Kate Middleton hat ihm einen Boost in den Umfragen gegeben. Eines Tages wird Prinz William der König von Großbritannien sein – er ist nämlich nach seinem Vater an zweiter Stelle der Thronreihenfolge. Mit seiner Frau Prinz William ist einer der beliebtesten britischen Royals. Vor allem seine Heirat mithat ihm einen Boost in den Umfragen gegeben. Eines Tages wird Prinz William dersein – er ist nämlich nach seinem Vater an zweiter Stelle der Thronreihenfolge. Mit seiner Frau Herzogin Kate hat er drei Kinder. Es gibt aber Gerüchte, dass er und Kate irgendwann ein viertes Baby begrüßen könnten.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Fakten zu Prinz William.

Kinder, Alter, Größe, Kate – Prinz William im Steckbrief

Die wichtigsten Fakten zu Prinz William auf einen Blick:

Name : William Arthur Philip Louis

: William Arthur Philip Louis Adelstitel : Prinz William, Duke of Cambridge

: Prinz William, Duke of Cambridge Geburtstag : 21. Juni 1982

: 21. Juni 1982 Alter : 39

: 39 Größe : 1,91m

: 1,91m Geburtsort : London, Großbritannien

: London, Großbritannien Ehefrau : Herzogin Kate (verheiratet 2011)

: Herzogin Kate (verheiratet 2011) Kinder : Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis

: Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis Eltern : Prinz Charles, Lady Diana (gestorben 1997)

: Prinz Charles, Lady Diana (gestorben 1997) Geschwister: Prinz Harry

Prinz William ist Thronfolger: Wann wird er König?

Königin Elizabeth II. Bei ihrem Tod wird automatisch ihr ältestes Kind der nächste König von Großbritannien. Damit wäre Prinz Charles König und Prinz William wäre der Thronfolger. Beim Tod seines Vaters wird er automatisch König. Seine Ehefrau, Herzogin Kate, soll dann Königin sein. Prinz William ist der älteste Sohn des aktuellen Thronfolgers Prinz Charles . Seine Großmutter istBei ihrem Tod wird automatisch ihr ältestes Kind der nächste König von Großbritannien. Damit wäre Prinz Charles König und Prinz William wäre der. Beim Tod seines Vaters wird er automatisch König. Seine Ehefrau, Herzogin Kate, soll dann Königin sein.

Immer wieder kommt die Frage auf, ob Charles auf den Thron verzichten könnte und somit direkt Prinz William den Thron besteigen könnte. Das gilt jedoch in Expertenkreisen eher als unwahrscheinlich: Charles hat sein ganzes Leben der Vorbereitung auf die Rolle als König gewidmet. Auf den Thron zu verzichten würde bedeuten, dass diese Jahre umsonst gewesen wären.

Prinz William und Kate: Hochzeit 2011

Prinz William hat an der St. Andrews Universität in Schottland Kunstgeschichte studiert. Dort lernte er seine zukünftige Ehefrau Kate Middleton kennen.

Kate und William waren an der Uni und darüber hinaus von 2002 bis Anfang 2007 zusammen – trennten sich aber dann einvernehmlich. Angeblich war ein Trennungsgrund die mediale Aufmerksamkeit der Beziehung, durch die Kate den Spitznamen „Waity Katie“ (frei übersetzt: Die Wartende Katie) bekam. Damit sollte gemeint sein, dass Kate angeblich auf einen Heiratsantrag von William warten würde. Stattdessen trennte sich das Paar.

Im Sommer 2007 fanden Kate und William wieder zusammen. Im Oktober 2010 verlobten sie sich. Die Hochzeit fand am 28. April 2011 statt, sie wurde millionenfach live im Fernsehen verfolgt. Durch das Ereignis reisten Touristen aus der ganzen Welt an, um die Parade und den berühmten Kuss auf dem Balkon des Buckingham Palace in Person zu sehen.

Prinz William und Herzogin Kate haben 2011 geheiratet.

© Foto: dpa

Prinz William und Kate: Das sind ihre Kinder

Prinz William und Herzogin Kate haben 2011 geheiratet. Seitdem haben sie drei Kinder bekommen: Ihr erster Sohn, Prinz George Alexander Louis, kam am 22. Juli 2013 zur Welt. Er ist in der Thronreihenfolge an dritter Stelle und würde somit nach seinem Vater König werden.

Prinz George ist 2013 geboren. Hier ein Foto aus 2015.

© Foto: dpa

Charlotte Elizabeth Diana. Sie ist nach ihrer Urgroßmutter Am 2. Mai 2015 kam das zweite Kind von William und Kate, Prinzessin. Sie ist nach ihrer Urgroßmutter Königin Elizabeth II. und nach ihrer verstorbenen Großmutter Lady Diana benannt.

Prinzessin Charlotte kam 2015 zur Welt. Sie ist hier bei ihrer Einschulung 2018 zu sehen.

© Foto: dpa

Das dritte Kind von Prinz William und Herzogin Kate wurde am 23. April 2018 geboren: Prinz Louis Arthur Charles. Er ist das jüngste Kind des Ehepaars.