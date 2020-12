Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten treffen sich zum nächsten Corona-Gipfel.

Gibt es eine Verlängerung des Lockdowns?

Bleiben die Schulen geschlossen?

Werden die Regeln in Corona-Hotpots veschärft?

Gibt es eine Lockerung der Corona-Regeln?

Weihnachten und Merkel und die Ministerpräsidenten Mitte Dezember geeinigt, um die Maßnahmen zu besprechen. Wird es eine Verlängerung des Lockdown geben? Harter Lockdown, Schließung von Schulen, Kitas und Handel und Einschränkungen anund Silvester . Darauf hatten sich Kanzlerin Angelaund die Ministerpräsidenten Mitte Dezember geeinigt, um die Corona-Zahlen zu senken. Die Maßnahmen gelten jedoch zunächst bis 10. Januar. In der ersten Woche des neuen Jahres kommen die Vertreter von Bund und Ländern nun erneut zusammen, um die weiterenzu besprechen. Wird es eine Verlängerung desgeben?

Nächster Corona Gipfel: Wann treffen sich Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel?

Nach übereinstimmenden Medienberichten findet der nächste Corona-Gipfel voraussichtlich am Dienstag, den 5.1.20, statt. Die Kultusminister der Länder wollen jedoch noch vor diesem Termin beraten. Das kündigte Stefanie Hubig, die Präsidentin der Kultusminister-Konferenz in einem Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) an.

Video Corona-Impfaktion gestartet - Zwei Drittel wollen Impfung Mehr zum Video

Lockdown Ende: Wann ist der Lockdown in Deutschland vorbei?

Auf dem Corona-Gipfel beraten die Vertreter der Länder und des Bundes über eine mögliche Verlängerung des Lockdown. Dieser gilt aktuell noch bis zum 10. Januar. Eine schnelle Lockerung sei derzeit überhaupt nicht abzusehen, sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, am Sonntag in der Tagesschau. Die Zahlen seien zu besorgniserregend. Ein Ende des Lockdown am 10. Januar ist also eher unwahrscheinlich. Auch Manuela Schwesig sprach sich gegenüber der Bild für eine Verlängerung der Maßnahmen aus.

Lockdown Verlängerung: Kommt der Lockdown bis März?

Wie lange die strengen Corona-Regeln allerdings gelten werden, ist aktuell noch unklar. Laut Infektionsschutzgesetz ist eine Verlängerung der Maßnahmen jedoch auf maximal vier Wochen begrenzt. Bund und Länder können zunächst also nur eine Verlängerung bis Anfang Februar beschließen.

Corona Schule: Bis wann sind die Schulen geschlossen?

Besonders interessant ist dabei die Frage, ob Schulen und Kitas nach den Weihnachtsferien wieder öffnen dürfen. Dazu sind verschiedene Modelle denkbar:

Öffnung der Schulen nach den Ferien: Für eine solche Öffnung und erneuten Präsenzunterricht sprach sich die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann aus.

Verlängerung der Weihnachtsferien: Diese Variante war in einigen Bundesländern bereits vor Weihnachten im Gespräch.

Schulen weiter geschlossen: Denkbar ist auch, dass die Schulen und Kitas weiter geschlossen bleiben.

Corona Ende: Wann wird Corona vorbei sein?

Herdenimmunität“ dafür sorgt, dass sich das Virus nicht mehr verbreiten kann. Diese wäre laut WHO etwa bei 60 oder 70 Prozent Durchimpfungsrate erreicht. Experten gehen davon aus, dass es allerdings bis in den Herbst 2021 dauern wird, bis diese Quote erreicht ist. Unabhängig davon, ob die Maßnahmen gelockert werden und der harte Lockdown endet, bleibt das Coronavirus präsent. Erst kurz nach Weihnachten haben die Impfungen in Deutschland begonnen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass eine sogenannte „“ dafür sorgt, dass sich das Virus nicht mehr verbreiten kann. Diese wäre laut WHO etwa bei 60 oder 70 Prozent Durchimpfungsrate erreicht. Experten gehen davon aus, dass es allerdings bis in dendauern wird, bis diese Quote erreicht ist.

Corona Zahlen Deutschland: Aktuelle Fallzahlen

Die gemeldeten Corona-Zahlen in Deutschland sind nach Weihnachten niedrig. Allerdings gehen Experten davon aus, dass über die Feiertage weniger Werte von den Gesundheitsämtern übermittelt werden.

Verlängerung des Lockdowns oder Lockerungen? Das sagen Schwesig, Ramelow und Co.

Ungeachtet des bundesweiten Impfstarts mehren sich die Zeichen, dass die aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie über den 10. Januar hinaus verlängert werden. „Ich gehe davon aus, dass wir die Maßnahmen verlängern müssen“, sagte die mecklenburg-vorpommerische Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hält eine Fortsetzung der Beschränkungen für wahrscheinlich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner angibt, liegt bundesweit aktuell bei 157,8. Ab einer Inzidenz über 50 können Gesundheitsämter Infektionsketten nicht mehr sicher nachverfolgen.

Schwesig sagte im „Bild“-Talk „Die richtigen Fragen“ am Sonntagabend: „Wir müssen deutlich unter eine Inzidenz von 50 kommen, damit wir wieder in besserem Fahrwasser sind - und das wird noch eine lange Strecke.“

Auch Ramelow betonte, es sei „zu früh, Entwarnung zu geben“. Er richte sich darauf ein, „dass wir bis März mit Einschränkungen leben müssen“, sagte er dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Montag). „Wenn die Ministerpräsidenten am 5. Januar erneut beraten, wird nichts auf Lockerungen hindeuten. Wir gehen alle davon aus, dass der Lockdown verlängert werden muss.“