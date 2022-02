„Freedom Day“ gefeiert. Als nächstes könnte das Nachbarland Österreich das Ende aller tiefgreifenden Corona-Maßnahmen feiern. Auch in Deutschland wird an weitreichenden Lockerungen gearbeitet – Länder wie England und Dänemark haben bereits einengefeiert. Als nächstes könnte das Nachbarland Österreich das Ende aller tiefgreifenden Corona-Maßnahmen feiern. Auch in Deutschland wird an weitreichenden Lockerungen gearbeitet – laut Beschlussvorlage zur Ministerpräsidentenkonferenz am 16.02.2022. Ein Stufenplan für den „Freedom Day“ wird ausgearbeitet.

Wird es in Deutschland einen „Freedom Day“ geben?

Welche Lockerungen der Corona-Regeln sind geplant?

Was sieht der Stufenplan bis zum 20. März 2022 vor?

Freedom Day am 20. März 2022 in Deutschland: Kommt das Ende der Corona-Pandemie?

Die Bundesregierung sieht eine schrittweise Lockerung der aktuellen Maßnahmen vor: „In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 entfallen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen“, steht in der Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel am 16.02.2022. In der Gesellschaft wird ein solcher Stichtag auch „Freedom Day“ genannt – obwohl das keineswegs bedeuten muss, dass tatsächlich alle Maßnahmen aufgehoben werden. In Österreich dürfen voraussichtlich ab dem 19. Februar beispielsweise auch negativ Getestete wieder in die Lokale. Die 3G-Regel gilt dann auch im Tourismus, Fußballstadien dürfen wieder gefüllt werden. Die Lockerungsschritte werden mit der beherrschbaren Lage in den Kliniken begründet.

Lockerungen der Corona-Regeln bis 20. März: Welche Maßnahmen fallen?

Für den Corona-Gipfel am Mittwoch liegt ein Beschlussvorschlag bereits vor. Darin stehen einige Änderungen der aktuellen Maßnahmen. Bis zum 20. März könnten dem Papier zufolge folgende Lockerungen in Kraft treten:

Private Feiern und Treffen sollen für Geimpfte und Genesene wieder mit 20 Personen möglich sein.

und Treffen sollen für Geimpfte und Genesene wieder mit 20 Personen möglich sein. Gastronomie : Restaurants und Bars sollen unter 3G-Regeln normal öffnen dürfen. Clubs könnten wieder auf machen (2G+).

: Restaurants und Bars sollen unter 3G-Regeln normal öffnen dürfen. Clubs könnten wieder auf machen (2G+). Im Einzelhandel sollen die Zugangsbeschränkungen fallen.

sollen die Zugangsbeschränkungen fallen. Großveranstaltungen sollen unter den Corona-Regeln 2G oder 2Gplus möglich sein.

sollen unter den Corona-Regeln 2G oder 2Gplus möglich sein. Es könnte am 20. März einen sogenannten „Freedom-Day“ geben.

Stufenplan zum Corona-“Freedom Day“ am 20. März 2022

Bund und Länder erwägen einen Drei-Stufen-Plan für die weitgehende Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen bis zum Frühlingsbeginn am 20. März. In einem zwischen Kanzleramt, Vorsitz und Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) abgestimmten Vorschlag, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, heißt es, dass bis zum 20. März die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden sollen. Danach sollen noch Basisschutzmaßnahmen wie das Tragen medizinischer Masken greifen.