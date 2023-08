Wasundsein bedeutet, definiert wohl jeder Mensch anders. Dennoch versuchen jährlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Auftrag der Vereinten Nationen Daten darüber zu sammeln, wie glücklich Menschen in verschiedenen Ländern sind. Die Ergebnisse werden im sogenanntenzusammengefasst und veröffentlicht. Um an die nötigen Daten zu gelangen, werden circa eintausend Menschen pro Land und Jahr befragt und deren Einschätzung zu ihrem Leben erfasst. In welchem europäischen Land sind die Menschen laut dem „World Happiness Report“ am glücklichsten? Und wo inleben die unglücklichsten Menschen? Einen Überblick über diese und viele andere Fragen liefert unser großer Europa-Vergleich