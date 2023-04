Einer der bekanntesten unter ihnen ist der T-90. Alles über Bewaffnung, Preis und potenziellen Schwachstellen des russischen Panzers hier im Text.

Das ist der T-90: Bewaffnung, Gewicht und Preis

Der T-90 ist ein Kampfpanzer der russischen Armee, welcher vom Verteidigungsministerium der Russischen Föderation 1992 eingeführt wurde. Mehrere 100 Exemplare wurden in den letzten Jahren zudem exportiert.

Im Lauf der Produktion wurden verschiedene Versionen der 125-mm-Glattrohrkanone eingebaut. Wie auch der T-64 und der T-80 kann auch der T-90 lasergelenkte Raketen aus der Kanone abfeuern. Die Flugkörper des Systems werden zunächst wie gewöhnliche Munition in das Rohr geladen. Dann wird das Zielobjekt mit dem Hauptzielfernrohr anvisiert. Nach dem Abschuss zündet ein Feststoffmotor, während die Steuerflächen entfaltet werden und die Rakete im Laserleitstrahlkanal das Ziel anfliegt. Die Reichweite beträgt 5000 m, die Trefferwahrscheinlichkeit liegt bei etwa 90 %. Ein koaxiales 7,62-mm-PKT-MG mit 2000 sowie ein 12,7-mm-Fla-MG Kord mit 300 Schuss Munition ergänzen die Hauptwaffe.

Für die Führung des Panzers bedarf es einer Besatzung von 3 Personen: Kommandant, Fahrer und Richtschütze. Das Innenvolumen des Fahrzeuges beträgt nur 11 m³, die Besatzung muss also mit einem sehr knappen Innenraum auskommen.

Doch was kostet der T-90? Alle Exportverträge für den T-90S lagen immer im Bereich von 2.500.000 bis 3.500.000 Dollar pro Fahrzeug.

Russische T-90 Panzer (L und R) und ein älterer T-80 (Mitte) während einer russischen Militärauststellung in Zhukovsky, nahe Moskau am 28.06.2010.

© Foto: picture alliance /dpa/Sergei Chirikov

So viele T-90 Panzer hat Russland aktuell

Stand Januar 2022 befanden sich 350 T-90A sowie 67 T-90M im Dienst. Weitere 200 T-90 sind eingelagert.

Allerdings hat Russland laut einer Analyse des Militär-Blogs Oryx seit Kriegsbeginn in der Ukraine mehr als 7500 Fahrzeuge und schwere Waffen wie Artilleriegeschütze und Raketensysteme verloren. Darunter waren angeblich über 1.400 Panzer. Dazu zählen (Stand: 29. Oktober 2022) 25 T-90A (12 zerstört, 1 aufgegeben, 12 erobert) und 5 T-90M-Panzer (davon 1 erobert). Einen intakten T-90M der russischen Armee konnten die ukrainischen Streitkräfte außerdem am 18. September 2022 im Zuge der Gegenoffensive in der Region Charkiw erbeuten.

Der T-90: Das sind seine Schwachstellen

Beim Einsatz westlicher Panzer in der Ukraine könnte es zu einem Aufeinandertreffen mit dem T-90 kommen. Es ist also wichtig, potenzielle Schwachstellen der Panzer auszumachen.

Die wohl größte Schwachstelle, die viele Panzer russischer Bauart betrifft, ist, dass die Munition im Kampfraum des Panzers untergebracht ist. Dieser Fehler wird in der Fachsprache auch als "Jack in the box" bezeichnet. Selbst ein indirekter Treffer des Turms kann dazu führen, dass hier eine Kettenreaktion ausgelöst wird, die die eigene Munition im Panzer zur Explosion bringt. Wenn das passiert, wird ein Vorrat von bis zu 40 Granaten zur Detonation gebracht, die daraus resultierende Druckwelle reicht aus, um den Turm des Panzers in die Höhe zu katapultieren und die gesamte Besatzung zu töten.

Im Westen weiß man um diesen Schwachpunkt. Das hat dazu geführt, dass westliche Panzer nach einem anderen Prinzip gebaut werden, das es ermöglicht, die Munition so zu lagern, dass die Besatzung bei einem "Jack in the box" unbeschadet bleibt.

Waffenlieferungen: Jetzt kommen Kampfpanzer für die Ukraine

Vor dem Hintergrund der heftigen Kämpfe sowie Kriegsverbrechen in der Ukraine waren der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und der designierte Verteidigungsminister Boris Pistorius in Sachen Waffenlieferungen zuletzt immer mehr unter Druck geraten.

Nachdem zuletzt die Forderungen aus dem Ausland immer größer wurden, hat sich Deutschland nun zu der Lieferung von Leopard 2 Panzern entschieden. Neben Deutschland liefern auch weitere Länder neue Waffen , eine Reaktion aus Russland hat dabei auch nicht lange auf sich warten lassen.

Deutschland nimmt eine Schlüsselrolle ein, denn da die Panzer hier produziert werden, muss die Bundesregierung deswegen jeden Export auch anderer Länder genehmigen

