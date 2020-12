Für Weihnachten und Silvester gelten in einigen Bundesländern Ausnahmen von den Corona-Regeln, in Baden-Württemberg hingegen nicht

Das ist in BW trotz Ausgangssperre noch erlaubt.

Diese Regeln gelten während des Lockdowns in Bayern.

Corona Regeln Silvester 2020: Um diese Maßnahmen geht es

Was darf man an Silvester machen? Beim jüngsten Corona-Gipfel am 13.12 wurden neue, teilweise bundesweit geltende Regeln beschlossen, um das Infektionsgeschehen in Deutschland signifikant einzudämmen. Welche Regeln gelten in Baden-Württemberg zur Neujahrsfeier?

Corona Silvester 2020 in BW: Wie darf man Silvester feiern?

Bund und Länder haben die Kontaktbeschränkungen im Dezember nochmals verschärft. Wir beantworten folgende Fragen:

Mit wie vielen Leuten darf man sich in an Silvester treffen?

Darf man bei Freunden oder Verwandten übernachten?

Darf man an Silvester Feuerwerk zünden?

Darf man an Silvester böllern?

Kann man Feuerwerke kaufen?

Dürfen Restaurants, Bars und Clubs zu Silvester öffnen?

Darf man an Silvester Essen bestellen?

Darf man an Silvester verreisen?

Ist Silvester ein Feiertag?

Silvester 2020: Mit wie vielen Leuten darf man sich treffen?

keine Ausnahmen bei den Kontaktbeschränkungen. Das bedeutet, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen hier nicht dazu. Feiert man Silvester mit seiner Familie, dürfen auch mehrere Haushalte zusammen feiern, wenn die Personen geradlinig miteinander verwandt sind. Eine Ausnahme von der Zwei-Haushalts-Regel gilt auch, wenn es sich um den Ehe- oder Lebenspartner handelt. Aber Achtung: Die maximale Anzahl von fünf Personen gilt immer, auch im Familienkreis. An Silvester geltenbei den Kontaktbeschränkungen. Das bedeutet, dass sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Kinder bis einschließlich 14 Jahren zählen hier nicht dazu. Feiert man Silvester mit seiner Familie, dürfen auch mehrere Haushalte zusammen feiern, wenn die Personen geradlinig miteinander verwandt sind. Eine Ausnahme von der Zwei-Haushalts-Regel gilt auch, wenn es sich um den Ehe- oder Lebenspartner handelt. Aber Achtung: Die maximale Anzahl von fünf Personen gilt immer, auch im Familienkreis. Es ist generell verboten, sich zu versammeln.

Darf man an Silvester in BW bei Freunden und Verwandten übernachten?

An Silvester darf man bei Freunden oder Verwandten übernachten, wenn man vor 20 Uhr dort eintrifft. Es gelten allerdings die Kontaktbeschränkungen von maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten.

Darf man an Silvester Feuerwerk zünden?

Auf Feuerwerk soll an Silvester verzichtet werden. Auf belebten Plätzen und Straßen ist Pyrotechnik komplett verboten. Das gilt auch für Feuerwerke, die öffentlich veranstaltet werden. Wo genau kein Feuerwerk abgeschossen werden darf, bestimmten die Städte.

Darf man an Silvester böllern? Und kann man Feuerwerk kaufen?

Böller gelten dieselben Regeln wie für Feuerwerke. Nach Angaben der Bundesregierung ist der Fürgelten dieselben Regeln wie fürNach Angaben der Bundesregierung ist der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester generell verboten

Dürfen Restaurants, Bars und Clubs zu Silvester öffnen?

Gastronomie jedoch geschlossen. Clubs dürfen seit dem ersten Lockdown im Frühjahr nicht öffnen. Restaurants, Bars und Clubs bis dahin nicht aufmachen. Nein. Seit dem 2. November ist diejedoch geschlossen. Clubs dürfen seit dem erstenim Frühjahr nicht öffnen. Nun ist der Lockdown bis zum 10. Januar verlängert worden. Insofern dürfenbis dahin nicht aufmachen.

Darf man an Silvester Essen bestellen?

Gastronomiebetriebe keine Gäste empfangen dürfen, so dürfen sie Ja. Auch wennkeine Gäste empfangen dürfen, so dürfen sie Essen zum Abholen und Liefern anbieten. Aber Achtung: In Regionen mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen kann ab der jeweilig festgelegten Uhrzeit kein Essen mehr abgeholt werden. In dem Fall ist auf eine Lieferung zurückzugreifen.

Dürfen Silvester-Gäste nach 20 Uhr heimfahren?

Nein. Auch am 31. Dezember gilt die nächtliche Ausgangssperre. Das heißt, man darf nach 20 Uhr und vor 5 Uhr morgens die Wohnung nicht verlassen - es sei denn, man hat einen triftigen Grund. Der Nachhauseweg von einer einem Besuch zählt nicht dazu. Gästen ist es aber erlaubt, bei ihrem Gastgeber zu übernachten.

Darf man an Silvester verreisen?

Ja. Es gibt kein Verbot von Reisen weder in Deutschland noch ins Ausland. Allerdings gelten für viele Länder Reisewarnungen aufgrund von Corona. Zusätzlich dazu rät die Bundesregierung von nicht notwendigen Reisen ab.

Ist Silvester ein Feiertag?

Nein. Silvester, also der 31. Dezember, ist kein Feiertag. Erst am 1. Januar, also Neujahr, ist ein bundesweiter Feiertag. Trotzdem schließen Silvester viele Geschäfte frühzeitig, um ihren Angestellten einen entspannten Jahreswechsel zu ermöglichen.

Corona Weihnachten: Was ist erlaubt?

Silvester Böllerverbot: Positiv für die Feinstaubbelastung

Für die Umwelt hat das Böller- und Feuerwerkverbot deutliche Vorteile. Die Luft wird durch den Wegfall der Feuerwerke weniger verschmutzt. Das prognostiziert die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.