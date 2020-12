Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten treffen sich am 5. Januar zum nächsten Corona-Gipfel.

Gibt es eine Verlängerung des Lockdowns?

Gibt es eine Lockerung der Corona-Regeln?

Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei, Silvester steht vor der Tür. Einen bunten, von zahlreichen Feuerwerkskörpern erhellten Nachthimmel wird es dieses Jahr allerdings nicht geben. Bundesweit gilt ein Böllerverbot, Feuerwerk darf nicht verkauft werden

Das neue Jahr beginnt also so wie das alte aufgehört hat: mit Einschränkungen. Der harte Lockdown in Deutschland läuft noch bis mindestens 10. Januar. Aber wie geht es dann weiter? Darüber wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer beim nächsten Corona-Gipfel beraten. Die Konferenz-Schalte soll am 5. Januar stattfinden.

Corona-Gipfel: Wie geht es für Geschäfte und Läden weiter?

Handel wartet gespannt auf dieses Datum. Aktuell dürfen nur systemrelevante Läden wie Supermärkte aufmachen, Modehäuser oder auch Spielwarengeschäfte müssen geschlossen bleiben. Zwar wurden Finanzhilfen in Höhe von rund elf Milliarden Euro pro Monat angekündigt, doch der Stefan Genth. Der HDE rechnet damit, dass der Lockdown-Handel in diesem Jahr insgesamt voraussichtlich Umsatzeinbußen in Höhe von 36 Milliarden Euro erleiden wird. In der Woche vor dem vierten Advent verloren die Innenstadthändler einer aktuellen HDE-Umfrage zufolge 56 Prozent ihres Vorjahresumsatzes. Derwartet gespannt auf dieses Datum. Aktuell dürfen nur systemrelevante Läden wie Supermärkte aufmachen, Modehäuser oder auch Spielwarengeschäfte müssen geschlossen bleiben. Zwar wurden Finanzhilfen in Höhe von rund elf Milliarden Euro pro Monat angekündigt, doch der Handelsverband Deutschland (HDE) befürchtet, dass das Geld nicht ausreicht. „Die vom Lockdown betroffenen Handelsunternehmen verlieren einen großen Teil der normalerweise umsatzstärksten Zeit des Jahres. Das können die Händler nicht mehr alleine auffangen“, sagt HDE-Hauptgeschäftsführer. Der HDE rechnet damit, dass der Lockdown-Handel in diesem Jahr insgesamt voraussichtlich Umsatzeinbußen in Höhe von 36 Milliarden Euro erleiden wird. In der Woche vor dem vierten Advent verloren die Innenstadthändler einer aktuellen HDE-Umfrage zufolge 56 Prozent ihres Vorjahresumsatzes.

Deutscher Handelsverband fordert Regelung wie in der Gastronomie

„Insbesondere im Modehandel stehen viele Betriebe kurz vor der Insolvenz“, so Genth weiter. Der HDE fordert deshalb Anpassungen bei den bisher vorgesehenen staatlichen Hilfsmaßnahmen. „Der Bundesfinanzminister hat schnelle und großzügige Hilfen zugesagt. Das ist gut so, allerdings sind die Unterstützungsmaßnahmen für viele Händler noch nicht passend“, so Genth. Der HDE setzt sich deshalb für eine Gleichbehandlung mit der Gastronomie beim Umsatzausgleich für den Dezember ein. Bisher soll der Handel hier leer ausgehen. Bei den Überbrückungshilfen ab dem kommenden Jahr moniert der Handelsverband noch zahlreiche Details, wie beispielsweise die monatliche Obergrenze für Hilfszahlungen und zu hohe Beantragungshürden. Genth: „Hier muss dringend nachgebessert werden, ansonsten kommt das Geld bei vielen Händlern nicht oder nicht in ausreichendem Maß an.“ Zudem müsse es um eine schnelle und unbürokratische Auszahlung der Unterstützung gehen.

Schnelle Lockerungen werden noch nicht erwartet

Corona-Gipfel signifikante Lockerungen beschlossen werden, gilt angesichts der hohen Reiner Haseloff, am Sonntag in der Tagesschau. Die Zahlen seien zu besorgniserregend. Ein Ende des harten Lockdown am 10. Januar ist also nicht zu erwarten. Auch Manuela Schwesig sprach sich gegenüber der Bild für eine Verlängerung der Maßnahmen aus. Neben möglichst hohen staatlichen Hilfszahlungen hoffen die Geschäftsinhaber auch darauf, dass sie schnellstmöglich wieder öffnen dürfen. Doch dass beim kommendensignifikante Lockerungen beschlossen werden, gilt angesichts der hohen Corona-Zahlen in Deutschland als unwahrscheinlich. Eine schnelle Aufweichung der Regeln sei derzeit überhaupt nicht abzusehen, betonte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt,, am Sonntag in der Tagesschau. Die Zahlen seien zu besorgniserregend. Ein Ende des harten Lockdown am 10. Januar ist also nicht zu erwarten. Auch Manuela Schwesig sprach sich gegenüber der Bild für einederaus.

Corona Zahlen Deutschland: Neuinfektionen, Todesfälle und Inzidenz laut RKI am Dienstag

Neuinfektionen: Wie das RKI berichtet, wurden von den Gesundheitsämtern binnen 24 Stunden mindestens 12.892 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland registriert. Zum Vergleich: Am Montag waren knapp 11.000 Neuinfektionen gemeldet worden, am Samstag waren es knapp 14.500 gewesen. Am vergangenen Dienstag, den 22.12.20, hatte die Zahl bei knapp 20.000 gelegen. Diese Zahlen sind aber nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, da das RKI während der Feiertage mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnete.

„Zeit Online“ berichtet, dass es heute 14.302 neue Infizierte gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infektionen der letzten sieben Tage: Nach Angaben von „Zeit“ haben sich in den letzten sieben Tagen 138.914 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Infizierte: Insgesamt wurden, wie das RKI berichtet, seit Beginn der Pandemie in Deutschland 1.664.726 positive Fälle registriert.

Tote: Die Gesamtzahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, beträgt heute deutschlandweit 30.978 Personen. Das sind 852 Tote mehr als am Tag zuvor - am Dienstag vor einer Woche waren 731 neue Todesfälle binnen 24 Stunden registriert worden. „Zeit Online“ zufolge gab es am heutigen Dienstag 710 neue Todesfälle zu verzeichnen. Bei den Todesfällen war der Höchststand von 952 am Mittwoch vergangener Woche (16.12.20) registriert worden.

Genesene: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich laut RKI wieder 1.277.900 Menschen von der Erkrankung erholt.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Dieser Wert wurde mit 0,74 (Vortag: 0,83) angeben. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab. Das RKI verweist in seinem Bericht am Samstag aber darauf hin, dass während der Feiertage Covid-Fälle nur verzögert angezeigt, erfasst und übermittelt werden, „so dass der R-Wert zudem ggf. unterschätzt wird“.