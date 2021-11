Die aktuelle Corona-Lage erinnert zunehmend an das vergangene Jahr 2020. Mantraartig wurde wiederholt, wenn der Lockdown helfe, könne es ein normales Weihnachten geben. Es kam anders. Nun heißt es wieder abwarten und bangen. Längst sind Kliniken in manchen Regionen überlastet. Und was wird Ende Dezember überhaupt erlaubt sein?

Besonders in Bayern sind die Corona-Infektionszahlen sehr hoch.

Lockdown 2021 in Bayern: Ist ein Shutdown für alle vor Weihnachten möglich?

Im Kampf gegen die dramatisch verlaufende vierte Corona-Welle darf es nach Worten des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) „keine Tabus“ geben. Er schließe im Moment gar nichts aus, sagte er am Donnerstagabend dem Bayerischen Rundfunk (BR). Er beziehe sich auf ganz Deutschland.

Holetschek sagte weiter: „Wir haben bei der Inzidenz gemerkt die letzten Tage, dass es sich ein bisschen stabilisiert hat auf sehr hohem Niveau. Aber das Dramatische ist die Belastung der Krankenhäuser.“ In den Kliniken tue man derzeit alles, um die Kapazitäten zu erhöhen. „Das Thema ist natürlich, dass das Personal knapp ist. Das brauchen wir natürlich, um die Betten auch betreiben zu können.“

Markus Söder will Notbremse und Impfpflicht – einen Lockdown schließt er nicht aus

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat den Bund in der Corona-Krise zum schnellen Handeln aufgefordert. „Wir brauchen eine wirksame nationale Eindämmungsstrategie“, sagte Markus Söder am Freitag, 26.11.2021, in Rosenheim. Es brauche eine „einheitliche Bundesnotbremse“ und ebenso eine raschere Ministerpräsidentenkonferenz. Nötig sei auch eine schnelle allgemeine Impfpflicht – am besten schon am 1. Januar. „Wir brauchen eine Impfpflicht und zwar so schnell wie möglich.“ Zudem müsse angesichts der neuen Mutation aus Südafrika gehandelt werden – so sei ein Einreiseverbot aus Südafrika notwendig.

Regionaler Lockdown in Corona-Hotspots in Bayern bereits eingeführt

In zwölf besonders von Corona betroffenen Kreisen und Städten in Bayern ist das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren worden. Neu am Samstag hinzu kam der Landkreis Deggendorf. Dort lag die Inzidenz am Freitag wieder über der 1000er-Marke.

Aktuelle Inzidenz und Coronazahlen in Bayern – Hotspot-Landkreise über 1000

7-Tage-Inzidenz, also der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, am Freitagmorgen mit 652,3 an. Nach Angaben des Divi-Intensivregisters waren am Freitagfrüh 287 der 3210 Intensivbetten in Bayern frei. 1021 Patientinnen und Patienten werden wegen Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der, also der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche, am Freitagmorgen mitan. Nach Angaben des Divi-Intensivregisters waren am Freitagfrüh 287 der 3210in Bayern frei. 1021 Patientinnen und Patienten werden wegen Covid-19 auf den Intensivstationen behandelt. Davon müssen 544 beatmet werden. Hier die aktuellen Inzidenzwerte der Landkreise:

Hotspots in Bayern aktuell: Hier gibt es bereits einen Lockdown mit Shcließungen

In einigen bayerischen Landkreisen und der Stadt Rosenheim muss angesichts der offiziellen Corona-Inzidenzzahlen am Donnerstag, 25.11.21, das öffentliche Leben weitgehend heruntergefahren werden. Die Kommunen in diesen Regionen gelten nach den neuen Vorschriften der Landesregierung als Hotspot, weil die Sieben-Tages-Inzidenz über der 1000er Marke liegt:

Rosenheim, Freyung-Grafenau, Rottal-Inn, Mühldorf am Inn, Berchtesgadener Land, Dingolfing-Landau, Traunstein, Ostallgäu, Deggendorf, Regen

Rosenheim

Freyung-Grafenau

Rottal-Inn

Mühldorf am Inn

Berchtesgadener Land

Dingolfing-Landau

Traunstein

Ostallgäu

Deggendorf

Regen

Corona-Regeln im Lockdown: Gastronomie, Fitnessstudios, Hotels und Co. schließen in Bayern

Dann müssen Gastronomie sowie Beherbergungsbetriebe, Sport- und Kulturstätten schließen. In den Corona-Hotspots müssen zudem die Hochschulen auf digitale Lehre umstellen. Schulen und Kitas bleiben allerdings ebenso offen wie der Handel. Die Geschäfte dürfen aber nur noch eine Person pro 20 Quadratmeter Fläche einlassen. Restaurants dürfen während des sogenannten regionalen Lockdowns Speisen zum Abholen anbieten, auch Friseure dürfen offen bleiben und Hotels zumindest Geschäftsreisenden Übernachtungen anbieten.

Neue Corona-Regeln in Bayern sind seit 24.11.21 in Kraft

Am Mittwoch waren in Bayern deutlich schärfere Corona-Regeln in Kraft getreten, die Hotspot-Regeln für die Landkreise und kreisfreien Städte gelten seit Donnerstag, 25. November. Auch außerhalb der Hotspots gelten nun für Ungeimpfte Kontaktbeschränkungen. Clubs, Diskotheken und Bars mussten schließen, Restaurants dürfen nur noch bis 22.00 Uhr öffnen. Alle Weihnachtsmärkte wurden untersagt, bei Kultur- und Sportveranstaltungen darf nur noch jeder vierte Zuschauerplatz besetzt werden.

2G+ und 2G Corona-Regel in Bayern – Was gilt?