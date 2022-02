Clubs und Discos in Baden-Württemberg zu. Die angespannte Corona-Lage ließ eine Öffnung auch mit strengen Hygieneregeln nicht zu. Nun geht das Land in der abflauenden Omikron-Welle den Weg der Lockerungen. Die Bundesregierung sah Mehr als drei Monate hatten diein Baden-Württemberg zu. Die angespannte Corona-Lage ließ eineauch mit strengen Hygieneregeln nicht zu. Nun geht das Land in der abflauenden Omikron-Welle den Weg der Lockerungen. Die Bundesregierung sah den 20. März als Stichtag vor, an dem die tiefgreifenden Einschränkungen enden und wieder gefeiert werden darf. In Baden-Württemberg könnte der Tag an dem die Nachtclubs öffnen aber früher kommen. Die Details werden heute, am 22. Februar, im Kabinett beschlossen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will in Baden-Württemberg schon etwas schneller öffnen als im Bund-Länder-Beschluss vorgesehen. Die Corona-Regeln sollen im Land geht wohl schon Mitte dieser Woche gelockert werden – es geht zurück in die Warnstufe. Damit wird die aktuell geltende Verordnung der Alarmstufe I angepasst. Die weiteren Lockerungen sollen dann schon bald gelten. Die Rede war von Mittwoch, 23.02., oder Donnerstag, 24.02.2022. Es gibt Lockerungen für private Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungen, Messen, Gastronomie, Clubs und Diskotheken:

Auf der Seite der Landesregierung heißt es: „Für Veranstaltungen will die Landesregierung die Auslastungsgrenzen nach oben anpassen. Clubs und Diskotheken sollen unter strengen Bedingungen ebenfalls wieder öffnen können." Welche Regeln das sind, wird zunächst nicht ausformuliert. Es soll aber keine Änderungen bei der Maskenpflicht geben. Sie soll weiterhin generell in öffentlichen geschlossen Räumen gelten. Personen ab 18 Jahren müssen eine FFP2- oder vergleichbare Maske tragen. Ob das auch gilt, wenn die Clubs das 2G-plus-Modell (Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene) anwenden, ist nicht klar. In der aktuellen Verordnung für Baden-Württemberg steht bislang noch, dass die Maskenpflicht bei 2G+ in der Warnstufe entfällt.

Neue Corona-Regeln in BW: Von der Alarmstufe zur Warnstufe – was gilt?

Bereits am 16. Februar informidert Winfried Kretschmann den Landtag über weitere vorsichtige Öffnungsschritte in Baden-Württemberg ab Mitte dieser Woche. Das Land will schon früher als geplant den Weg der Lockerungen gehen und von der Alarmstufe zurück in die Warnstufe. Eigentlich war die nächste Stufe, ab der Clubs und Discos unter bestimmten Auflagen wieder öffnen dürfen, erst für den 4. März 2022 vorgesehen. Das hatten Bund und Länder beim vergangenen Corona-Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz beschlossen. Baden-Württemberg will aber schon früher öffnen. Ab dem 23. oder 24. Februar könnte es erste Lockerungen geben. Clubs und Discos sollen unter strengen Bestimmungen wieder öffnen dürfen.