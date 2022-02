Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Aussicht. Die Prognosen der Experten zeigten, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Sicht sei. Auch die Landesregierung von gelockert werden können. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stellt für die Bund-Länder-Runde erstein Aussicht. Die Prognosen der Experten zeigten, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Sicht sei. Auch die Landesregierung von Baden-Württemberg will am Montag, 14.02.22, mit Virologen und Klinik-Experten beraten, wie stark die Corona-Regeln werden können.

Doch wann könnten die Corona-Regeln großteils wegfallen ?

großteils ? 2G, 3G und Co.: Welche Lockerungen sind für Baden-Württemberg geplant?

und Co.: Welche Lockerungen sind für geplant? Wie sehen die Regeln bei der Abkehr von der Alarmstufe dann in der Gastronomie und Hotellerie aus?

dann in der Gastronomie und Hotellerie aus? Wann soll wieder die Warnstufe gelten?

Alle Infos zu einem möglichen Wegfall von bestimmten Corona-Maßnahmen und einer Rückkehr zur Warnstufe gibt es hier in der Übersicht.

Lockerungen der Corona-Regeln in BW: Enden die Maßnahmen am 20. März?

Baden-Württemberg will bei der geplanten, schrittweisen Lockerung der Corona-Auflagen grundsätzlich mitgehen. In einem zwischen Kanzleramt, Vorsitz und Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) abgestimmten Vorschlag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, die größeren Schutzmaßnahmen sollten nach dem Abebben der Omikron-Welle am 20. März 2022 größtenteils wegfallen. Die Landesregierung im Südwesten hält das Vorgehen für weitgehend richtig, erfuhr die dpa am Montag aus Regierungskreisen in Stuttgart. Allerdings dringt das Land teilweise auf mehr Tempo.

Änderung der Corona-Regeln in BW für Treffen, 3G, Gastronomie und Hotel

Doch welche Maßnahmen sollen wegfallen und welche Regeln könnten gelockert werden? In einem ersten Schritt soll laut dem Beschlusspapier in Deutschland folgendes geplant sein:

die Obergrenze von zehn Personen für private Treffen von Geimpften und Genesenen soll gelockert werden.

von Geimpften und Genesenen soll gelockert werden. Zudem soll der Zugang zum Einzelhandel gar nicht mehr beschränkt werden. In Baden-Württemberg ist das durch den Wegfall der 3G-Regel schon der Fall.

gar nicht mehr beschränkt werden. In Baden-Württemberg ist das durch den Wegfall der schon der Fall. In einem zweiten Schritt soll vom 4. März an in Gastronomie und Hotels nur noch die 3G-Regel gelten.

und nur noch die 3G-Regel gelten. Das heißt, auch Ungeimpfte mit einem aktuellen Test könnten wieder in Restaurants essen oder in Hotels übernachten.

mit einem aktuellen Test könnten wieder in essen oder in Hotels übernachten. Clubs und Discos sollen wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Geimpfte und Genesene, die zudem einen Test vorweisen können.

sollen wieder öffnen dürfen, allerdings nur für Geimpfte und Genesene, die zudem einen Test vorweisen können. Darüber hinaus sollen bei Großveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden.

Baden-Württemberg will noch im Februar zur Warnstufe zurück

Bei diesen angestrebten Lockerungen wünscht sich Baden-Württemberg ein schnelleres Vorgehen. Das Land würde gern noch im Februar in die Warnstufe zurückkehren. In der Warnstufe gelten in den meisten Lebensbereichen nur noch die 3G-Regeln.

In einem dritten und letzten Schritt sollen ab dem 20. März alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen fallen - auch die verpflichtenden Homeoffice-Regelungen. Arbeitgeber sollen aber weiterhin im Einvernehmen mit den Beschäftigten die Arbeit im Homeoffice anbieten können.

Die Lockerungsvorschläge nehmen Bezug auf die jüngste Stellungnahme des Expertenrats der Bundesregierung. Das Gremium hält Corona-Lockerungen in den kommenden Wochen unter bestimmten Bedingungen für möglich und geht davon aus, dass der Anstieg der Corona-Zahlen in den nächsten Wochen zu einem Ende kommen werde. Der Rat mahnte dabei ein besonnenes Vorgehen an. Ein zu frühes Öffnen berge die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Krankheitslast.

