse ist eingeltenderzu verstehen. Er galt vom 23. April bis 30. Juni 2021. Wann trat die Bundesnotbremse in Kraft? Überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt drei Tage in Folge den Wert von 100 galten die Maßnahmen der Bundesnotbremse. Diese wurden also vom Bund festgelegt und mussten vor Ort umgesetzt werden. Weniger strenge Regeln waren nicht möglich, nur striktere Regeln konnten noch von Städten und Kommunen erlassen werden. Diese Maßnahmen gehörten zur Bundesnotbremse vom April bis Juni 2021:

Kontaktbeschränkungen : Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen, Geimpfte und Genesene wurden nicht mitgezählt.

: Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen, Geimpfte und Genesene wurden nicht mitgezählt. Nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Ausnahmen: Arbeit, Notfälle; Spazieren und Joggen bis 24 Uhr erlaubt.

von 22 Uhr bis 5 Uhr. Ausnahmen: Arbeit, Notfälle; Spazieren und Joggen bis 24 Uhr erlaubt. Schließungen von Geschäften, die nicht zum täglichen Bedarf wie Supermärkte, Apotheken etc. gezählt werden.

von Geschäften, die nicht zum täglichen Bedarf wie Supermärkte, Apotheken etc. gezählt werden. Theater , Opern , Konzerthäuser , Bühnen, Musikclubs, Kinos (außer Autokinos), Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten werden geschlossen.

, , , Bühnen, Musikclubs, Kinos (außer Autokinos), Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten werden geschlossen. Gastronomie wird geschlossen.

wird geschlossen. Übernachtungsmöglichkeiten zu vermieten ist untersagt.

Wechselunterricht in Schulen und zweimal die Woche Schultests, Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165.

in Schulen und zweimal die Woche Schultests, Schulschließungen ab einer Inzidenz von 165. Pflicht zum Homeoffice (gilt aktuell bereits).

(gilt aktuell bereits). Sport nicht in der Gruppe möglich, Fitnessstudios und Sportstätten geschlossen - Kontaktloser Individualsport nur allein, zu zweit oder mit dem eigenen Haushalt erlaubt.

Das Nichteinhalten der Maßnahmen der Bundesnotbremse wurde mit Bußgeldern geahndet.

Morgen: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Bundesnotbremse

Am Dienstag, 30.11., wird das Bundesverfassungsgericht zum ersten Mal in der Hauptsache eine Entscheidung über die Corona-Bundesnotbremse veröffentlichen. Welche Frage haben die Karlsruher Richter dabei zu klären? Es ist zu entscheiden, ob und inwieweit der Gesetzgeber zur Eindämmung der Corona-Pandemie die Bevölkerung zu Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen verpflichten und Schulschließungen veranlassen darf.

Die Bundesnotbremse basiert auf dem sogenannten „Vierte Bevölkerungsschutzgesetz“ und trat am 23. April 2020 in Kraft. Zu ihr gehörten die bereits genannten Maßnahmen.

Einige Bürgerinnen und Bürger sahen darin einen nicht unzulässigen Eingriff in ihrer Grundrechte und wandten sich bis Ende Juli mit einer Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht. In einem Hauptverfahren wird nun morgen entschieden, ob die Maßnahmen nicht geeignet, nicht erforderlich oder unangemessen waren.