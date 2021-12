Kurz vor Weihnachten wurde die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg nochmals verschärft. Es gelten Kontaktbeschränkungen. Aber hat sich auch etwas für körpernahe Dienstleistungen geändert?

In BW gilt aktuell Alarmstufe 2. Die aktuellen Regeln für Friseure gelten seit dem dem 04.12.21 in BW.

Friseure in BW: Neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg

Ab Montag, 20. Dezember 2021, treten in Baden-Württemberg neue Corona-Regeln in Kraft. Die Landesregierung hat am Freitag die geltende Verordnung angepasst. Für die Friseure im Land ändert sich damit allerdings nichts. In BW gilt weiterhin die 3G-Regel. Allerdings brauchen Ungeimpfte in der Alarmstufe statt eines Schnelltests einen PCR-Test für den Zutritt.

2G, 2G+, 3G mit PCR-Test – Was gilt beim Friseur in BW

Beim Friseur gilt in der Alarmstufe 2 noch 3G+ (mit PCR-Test für Ungeimpfte). Menschen, die weder genesen noch geimpft sind, müssen für einen Friseurbesuch einen negativen PCR-Test vorweisen. Geimpfte und Genesene brauchen lediglich einen Nachweis, dass sie geimpft oder genesen sind. Sowohl für Kunden als auch für Beschäftigte gilt die Maskenpflicht.

Corona-Test für den Friseur: Schnelltest oder PCR-Test in der Alarmstufe 2?

Während Ungeimpfte in der Basisstufe und in der Warnstufe im Rahmen der 3G-Regel mit einem Schnelltest zum Friseur können, reicht dieser in der Alarmstufe 2 nicht mehr aus. Gilt die Alarmstufe II, haben Nicht-Geimpfte nur noch mit einem negativen PCR-Test Zutritt zum Friseursalon.

Ausnahmen von 2G+ in Baden-Württemberg für Geimpfte, Geboosterte und Genesene

Geboosterte Personen, also genesene und geimpfte Personen, die ihre Auffrischimpfung erhalten haben, sind von der Testpflicht bei 2G+ ausgenommen. Dies gilt unmittelbar nach der Booster-Impfung, es gibt dabei keine 14-Tage-Frist wie bei der Grundimmunisierung. Folgende Personengruppen werden ohne Boosterimpfung auch von der Testpflicht befreit:

Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung oder Genesene mit einer nachfolgenden Impfung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage und nicht mehr als 6 Monate vergangen sind.

Genesene mit Nachweis (PCR-Test), ab dem 28. Tag des Labornachweises und maximal sechs Monate danach.

Maskenpflicht gilt beim Friseur in BW: OP-Maske in der Alarmstufe 2?

Anders als in Bayern gab es in Baden-Württemberg nie eine generelle FFP2-Maskenpflicht. In geschlossenen Räumen, also auch im Friseursalon, gilt für Kunden und Beschäftigte zwar eine Maskenpflicht. Es reicht jedoch aus, wenn man eine medizinische Maske (OP-Maske) trägt. Auch für Geimpfte und Genesene gilt in Baden-Württemberg beim Friseurbesuch weiterhin eine Maskenpflicht.

Haare waschen beim Friseur in BW – die aktuellen Corona-Regeln

In der Vergangenheit, als die Corona-Lage deutlich kritischer war als derzeit, war das Haare waschen vor dem Friseurbesuch vorgeschrieben. Wie das in einzelnen Friseursalons ist, muss erfragt werden. Von der Regierung zumindest ist diese Regel nicht mehr vorgeschrieben.

Corona-Regeln beim Friseur in Baden-Württemberg – Gibt es Ausnahmen für Kinder?

Laut der Corona-VO des Landes Baden-Württemberg gibt es einige Personengruppen, bei denen ein Antigenschnelltest anstatt eines PCR-Tests reicht. Das sind:

Personen bis einschließlich 17 Jahren, nicht mehr zur Schule gehen

Personen, die sich auch medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Sie brauchen dafür aber einen ärztlichen Nachweis

nicht impfen lassen können. Sie brauchen dafür aber einen ärztlichen Nachweis Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Stiko gibt

der Stiko gibt Schwangere und Stillende – das gilt allerdings nur noch bis 10. Dezember

– das gilt allerdings nur noch bis 10. Dezember Schülerinnen und Schüler bis 17 Jahre, die ungeimpft sind und regelmäßig getestet werden, brauchen keinen zusätzlichen Schnelltest

Friseure BW aktuell: Testpflicht für Beschäftigte gilt in der Alarmstufe 2

In Deutschland gilt 3G am Arbeitsplatz. Somit besteht in der Alarmstufe 2, aber auch in allen anderen Stufen, die Testpflicht für ungeimpfte Beschäftigte und Selbständige mit direktem Kundenkontakt. Beschäftigte und Selbstständige, die weder genesen noch geimpft sind, benötigen in der Alarmstufe 2 in Baden-Württemberg einen negativen Antigen-Test.

Friseure und Barbershops dürfen außerdem nur Friseurdienstleistungen erbringen, also beispielsweise nicht auch noch Augenbrauen zupfen.

