Es ist das Ende einer Ära: Queen Elizabeth II. ist am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Sie wurde zunächst von Balmoral nach Edinburgh überführt. Dort gab es am Montag eine Prozession, zu der auch der neue König angereist war. Die Behörden in London erwarten vor der Trauerfeier für die gestorbene Queen Elizabeth II. riesige Menschenmassen in der britischen Hauptstadt. Der Sarg soll vor dem Staatsbegräbnis am 19. September für mehrere Tage in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt werden, damit Trauernde der Monarchin einen letzten Besuch abstatten können.

In diesem Text sollen die wichtigsten Fragen zur Aufbahrung des Sargs beantwortet werden.

Was bedeutet Aufbahrung?

Aufbahrung bedeutet die Ausstellung einer verstorbenen Person. Die Aufbahrung passiert eigentlich fast immer auch im Privaten, damit sich Familienmitglieder und Geliebte von der Verstorbenen verabschieden können. Der Sarg wird meistens geschlossen, manchmal aber auch offen aufgestellt. Wo der Sarg im Privaten aufgebahrt wird, dürfen die Nächststehenden entscheiden.

Aufbahrung der Queen: Wird es einen offenen Sarg geben?

Bei der Aufbahrung der Queen wird es keinen offenen Sarg geben. Der Sarg wird auf einem mit purpurfarbenem Stoff bedeckten Katafalk aufgebahrt. Er wird auf einer kleinen Plattform stehen, an jeder Ecke wird eine Wache stehen, damit die Menschen nicht zu nah herantreten.

Wann ist die Aufbahrung des Sargs?

Der Sarg der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. wird am Dienstag nach London übergeführt. Vom schottischen Edinburgh aus werden die sterblichen Überreste der Queen in Begleitung von Prinzessin Anne von der Royal Air Force auf den Stützpunkt Northolt nahe London geflogen. Anschließend wird der Sarg in den Buckingham-Palast gebracht, wo er über Nacht im Bow Room aufgebahrt wird.

Mittwoch, den 14. September in der Westminster Hall in London aufgebahrt. Der Sarg wird abin der Westminster Hall in London aufgebahrt. Mehr Details dazu gibt es diesem Artikel hier.

Aufbahrung von Prinz Philip und der Queen Mother

Auch andere Royals wurden in der Vergangenheit aufgebahrt. Zuletzt war es aber nicht Prinz Philip, der 2021 verstorbene Ehemann der Queen. In der Hochphase der Covid-19-Pandemie gab es keine öffentliche Aufbahrung. Auch die Beerdigung fand in einer anderen, stark reduzierten Form statt.

Die letzte öffentliche Aufbahrung einer Royal war nach dem Tod von Elizabeth, The Queen Mother im Jahr 2002. Damals kamen 200.000 Menschen, um ihren Sarg in der Westminister Hall zu besichtigen.

Weitere öffentliche Aufbahrungen in Großbritannien:

1898 - William Ewart Gladston

1910 - König Edward VII

1936 - König George V

1952 - König George VI

1953 - Königin Mary

1965 - Sir Winston Churchill

2002 - Queen Elizabeth the Queen Mother.

Die Queen ist tot: Mehr Artikel zum Thema

Weitere Infos zum englischen Königshaus und zu den Ereignissen nach dem Tod der Queen gibt es in diesen Beiträgen: