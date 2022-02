Baden-Württemberg will bei den Warnstufe. Damit wird die Verordnung angepasst. Es sollen nicht mehr die Regelungen der Alarmstufe I gelten. Von weiteren Lockerungen war zuletzt für Mittwoch, 23.02 die Rede. Gelten wird das für private Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungen, Messen, Gastronomie, Clubs und Diskotheken. will bei den Corona-Maßnahmen schon etwas schneller öffnen als im Bund-Länder-Beschluss vorgesehen. Das Land geht wohl schon Mitte dieser Woche zurück in die. Damit wird dieangepasst. Es sollen nicht mehr die Regelungen der Alarmstufe I gelten. Von weiteren Lockerungen war zuletzt fürdie Rede. Gelten wird das für private Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungen, Messen, Gastronomie, Clubs und Diskotheken.

Doch welche Lockerungen der Corona-Regeln in Baden-Württemberg sind geplant?

der sind geplant? Wo fällt die 2G-Regel weg?

weg? Und für welche Bereiche gilt dann wieder die 3G-Regel?

Neue Corona-Regeln Baden-Württemberg: Lockerungen wohl für Mittwoch geplant

Öffnungsschritte Corona-Auflagen abschaffen. Statt der Alarmstufe 1 soll dann wieder die Warnstufe gelten. Die neue Corona-Verordnung soll in Woche im Kabinett erneut angepasst werden, wie eine Regierungssprecherin ankündigte. Es werde damit laut Medienberichten ab Mittwoch, 23.02., weitere Lockerungen geben. Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Landtag am 16. Februar 2022 über weitere vorsichtige in Baden-Württemberg ab Mitte dieser Woche informiert. Das Land will dann zahlreiche tiefgreifendeabschaffen. Statt dersoll dann wieder diegelten. Diesoll in Woche im Kabinett erneut angepasst werden, wie eine Regierungssprecherin ankündigte. Es werde damit laut Medienberichten ab Mittwoch, 23.02., weitere Lockerungen geben.

Von der Alarmstufe zurück zur Warnstufe in BW

Bisher gilt im Südwesten die Alarmstufe I, doch die Grenzwerte für das Erreichen dieser Stufe sollen angepasst werden. Hintergrund ist, dass wegen der etwas milderen Omikron-Variante das Gesundheitssystem nicht mehr so stark belastet ist wie bei Delta. Der Grenzwert für die Alarmstufe I - also die Hospitalisierungsinzidenz - soll dem Vernehmen nach in der neuen Verordnung von 3 auf 14 oder 15 angehoben werden. Die Zahl der Corona-Infizierten, die innerhalb einer Woche und pro 100 000 Einwohner auf eine Normalstation in eine Klinik kamen, liegt derzeit bei rund 8.

In den meisten Bereichen soll dann nur noch die 3G-Regel gelten, das heißt, dass auch Ungeimpfte mit einem aktuellen Test Zugang haben.

Private Treffen in BW: Kontaktbeschränkungen gelockert

In dieser Woche sollen auch die Regeln für private Kontakte erleichtert werden. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene gibt es im Südwesten schon länger nicht mehr. Für Ungeimpfte gilt in der Warnstufe dann, dass sich ein Haushalt mit fünf weiteren statt bisher nur mit zwei weiteren Personen treffen darf.

Clubs und Discos in BW dürfen wieder öffnen

Ab dem 4. März sollen Genesene und Geimpfte mit einem tagesaktuellen Test wieder Clubs und Diskotheken besuchen können. Es gilt dann die 2G-plus-Regel. Mit der Rückkehr zur Warnstufe dürfen Clubs und Discos nach dreimonatiger Schließung nun unter bestimmten Bedingungen in Baden-Württemberg schon früher wieder öffnen.

Neue Corona-Regeln zum Zutritt zur Gastronomie und zu Hotels in BW

Auch die Zugangsregeln für Restaurants und Hotels werden gelockert – und im Fall von Messen wieder erlaubt. In der Gastronomie und Hotellerie sollen voraussichtlich ab Mitte dieser Woche wieder die 3G-Regeln gelten. In der Warnstufe war ursprünglich noch 2G für Innenräume und 3G für Tische im Freien vorgesehen. Hier hat sich die Regierung aber dem Vernehmen nach nun auf eine einheitliche 3G-Regel verständigt, wie auch im Bund-Länder-Beschluss für 4. März vorgesehen. Messen können wieder unter 3G-Bedingungen stattfinden; sie waren seit Monaten ebenfalls untersagt.

Corona-Regeln bei Veranstaltungen im Sport und Co. in BW

Bei Veranstaltungen in Baden-Württemberg werden deutlich mehr Zuschauer zugelassen. Trotzdem gilt eine Beschränkung der Kapazität von 50 Prozent. Im Freien sind bei 2G+ maximal 10.000 Personen und bei 2G-Veranstaltungen 5.000 Personen erlaubt. Im geschlossenen Raum sind 4.000 Personen erlaubt, wenn 2G+ gilt und bei 2G-Veranstaltungen 2.000 Personen zugelassen. Nach wie vor müssen bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern feste Sitz- oder Stehplätze zugewiesen werden.

Einzelhandel in Baden-Württemberg: FFP2-Maske, aber kein 3G

Nach 3G- und 2G-Regel bleibt es im Einzelhandel in Baden-Württemberg dabei, dass keine Zugangsbeschränkungen mehr gelten sollen. Jedoch muss beim Einkaufen weiterhin eine Maske getragen werden. Aktuell gilt in Baden-Württemberg die FFP2-Maskenpflicht.

Schopper will mit Lockerungen der Corona-Auflagen an Schulen warten

In der Debatte über eine stufenweise Lockerung der Corona-Beschränkungen auch an Schulen hält sich die baden-württembergische Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) weiter zurück. Die Vorsichtsmaßnahmen würden in den Ländern sehr unterschiedlich angegangen, sagte sie in Stuttgart. „Aber wir sind vom Infektionsgeschehen noch nicht so, dass man sagen könnte, da kann man das Partyfass gleich anstechen.“ Die Inzidenz in den Altersgruppen für die Schulen und Kindergärten sei hoch. „Von daher sind wir da auch noch im Bereich der Umsicht und Vorsicht und schauen, was wir an Möglichkeiten bekommen“, sagte die Grünen-Ministerin. Wichtig sei eine gesetzliche Grundlage oder zumindest eine Verbindlichkeit. „Wir warten jetzt nochmal, was aus Berlin kommt“, sagte Schopper. Es werde aber unter anderem Expertengespräche zu diesem Thema geben, um die nächsten Schritte abzustimmen.

20. März als eine Art „Freedom Day“ in Baden-Württemberg?

Bund und Länder beschlossen am Mittwoch einen Drei-Stufen-Plan für Öffnungen. In dem Papier heißt es: „In einem dritten und letzten Schritt ab dem 20. März 2022 sollen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen entfallen, wenn die Situation in den Krankenhäusern dies zulässt.“ Kretschmann dringt aber darauf, dass die Länder auch nach dem 20. März im Notfall noch tiefgreifende Corona-Maßnahmen verfügen können. Er will zum Beispiel weiter Kultur- und Sportveranstaltungen untersagen oder die Zuschauerzahl beschränken können, wenn es die Infektionslage erfordert. Kretschmann ließ in das Beschlusspapier eine entsprechende Protokollerklärung einfügen.