Am 24. Februar hat sich der Beginn des Ukraine-Konflikts gejährt, der mit dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine im Februar 2022 begann. Ein Ende des Krieges ist bislang nicht in Sicht: Russische Luftlandetruppen greifen ukrainische Stellungen in einem Wald südlich von Kreminna an, auch an der Front in der Region Donezk kann Russland Geländegewinne verzeichnen.

Russische Vorstöße in Wäldern südlich von Kreminna

Russische Truppen stürmen offenbar ukrainische Stellungen in Wäldern bei Kreminna, wie der Chef der ukrainischen Militärverwaltung in der Region Sjewjerodonezk, Roman Wlasenko, mitteilte. Geolokalisierte Aufnahmen bestätigen die Angaben: sie zeigen, dass russische Luftlandetruppen bis auf vier Kilometer südlich von Kreminna vorgerückt sind. Laut dem täglichen Lagebericht des Institute for the Study of War (ISW) ist auf den Bildern ebenfalls der Einsatz von Mehrfachraketenwerfern mit thermobarischen Sprengköpfen zu sehen.

Die Lage in der Ostukraine. Stand: 05.04.2023

© Foto: dpa-infografik

Russische Geländegewinne in der Region Donezk

Bei Nowosseliwka in der Region Donezk rücken russische Truppen entlang einer Straße nach Nordwesten vor, wie aus einem geolokalisierten Video hervorgeht. Weitere Aufnahmen ukrainischer Drohnenangriffe aus der Region zeigen zudem, dass russische Einheiten bis auf eine Landstraße westlich von Nowobachmutiwka vorgerückt sind.

Stand: 11.04.2023

Genaue Informationen zu den Geschehnissen im Ukraine-Krieg sind sehr schwer zu finden. Die Angaben beider Parteien aus dem Kriegsgebiet lassen sich dabei selten unabhängig verifizieren. Unsere Quelle für die hier gezeigten Frontverläufe sowie Informationen zu den Ereignissen basieren auf den Daten der US-Denkfabrik Institute for the Stuy of War (ISW) . Wie das ISW zu seinen Einschätzungen kommt und welche Quellen es verwendet, ist hier zusammengefasst.

Die Ukraine wehrt sich bereits seit über einem Jahr gegen die russische Invasion. Die Verluste sind dabei auf beiden Seiten hoch.