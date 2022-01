Corona-Regeln für Geschäfte, Gastronomie und Großveranstaltungen leicht. Restaurant, in der Bar oder im Café gibt es dann Erleichterungen. Baden-Württemberg lockert trotz der Omikron-Welle seinefür Geschäfte, Gastronomie und Großveranstaltungen leicht. Die neue Corona-Verordnung tritt am Freitag , 28.01.2022, in Kraft. Auch für den Besuch im, in deroder imgibt es dann Erleichterungen.

Doch gilt dort in Alarmstufe 1 sogar wieder 3G ?

sogar wieder ? Oder bleibt es bei der 2G-Regel für die Gastronomie in Baden-Württemberg?

für die Gastronomie in Baden-Württemberg? Wer braucht einen Corona-Test für den Zutritt zur Gastronomie im Innenbereich und im Außenbereich?

für den Zutritt zur Gastronomie im Innenbereich und im Außenbereich? Was gilt für die Sperrstunde durch die neuen Corona-Regeln?

Alle Infos zu den neuen Corona-Maßnahmen für die Gastronomie in Baden-Württemberg gibt es hier in der Übersicht.

Kein 2G+ mehr – Corona-Test im Restaurant entfällt für Geimpfte in Baden-Württemberg

Auch in der Gastronomie in Baden-Württemberg wurden die Corona-Regeln in den vergangenen Wochen verschärft. Geimpfte und Genesene waren von der Pflicht zum Testen bei der 2G-Plus-Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen ausgenommen. Geboosterte etwa mussten keinen negativen Corona-Test vorzeigen.

Alarmstufe 1 statt 2. Künftig müssen Geimpfte und Genesene keine aktuellen Test mehr ins Restaurant mitbringen. Aus 2G-plus wird also wieder 2G – sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Jedoch haben Ungeimpfte nach wie vor keinen Zutritt zu Restaurants, denn die 3G-Regel gilt nicht in der Gastronomie, sondern etwa nur Doch ab Freitag, 28.01.2022, greift wiederstatt 2. Künftig müssen Geimpfte und Genesene keine aktuellen Test mehr ins Restaurant mitbringen. Auswird also wieder– sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich. Jedoch habennach wie vor keinen Zutritt zu Restaurants, denn diegilt nicht in der Gastronomie, sondern etwa nur im Einzelhandel in Baden-Württemberg.

Sperrstunde in BW entfällt: Längere Öffnungszeiten in Gastronomie wieder erlaubt

In der Alarmstufe II galt in Baden-Württemberg noch eine Sperrstunde ab 22.30 Uhr in der Gastronomie. Diese entfällt nun durch die neuen Lockerungen in der Alarmstufe 1. Wirte können wieder längere Öffnungszeiten für ihre Gäste bieten.

Kinder und Schüler: Ausnahmen bei der 2G-Regel in der Gastronomie in BW

In Baden-Württemberg sind bestimmte Personengruppen ausgenommen vom Zutritts- und Teilnahmeverbot. Für folgende Personen gilt die 2G-Regel nicht: