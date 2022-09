Der Tod von Queen Elizabeth II. löst auf der ganzen Welt Trauer und Anteilnahme aus. Die britische Königin ist am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben. Nach 70 Jahren auf dem Thron findet die Queen am 19. September 2022 in der St. George’s Chapel am Windsor Castle ihre letzte Ruhe.

In London werden Tausende von Menschen erwartet, die an der Beisetzung teilnehmen möchten. Aber auch weltweit ist das Interesse an der Beerdigung groß. Welche Sender übertragen sie überhaupt? Wir sagen euch hier, wo man in Deutschland die Beerdigung im TV und Stream verfolgen kann.

Wo wird die Beerdigung der Queen im TV und Livestream übertragen?

Aktuell gibt es leider noch keine Infos darüber, welche deutschen Sender die Beerdigung live aus England übertragen. Es ist aber davon auszugehen, dass sowohl die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF sowie der Privatsender RTL ausführlich von der Trauerfeier berichten werden, da diese bereits die Beisetzung von Prinz Philipp gezeigt hatten. Das ZDF hatte zudem beim 70. Thronjubiläum der Queen ganztags live aus London gesendet.

Bekannt ist bereits, dass die britischen Fernsehsender BBC, Sky und ITV ebenso wie die US-Sender ABC, CNN, NBC News und Fox News ab morgens live aus London senden. Zudem wird BBC die ganze Beerdigung online live streamen.

Sobald auch die Sender in Deutschland ihre Programmänderungen bekannt geben, findet ihr die Sendetermine und Sendezeiten sowie Sondersendungen detailliert an dieser Stelle.

Wann und wie läuft die Beerdigung der Queen ab?

Das Staatsbegräbnis für die verstorbene Königin findet am 19. September statt. Um 12 Uhr (MESZ) ist in der Westminster Abbey in London ein Gottesdienst geplant, wie der Palast am Samstag mitteilte. Nach aktuellem Stand ist folgender Ablauf geplant:

Die Trauerfeier findet im Westminster Abbey statt.

statt. Um 12 Uhr gibt es in ganz Großbritannien zwei Schweigeminuten.

In London und in Windsor wird es Prozessionen geben.

Die Königin wird im St. George’s Chapel am Windsor Castle beigesetzt. Der Sarg ihres verstorbenen Ehemannes, Prinz Philipp, wird zu ihrem gelegt.

