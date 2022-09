Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. am vergangenen Donnerstag, 08.09.2022, sind alle Augen nach Großbritannien gerichtet. Die Königin ist im Alter von 96 Jahren gestorben. 70 Jahre lang war sie die Queen von England – und somit länger auf dem Thron als jeder andere Monarch zuvor. Die Trauer und Anteilnahme auf der ganzen Welt ist riesig. Tausende Menschen werden in London erwartet, die bei der Beisetzung der Queen anwesend sein wollen.

Wann ist die Beerdigung ?

? Wo findet sie statt?

Wie wird der Ablauf der Beerdigung sein?

Gibt es weitere Trauerfeiern?

In diesem Artikel findet ihr alles zum Ablauf.

Wann ist die Beerdigung von Queen Elizabeth?

Operation London Bridge“. Dieser Plan regelt beispielsweise, wer wann über den Tod der Queen informiert wird, wann Trauerfeiern stattfinden und wie Charles gekrönt wird. Seit Jahrzehnten ist der genaue Ablauf nach dem Tod der Queen geregelt. Der Plan trägt den Namen „“. Dieser Plan regelt beispielsweise, wer wann über den Tod der Queen informiert wird, wann Trauerfeiern stattfinden und wie Charles gekrönt wird. Den kompletten Ablauf der Operation London Bridge lest ihr hier nach.

Beisetzung soll am Montag, 19.9.2022, stattfinden. Das bestätigte der Palast am Samstagnachmittag. Um 12 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant. Am Tag der Beisetzung von Königin Elizabeth II. sollen die Menschen in Großbritannien frei bekommen. Bei seiner Proklamation am Samstag in London genehmigte der Diesoll am, stattfinden. Das bestätigte der Palast am Samstagnachmittag. Um 12 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant.von Königin Elizabeth II. sollen die Menschen in Großbritannien. Bei seiner Proklamation am Samstag in London genehmigte der neue König Charles III. einen zusätzlichen Feiertag.

letzte Reise der verstorbenen Königin. Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen wurde von Balmoral Castle, dem Sommersitz der Queen in Schottland, nach Edinburgh gefahren. An der Strecke nahmen Tausende Menschen Abschied von der Königin. Bereits am Sonntag begann die. Der Sarg mit den sterblichen Überresten der Queen wurde von Balmoral Castle, dem Sommersitz der Queen in Schottland, nach Edinburgh gefahren. An der Strecke nahmen Tausende Menschen Abschied von der Königin. Hier gibt es die Bilder zur letzten Reise der Königin.

Sarg mit der Königin nach London, zum Buckingham Palace, gebracht. Die Premierministerin, Liz Truss, und weitere Regierungsvertreter nehmen den Sarg in Empfang. Am Dienstag wird ihr Sarg aufgebahrt und mit einer Prozession durch London getragen. Im Palace of Westminister wird der Sarg dann vier Tage lang aufgebahrt liegen, was 23 Stunden am Tag für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Am Montag, den 12. September wird dermit der Königin nach London, zum, gebracht. Die Premierministerin, Liz Truss, und weitere Regierungsvertreter nehmen den Sarg in Empfang. Am Dienstag wird ihr Sargund mit einer Prozession durchgetragen. Imwird der Sarg dann vier Tage lang aufgebahrt liegen, was 23 Stunden am Tagsein wird. Alle Infos zur Aufbahrung der Queen lest ihr hier nach.

Wo wird die Queen beerdigt?

Rund 10 Tage nach dem Tod der Queen wird sie beerdigt. Der Tag der Beerdigung wird ein offizieller Staatstrauertag sein. Erwartet wird, dass an diesem Tag wie an einem Feiertag alles geschlossen wird. So ist der Ablauf geplant:

Die Trauerfeier findet im Westminster Abbey statt.

statt. Um 12 Uhr gibt es in ganz Großbritannien zwei Schweigeminuten

In London und in Windsor wird es Prozessionen geben

Die Königin wird im St. George’s Chapel am Windsor Castle beigesetzt. Der Sarg ihres verstorbenen Ehemannes, Prinz Philipp, wird zu ihrem gelegt

Die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. wird in der Westminister Abbey stattfinden. Eingeladen sind Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche Promis und Royals aus der ganzen Welt. Am Tag der Beerdigung wird der Sarg der Queen in einer Prozession vom britischen Parlament – wo er aufgebahrt lag – zur Westminster Abey getragen. Hochrangige Vertreter der Royal Family, darunter König Charles III., werden in einer Prozession dem Sarg folgen. In der Westminister Abbey wird der Sarg niedergelegt, dann beginnt die Trauerfeier.

Noch mehr Details werden im Laufe der nächsten Tage bekannt werden. Wir aktualisieren dann diesen Text.

Was ist das Beerdigungslied für die Queen?

Je näher die Beerdigung der Queen rückt, desto größer wird auch die Frage nach ihrem Beerdigungslied. 1997 sorgte Elton John bei der Beerdigung von Lady Diana mit dem Lied „Candle in the Wind/Goodbye England‘s Rose“ weltweit für Tränen. Ob er auch beim Begräbnis der Queen singen wird, ist noch nicht bekannt.

Bei seinem Konzert in Toronto am Wochenende nach ihrem Tod richtete er eine rührende Hommage an die Queen. Nach einer emotionalen Rede widmete er ihr den Song „Don‘t Let The Sun Go Down On Me“.

Wird die Beerdigung im TV übertragen?

Die Beerdigung von Königin Elizabeth II. wird sicher auch im deutschen Fernsehen übertragen. Details werden in den nächsten Tagen bekannt. Hier geht‘s zum Artikel über die TV-Übertragung der Beerdigung.

Beerdigung der Queen: Größter Polizeieinsatz in Geschichte Großbritanniens

Zur Beerdigung von Königin Elizabeth II. werden hunderte Politiker und Würdenträger aus aller Welt und Millionen Besucher in London erwartet. Die Trauerfeier am Montag ist damit nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine riesige Herausforderung für die Sicherheitskräfte. „Dies wird wahrscheinlich die größte Polizei- und Schutzoperation sein, die das Vereinigte Königreich je durchgeführt hat“, sagte Nick Aldworth, ehemaliger Nationaler Koordinator für die Terrorismusbekämpfung, der Zeitung "The Independent". „Es braucht nur ein Auto, eine Person, die etwas Abscheuliches tut, und Menschen werden verletzt und getötet.“ Die Bedrohungslage sei eine ganz andere als bei früheren königlichen Beerdigungen, wie beispielsweise bei der Königinmutter 2002 oder der von Prinzessin Diana 1997.

Trauerfeiern für die Queen: König Charles reist durch UK

Nach dem Tod der Queen gibt es zahlreiche Trauerfeiern auf der ganzen Welt. Königin Elizabeth war Staatsoberhaupt von insgesamt 15 Ländern, die dem Commonwealth Staatenbündnis angehören. In diesen Orten wird es wohl Trauerfeiern geben:

Antigua und Barbuda

Australien

Bahamas

Belize

Grenada

Jamaika

Kanada

Neuseeland

Papua-Neuguinea

Salomonen

St. Kitts und Nevis

St. Lucia

St. Vincent und die Grenadinen

Tuvalu

Vereinigtes Königreich

In Großbritannien wird König Charles zu Trauerfeiern in Schottland, Nordirland und Wales reisen – vor der Beerdigung in London.

