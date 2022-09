Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag, den 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie starb in ihrer schottischen Residenz Balmoral. Die Menschen in Großbritannien trauern. Die Queen war eines der bekanntesten Gesichter weltweit. Viele Menschen wollen dabei ihre Trauer ausdrücken. Ein Weg ist Sarg der Königin sehen. Es ist das Ende einer Ära:ist am Donnerstag, den 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie starb in ihrer schottischen Residenz Balmoral. Die Menschen in Großbritannien trauern. Die Queen war eines der bekanntesten Gesichter weltweit. Viele Menschen wollen dabei ihre Trauer ausdrücken. Ein Weg ist das Eintragen in ein Online-Kondolenzbuch . Wer aber in London ist oder dorthin reisen will, kann dort densehen.

Aufbahrung der Queen: Wann passiert das?

Operation London Bridge“ aktiviert. Das beschreibt den Plan für diesen Moment, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Mit dem Tod der Queen wurde die sogenannte „“ aktiviert. Das beschreibt den Plan für diesen Moment, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Hier sind die Details zum Ablauf der kommenden Tage.

Der Sarg von Königin Elizabeth II. wird am Dienstag, 13. September 2022, nach London gebracht. Am Tag darauf, Mittwoch, den 14. September, wird er dann in einer Prozession vom Buckingham Palast zum Parlamentsgebäude Westminister gebracht. Dort wird er für vier Tage lang aufgebahrt. Die Öffentlichkeit darf in dieser Zeit den Sarg sehen und sich von der Queen verabschieden.

Sarg der Queen wird aufgebahrt: Darf jeder hingehen?

Sobald die sterblichen Überreste der Queen im Westminister Hall angekommen sind, darf die Öffentlichkeit in einer Prozession an dem Sarg vorbeigehen. Es gibt keine Beschränkungen, jede und jeder ist willkommen. Es wird aber mit großem Andrang gerechnet, sodass es lange Schlangen geben könnte.

Lange Wartezeiten beim Abschied von der Queen erwartet

Die Behörden in London erwarten vor der Trauerfeier für die gestorbene Queen Elizabeth II. riesige Menschenmassen in der britischen Hauptstadt. Der Sarg soll vor dem Staatsbegräbnis am 19. September für mehrere Tage in der Westminster Hall des britischen Parlaments aufgebahrt werden, damit Trauernde der Monarchin einen letzten Besuch abstatten können. Die Wartezeiten könnten bis zu zwölf Stunden betragen, zitierte die Zeitung „The Sun“ am Montag Logistikbeauftragte der Trauerfeierlichkeiten. Die Menschenschlangen könnten sich über mehrere Kilometer erstrecken, hieß es.

Wird es ein offener Sarg sein?

Bei der Aufbahrung wird es keinen offenen Sarg geben. Der Sarg wird auf einem mit purpurfarbenem Stoff bedeckten Katafalk aufgebahrt. Er wird auf einer kleinen Plattform stehen, an jeder Ecke wird eine Wache stehen, damit die Menschen nicht zu nah herantreten. Das letzte Mal, als ein Mitglied der Royals aufgebahrt wurde, war 2002 beim Tod der Queen Mother.

Die Aufbahrung des Sargs der Queen Mother im Jahr 2002.

