Zwar breitet sich die Omikron-Variante des Coronavirus in Deutschland aus, der Höhepunkt derist Experten zufolge in den meisten Ländern aber überschritten. Bundeskanzler Olaf Scholz und Ministerpräsidenten der Länder vereinbaren bei der MPK heute, am 16. Februar , einen Drei-Stufenplan mit Öffnungsschritten in Deutschland.