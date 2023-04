Bereits über ein Jahr währt der Ukraine-Konflikt, der mit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine im Februar 2022 begann. Ein Ende ist bislang nicht in Sicht: Russische Truppen rücken laut Angaben des Thinktanks „Institute for the Study of War“ an mehreren Fronten vor. Dabei hat der Krieg am östlichen Ende Europas bereits Tausende Todesopfer gefordert . Auch die Verluste an Material, insbesondere Panzern, sind vor allem auf russischer Seite hoch.