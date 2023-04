Es stellt sich also die Frage, wie viele Panzer Russland eigentlich noch zur Verfügung hat und welche davon sind überhaupt einsatzfähig?

Russlands Panzer: Wie viele Panzer stehen zur Verfügung?

Russlands Verluste an Material in der Ukraine sind enorm: Laut der unabhängigen Website „Oryx“ hat Russland seit dem Beginn der Invasion bereits mehr als 1900 Panzer in der Ukraine verloren

Allerdings stammen die meisten Panzer, die Russland heute besitzt, aus Sowjetzeiten. Also sollte die tatsächliche Anzahl der Russland zur Verfügung stehenden Panzer deutlich höher sein. Das Statistik-Portal „statista“ schätzt die Anzahl der russischen Panzer auf etwa 12.400 . Ähnlich Zahlen nannte im Dezember auch Estlands Geheimdienstchef Margo Grosberg: „Stand heute hat Russland rund 9.000 Panzer in Reparatur- und Lagerstützpunkten“, so Grosberg bei einem Pressebriefing

Russische Panzer vom Typ T-90 und die Haubitze „Msta“ (Mitte) während einer Militärparade am Flugfeld Zhukovsky, außerhalb Moskaus, Russland, 27.05.2012.

Wie viele der verbliebenen russischen Panzer sind einsatzbereit?

In den russischen Depots befindet sich also noch viel Material. Allerdings muss die hohe Zahl russischer Panzer nicht gleich bedeuten, dass diese auch einsatzfähig sind. Viele der Panzer sind sehr alt und technisch nicht auf dem neusten Stand.

Die alten sowjetischen Panzer instand zu setzen, wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. In den nächsten Wochen und Monaten, so Reisner im Gespräch mit dem RND, wird Russland durch Reparaturen etwa 2000 weitere Panzer erhalten. Demnach könnten dann 4000 russische Panzer in der Ukraine zum Einsatz kommen. Geheimdienstchef Grosberg geht sogar davon aus, dass es bis zu 3000 zusätzlichen Panzern sein könnten. Damit stünden der ukrainischen Armee dann 5000 russische Panzer gegenüber.

Generell gilt: Zahlen über Verluste an Mensch und Materialgerät sowie zu den Stärken von Armeen werden von verschiedenen Stellen herausgegeben - mit teilweise erheblichen Differenzen. Bei den Zahlen ist also Vorsicht geboten.

Sollten die Zahlen stimmen, dann hat Russland noch einige Panzer in petto. Allerdings handelt es sich um sehr alte Panzer, die den westlichen Panzer wahrscheinlich deutlich unterlegen sind.

Ein polnischer Soldat navigiert einen Panzer des Typs «Leopard-2» während einer Übung. Die 10. Kavalleriebrigade bildet im Rahmen der militärischen Unterstützungsmission der Europäischen Union für die Ukraine (EUMAM Ukraine) Personal aus, unter anderem an Panzern des Typs «Leopard».

Russische Panzer im Überblick