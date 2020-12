Mit dem harten Lockdown in Deutschland verbunden sind ein Verkaufsverbot für Feuerwerk sowie ein bundesweit geltendes Böllerverbot

Discounter wie Aldi, Lidl und Norma haben mit ihren Prospekten und ihrer Werbung hinsichtlich des ausgesprochenen Verkaufsverbots für Verwirrung bei Menschen in Deutschland gesorgt

Städte in Baden-Württemberg und Bayern wie Stuttgart und München wollen ein komplettes Böllerverbot erwirken

Lockdowns mit Blick auf Silvester und Neujahr beschlossen, dass es ein Böllerverbot sowie ein Verkaufsverbot für Feuerwerk geben soll. Ziel der bNeujahr, so die von Politikern und Wissenschaftlern geäußerte Befürchtung würde es sonst zu großen Ansammlungen und Treffen kommen, bei denen sich Menschen mit Corona infizieren könnten. Auf dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern wurde als Teil des hartenmit Blick aufbeschlossen, dass es einsowie eingeben soll. Ziel der b undesweit geltenden Regeln soll sein, das Infektionsgeschehen angesichts der unverändert hohen Corona-Zahlen in Deutschland einzudämmen. Gerade an Silvester und, so die von Politikern und Wissenschaftlern geäußerte Befürchtung würde es sonst zu großen Ansammlungen und Treffen kommen, bei denen sich Menschen mit Corona infizieren könnten.

Silvester-Regeln in Bayern und BW: Feuerwerk wegen Ausgangsbeschränkungen höchstens auf Privatgrundstück

Lockerungen der Regeln an den Weihnachtsfeiertagen an In Bayern und Baden-Württemberg herrschen nach dender Regeln an denan Silvester wieder schärfere Regeln wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen , sodass höchstens auf Privatgrund geböllert werden kann. Die Großstädte Stuttgart und München etwa wollen die Böllerei komplett untersagen. In Berlin ist das Abbrennen von Feuerwerk auf den Straßen erlaubt, auch wenn es Verbotszonen geben soll. Ein ähnliches Vorgehen plant man beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen.

In Bayern hatten die Städte Augsburg und Nürnberg ein generelles Böllerverbot auch auf Privatgrundstücken zu erwirken. In einer Eilentscheidung hatte das Verwaltungsgericht das von der Stadt Augsburg für Silvester erlassene komplette Feuerwerksverbot Anfang der vergangenen Woche aber gekippt. Das Böllerverbot könne nicht auf das Infektionsschutzgesetz beziehungsweise die bayerische Corona-Schutzverordnung gestützt werden, teilte das Augsburger Verwaltungsgericht am Dienstagabend mit (Az.: Au 9 S 20.2731). Die Stadt kann gegen die Entscheidung nun den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München anrufen.

Die Städte Augsburg und Nürnberg hatten beide verweisen auf die Verletzungsgefahr und die Überlastung der Kliniken durch die Corona-Infektionen. In München ist zudem im Stadtzentrum die Benutzung von klassischen Böllern grundsätzlich verboten.

Verkauf von Feuerwerk vor Silvester? Werbung von Aldi, Lidl und Co. für Feuerwerk stiftet Verwirrung

Für Verwirrung bei Menschen in Deutschland sorgte zuletzt Werbung von Discountern, die offenbar über ihre Werbe-Kataloge Feuerwerk anpriesen. Der Münchner Merkur etwa berichtete von einem entsprechenden Katalog von Aldi Süd. Der „Merkur“ zitiert in seinem Bericht einen User auf Twitter wie folgt: „Da hat wohl einer nicht aufgepasst bei Aldi-Süd. Der Feuerwerksverkauf ist deutschlandweit verboten“, tweetete der User demnach, als er den neuen Aldi-Prospekt im Briefkasten hatte.

Gleich auf der ersten Seite wirbt Aldi dem Merkur-Bericht nach noch für das Silvester-Feuerwerk. Im Heft selbst befinden sich zudem noch mehrere Seiten voller Feuerwerkskörper-Werbung.

Auch auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken, so berichtet der „Merkur“ weiter, hätten sich Kunden über die Prospekte gewundert oder beschwert.

Silvester-Regeln wie Böllerverbot haben Discounter offenbar kalt erwischt

Der Silvester-Beschluss der Regierung hat die Discounter offenbar kalt erwischt, so soll auch Discounter Norma lange Zeit noch dem „Merkur“ zufolge auf Seite 1 seines Prospektes für den „Startschuss 2021“ und das „Feuerwerk der Superlative“ geworben haben. Mittlerweile ist auf der Norma-Homepage davon nichts mehr zu sehen. Und auch bei Lidl, von dem zunächst auch berichtet worden war, es habe noch für seinen Feuerwerksverkauf geworben, ist nichts mehr zu sehen von Böller-Angeboten.

Kurzum: Die Druckerzeugnisse der Discounter sind vermutlich mit derart großem Vorlauf gedruckt worden, dass sie an die Öffentlichkeit gerieten. Sie sind also im Hinblick auf die Feuerwerkskörper inzwischen völlig ungültig. Die Informationen, die die Kunden bereits postalisch erreicht haben, werden jetzt zumindest digital revidiert.

Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen in BW? Gericht bestätigt Böllerverbot

Ein Gericht hat das coronabedingte Böllerverbot im öffentlichen Raum bestätigt. Ein Rechtsanwalt ist mit einem Eilantrag gegen die Regel in der Corona-Verordnung am Dienstag vor dem Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Er wolle mit Familie und Freunden ins neue Jahr feiern und ohne Feuerwerk sei ihm das gänzlich unvorstellbar, hatte der Mann argumentiert. Das Verbot verletze sein Grundrecht auf allgemeine Handlungsfreiheit.

Die Mannheimer Richter verwiesen in ihrer Entscheidung auf das Infektionsschutzgesetz, auf dessen Basis das Verbot keine unverhältnismäßige Grundrechtsbeschränkung darstelle. Es solle verhindern, dass Menschen sich in geselliger Stimmung nach draußen begeben und sich dabei anstecken. Da reiche es nicht aus - wie vom Antragsteller vorgeschlagen - das Verbot auf „belebte Plätze“ zu begrenzen.

Im Südwesten beziehe sich das Verbot des „Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände“ im Unterschied zu anderen Bundesländern nur auf den öffentlichen Raum. So bleibe es dem Antragsteller unbenommen, im eigenen Garten zu böllern. Die Entscheidung ist unanfechtbar (Az.: 1 S 4109/20).

Feuerwerk an Silvester? Große Städte in Bayern drängen auf vollständiges Verbot

Durch die strengen Pandemie-Schutzmaßnahmen sind in diesem Jahr keine großen Silvesterpartys, keine Treffen und auch kein Feuerwerk um Mitternacht auf öffentlichem Grund erlaubt. Auch am letzten Tag des Jahres 2020 gilt ab 21.00 Uhr eine verschärfte Ausgangsbeschränkung. Doch manchen bayerischen Städten geht das nicht weit genug, sie wollen auch das Böllern auf privaten Grundstücken untersagen, was ansonsten erlaubt ist. Ein Überblick über die Beschränkungen und die Maßnahmen in einigen großen Städten:

München: Die Landeshauptstadt weist darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerk nach der Corona-Verordnung „kein triftiger Grund“ sei, um die eigene Wohnung zu verlassen. Wer in München innerhalb des Mittleren Rings wohnt, muss zusätzlich auf laute Böller verzichten. Klassische Kracher ohne Lichteffekte dürften in diesem Gebiet im Zentrum der Millionenstadt auch auf Privatgrundstücken nicht gezündet werden, erklärt ein Sprecher der Stadt. Das Münchner Polizeipräsidium will in Stadt und Landkreis München mindestens 300 zusätzliche Beamte einsetzen, um die strengen Vorschriften rund um den Jahreswechsel zu kontrollieren.

Nürnberg: In Nürnberg soll es an Silvester überhaupt keine Knallerei geben. Es werde ein Feuerwerksverbot im gesamten Stadtgebiet inklusive der Privatflächen geben, erklärte ein Sprecher. Dann dürfen die Bürger auch nicht in ihrem Garten oder auf dem Balkon Pyrotechnik zünden. Die Stadt begründet dies einerseits mit den hohen Corona-Infektionszahlen und der damit verbundenen kritischen Lage in den Kliniken, andererseits mit dem hohen Verletzungs- und Brandrisiko durch das Feuerwerk. Im vergangenen Jahr habe es an Silvester binnen zwölf Stunden im Vergleich zu anderen Tagen zusätzlich 186 Notfalleinsätze und 90 Einsätze mehr für die Feuerwehr gegeben. Erlaubt bleibt in der Frankenmetropole nur noch Kinderfeuerwerk wie Wunderkerzen oder Knallerbsen. Offiziell will die Stadt das Böllerverbot am Montag (28.12.) erlassen. Nach Angaben des Stadtsprechers liegt aber jetzt bereits ein Eilantrag gegen die noch gar nicht in Kraft gesetzte Verfügung beim Verwaltungsgericht in Ansbach.

Augsburg: In Bayerns drittgrößter Stadt gab es bereits solch einen Rechtsstreit. Das örtliche Verwaltungsgericht hat dabei das von der Stadt ausgesprochene flächendeckende Feuerwerksverbot gekippt. Doch die Stadt will das Verbot nun beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München doch noch durchsetzen. Dort wird voraussichtlich aber erst kommende Woche entschieden. Die Augsburger Stadtverwaltung will es untersagen, pyrotechnische Gegenstände mit sich zu führen oder irgendwo in der 300.000-Einwohner-Stadt abzubrennen - auch auf privaten Flächen. „Aufgrund der hohen Kapazitätsbelastung im Uniklinikum und der Auslastung der Rettungsdienste ist dies erforderlich“, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch.

Regensburg: Die Oberpfälzer Stadt belässt es bei einem Feuerwerksverbot auf öffentlichen Flächen im Zentrum. Bereits Mitte November hatte die Kommune ein umfassendes Böllerverbot für die zum Weltkulturerbe ernannte Altstadt festgelegt. Während damals das Regensburger Böllerverbot über die Vorgaben anderer Städte hinausging, orientiert sich die Kommune nun an den Vorgaben der Staatsregierung in München von Mitte Dezember. Um dies durchzusetzen, würden Kontrollen durch die Polizei und den „Kommunalen Ordnungsservice“ der Stadt durchgeführt, erklärt eine Sprecherin.

Ingolstadt: In der oberbayerischen Großstadt gibt es über die staatlichen Vorschriften hinaus wie im Vorjahr aus Brandschutzgründen ein Feuerwerksverbot ebenfalls in der Altstadt. Um die Vorschriften zu kontrollieren, werden auch jetzt wieder kommunale Mitarbeiter neben der Polizei unterwegs sein. „Im Vorjahr lag der Schwerpunkt auf einer Kontrolle des Feuerwerk-Abbrennverbotes in der Altstadt, heuer wird es die Kontrolle der Ausgangssperre sein“, sagt Stadtsprecher Michael Klarner.