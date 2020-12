Lockdown verlängert - Kommt noch eine weitere Verschärfung der Regeln?

10.1.2020 verlängert. Deswegen wurde der Teil-Lockdown mit geschlossenen Restaurants, Museen, Theatern und Freizeiteinrichtungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder bei ihren Beratungen am Mittwoch.bisverlängert.

Viele Hoffnungen ruhen auch darauf, dass die Vorbereitungen für den Beginn einer Massen-Impfung gegen das Coronavirus in Deutschland und Baden-Württemberg auf Hochtouren laufen. Aber es werden Stimmen laut, die fragen: Reicht das aus, um die Kurve abzuflachen?

Markus Söder: Konsequenter gegen das Coronavirus vorgehen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwägt bereits weitere Verschärfungen der Corona-Regeln, wie er am Donnerstag erklärte. „Die Frage ist, ob wir das Land die ganze Zeit in dieser Art von Halbschlaf halten können oder ob wir nicht irgendwann auch mal überlegen müssen, an einigen Stellen sehr deutlich und konsequent tiefer heranzugehen“, sagte der CSU-Vorsitzende. Sein Gefühl sei, „dass wir uns da nicht scheuen dürfen, am Ende auch sehr konsequent zu sein - und vielleicht einmal kürzer konsequenter als länger halbkonsequent“.

Sachsen spricht schon von härterem Lockdown

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kündigte einen härteren Lockdown an - falls die Corona-Infektionszahlen bis Weihnachten nicht runtergehen. „Dann werden wir nach Weihnachten die Kindergärten nicht mehr öffnen können. Dann werden die Schulen länger geschlossen bleiben. Dann müssen wir darüber sprechen, ob die Geschäfte für eine gewisse Zeit lang geschlossen bleiben“, sagte der Regierungschef im sozialen Netzwerk Instagram.

Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes , Gerd Landsberg, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag), eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis Anfang Januar sei ein harter, aber unvermeidbarer Ansatz. „Trotzdem ist es notwendig, schon jetzt eine klare Perspektive für die Zeit nach Anfang Januar zu entwickeln“, sagte Landsberg weiter.

Corona-Expertin: Nur harter Lockdown hilft

Die Göttinger Epidemiologin Viola Priesemann plädiert auf Basis von Berechnungen für einen etwa dreiwöchigen „harten Lockdown“. „Wir müssen das R runterbringen auf 0,7 etwa, dann sind wir in zwei, drei, maximal vier Wochen auch wirklich durch“, sagte sie in der ARD-Talkshow „Anne Will“ am Sonntag. Sie meint damit den R-Wert. Liegt er unter Eins, steckt ein Betroffener im Schnitt weniger als einen weiteren Menschen an, die Zahlen sinken also nach einer gewissen Zeit.

So oder so gebe es Einschränkungen, sagte Priesemann. Ein harter Lockdown sei notwendig, damit danach wieder mehr Freiheit möglich werde - und es nicht über weitere Monate die aktuellen Einschränkungen geben müsse.

Virologe: Bevölkerung bei Maßnahmen mehr einbinden

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit dagegen meint zu harten Lockdowns: „Damit verschiebt sich das Problem nur um einige Wochen.“ Die Situation im Sommer habe gezeigt, dass damit die Zahlen nicht dauerhaft niedrig bleiben. Man müsse die Bevölkerung mehr einbeziehen.

härterer Lockdown wäre besser aus wirtschaftlicher Sicht als ein lang anhaltender Lockdown, wenn dieser die zweite Infektionswelle schneller beenden und einen Neustart der Wirtschaft ermöglichen kann.“ Der Schaden für die Wirtschaft werde exponentiell steigen, wenn die zweite Infektionswelle nicht gestoppt werden könne und Beschränkungen bis in das Frühjahr bestehen bleiben müssten. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) , Marcel Fratzscher, meint: „Ein kurzer undwäre besser aus wirtschaftlicher Sicht als ein lang anhaltender Lockdown, wenn dieser die zweite Infektionswelle schneller beenden und einen Neustart der Wirtschaft ermöglichen kann.“ Der Schaden für die Wirtschaft werde exponentiell steigen, wenn die zweite Infektionswelle nicht gestoppt werden könne und Beschränkungen bis in das Frühjahr bestehen bleiben müssten.

Corona-Impfungen: Wirkung wird dauern

Kanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, anfangs zu hohe Erwartungen an Impfungen zu haben. Im ersten Quartal werde man wahrscheinlich rund sieben Millionen Impfdosen bekommen, und nötig seien zwei Impfungen in einem bestimmten zeitlichen Abstand. „Im zweiten Quartal wird sich die Sache nach menschlichem Ermessen sehr viel besser dann schon darstellen.“ Im dritten Quartal stehe wahrscheinlich sehr viel Impfstoff zur Verfügung. Das heißt: Die Corona-Maßnahmen werden in Deutschland im Kampf gegen das Virus ohnehin noch eine ganze Weile nötig sein. Große Lockerungen scheinen angesichts dieser Perspektiven in weite Ferne zu rücken.

Merkel und Länder-Chefs beraten über weitere Corona-Maßnahmen am 4.1.2020

Und wenn alle Regeln und Maßnahmen - und auch die von der Bevölkerung bisher geleisteten Bemühungen nichts helfen? Am 4.1.2021 wollen Bund und Länder bei einem weiteren Corona-Gipfel erneut darüber beraten, ob der bis 10. Januar 2021 geltende Teil-Lockdown erneut verlängert wird - oder ob möglicherweise dann doch wieder ein harter Lockdown wie im Frühjahr kommt. Mit den gefürchteten Schließungen der Geschäfte, Kitas und Schulen und einem Ausgangsverbot für die Menschen.