Es war zwar zu erwarten, und doch kam es am Ende ganz plötzlich: Die britische Queen Elizabeth II. ist am 8. September 2022 im schottischen Balmoral gestorben. Sie war 70 Jahre lang eine feste Größe auf dem Thron, ein bekanntes Gesicht auf der ganzen Welt. Sie wurde 96 Jahre alt. Nicht nur das Vereinigte Königreich trauert um die Queen. Am 19. September 2022 soll die Königin im St. George’s Chapel am Windsor Castle beigesetzt werden.

Beerdigung der Queen nach der Aufbahrung

Vor der Beerdigung wird die Queen für vier Tage lang in London aufgebahrt. Ihr Sarg liegt im britischen Parlamentsgebäude, in der Westminister Hall. Dort kann die Öffentlichkeit 23 Stunden am Tag von ihr Abschied nehmen. Am Sonntag, den 18. September, endet die Aufbahrung.

Ablauf der Beerdigung: Trauerfeier in der Westminster Abbey

Die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. wird in der Westminister Abbey stattfinden. Eingeladen sind Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche Promis und Royals aus der ganzen Welt. Am Tag der Beerdigung wird der Sarg der Queen in einer Prozession vom britischen Parlament – wo er aufgebahrt lag – zur Westminster Abey getragen. Hochrangige Vertreter der Royal Family, darunter König Charles III., werden in einer Prozession dem Sarg folgen. In der Westminister Abbey wird der Sarg niedergelegt, dann beginnt die Trauerfeier. Sie findet ab 11 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) in der Westminister Abbey mit Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt statt, Das ganze Land verharrt für zwei Minuten in Schweigen.

Nach der Trauerfeier werden die sterblichen Überreste der Königin nach Schloss Windsor westlich von London gebracht. In der St. George's-Kapelle findet ein Gottesdienst statt, anschließend wird die Königin im Familienkreis in der Familiengruft zu Grabe getragen.

Beisetzung der Queen zusammen mit Prinz Philip

Königin Elizabeth II. wird im St. George’s Chapel am Windsor Castle beigesetzt. Die Royal Family und ihre Gäste werden dort an einer weiteren Zeremonie teilnehmen. Der Sarg von Prinz Philip, dem Ehemann der Queen, der 2021 starb, wird umgebettet, um künftig neben dem der Queen zu ruhen. Sie werden in der King George IV. Memorial Chapel liegen. Dort liegt Elizabeth dann gemeinsam an der gleichen Stelle wie ihr Vater, König George IV., ihre Mutter, Elizabeth The Queen Mother, und ihre Schwester, Prinzessin Margaret.

