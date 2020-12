Bayern erlebt trotz der Corona-Regeln einen dramatischen Zuwachs von Neuinfektionen

Der Landkreis Regen ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 581,3 der neue Top-Hotspot in Deutschland.

Deswegen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Sonntag eine Sondersitzung mit dem Kabinett einberufen, in der Beschlüsse zu Corona-Regeln besprochen wurden.

Schon im Vorfeld gab es Spekulationen, dass es in der Sitzung um die Themen

Wechselunterricht an Schulen,

strengere Kontaktregeln an Silvester und

mögliche Ausgangssperren

gehen könnte.

Beschlüsse für Bayern in Pressekonferenz mitgeteilt

Doch was Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam mit dem Kabinett der Staatsregierung letztlich beschlossen hat, übertrifft alle Vermutungen, die Landesregierung legt deutlich nach und kommt mit den Maßnahmen dem Lockdown vom Frühjahr ziemlich nahe. Worum es sich im Detail handelt, wurde in einer Pressekonferenz am Sonntagmittag bekannt gegeben. Unter den Beschlüssen sind tiefgreifende Maßnahmen, welche alle Menschen betreffen.

Die Ergebnisse der Pressekonferenz und ihre Folgen sowie Fragen und Antworten im News-Ticker:

Was gilt ab Mittwoch für den Besuch von Gottesdiensten?

Update, 15:59 Uhr

Zu den Ausnahmen im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen (siehe unten) zählen neben beruflichen Tätigkeiten oder Arztbesuchen nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU)

auch Gottesdienstbesuche und Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften.

An den Weihnachtstagen (24. bis 26. Dezember) gilt als Ausnahmegrund, die Wohnung zu verlassen, auch die Teilnahme an einem Gottesdienst, insbesondere an der Christmette.

In Gottesdiensten gelten landesweit weiterhin die Maskenpflicht - auch am Platz - und ein Gesangsverbot.

Warum der Katastrophenfall ausgerufen wird

Update, 15:28 Uhr

Grundrechte eingeschränkt werden. Der Katastrophenfall wurde bis zum Beginn der Corona-Pandemie nur für einzelne, regional begrenzte Ereignisse wie Brandkatastrophen oder die Schnee-Katastrophe im Januar 2019 ausgerufen. Im März 2020 wurde wegen der Corona-Krise erstmals der Katastrophenfall für ganz Bayern erklärt . Ziel solch einer tiefgreifenden, landesweiten Maßnahme ist es, das Ordnungsrecht und den medizinischen Bereich unter eine einheitliche staatliche Obhut zu stellen. Im Katastrophenfall können sogar dieeingeschränkt werden.

Neue Regeln sollen zeitlich begrenzt sein

Update, 15:13

10-Punkte-Katalog, den das Kabinett jetzt vorlegt, und über den der bayerische Landtag schon am Dienstag entscheiden soll, ist zeitlich begrenzt. Er soll bis Dienstag, 5.1.2020, gelten. Allerdings sind Verlängerungen nie auszuschließen, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) äußerte immerhin die Hoffnung, dass es im Januar wieder Lockerungen geben könne. Es sei immerhin gelungen, den Anstieg bei den Infektionszahlen einzudämmen. Der, den das Kabinett jetzt vorlegt, und über den der bayerische Landtag schon am Dienstag entscheiden soll, ist zeitlich begrenzt. Er soll bisgelten. Allerdings sindnie auszuschließen, wie der jüngste Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern zeigt. Er war eigentlich auf November beschränkt gewesen, wurde dann aber verlängert. Der bayerische(Freie Wähler) äußerte immerhin die Hoffnung, dass es im Januar wiedergeben könne. Es sei immerhin gelungen, den Anstieg bei den Infektionszahlen einzudämmen.

Ab diesem Zeitpunkt gelten die neuen Corona-Maßnahmen

Update, 14:40 Uhr

Ministerpräsident Markus Söder sagte nach der zweistündigen Sitzung des Kabinetts, dass der Landtag am kommenden Dienstag (8.12.2020) über den Zehn-Punkte-Plan der Regierung debattieren und entscheiden soll. Sollte der Landtag zustimmen, treten die verschärften Maßnahmen dann am Mittwoch (9.12.2020) in Kraft.

Söders neue Regeln: Das sind die Vorschläge des Kabinetts

Update, 14:20 Uhr

Alles stehe, so Söder „unter der Überschrift: Kontakte redizieren - Daheim bleiben.“ Man habe zehn Punkte beschlossen, welche dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt würden.

1. Bayern ruft erneut den Katastrophenfall wie bereits im Frühjahr aus. Das würde das Handeln erleichtern. Am Dienstag soll der Landtag noch darüber abstimmen, ab Mittwoch soll der Katastrophenfall inkraft treten.

2. Allgemeine Ausgangsbeschränkung für ganz Bayern. Die Menschen in Bayern dürfen nur aus ganz wichtigen Gründen raus, sie dürfen nur etwa zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen das Haus verlassen. In Hotspotgebieten mit einer Inzidenz von mehr als 200 wird eine Ausgangssperre ab 21 Uhr bis 5 Uhr verhängt.

3. Bei Kontakten lautet die Regel: 2 Haushalte mit maximal 5 Personen sind erlaubt. Eine Ausnahme gibt es nur an Weihnachten, und zwar von 23.12.2020 bis 26.12.2020. Dann sind auch Treffen über die zwei Hausstände hinaus mit bis zu maximal zehn Personen aus bis zu zehn Hausständen gestattet.

Diese Ausnahme gilt ausdrücklich nur für Weihnachten, nicht für Silvester 2020. Da sind ebenfalls wieder nur 5 Personen aus 2 Haushalten erlaubt.

4. Schulen: Kitas und Klassen der Stufen 1 bis 7 bleiben unverändert. Ansonsten: Ab Mittwoch gilt Distanzunterricht für alle Berufsschulen in Bayern, in Hotspots ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 auch ab der 8. Klasse. Zudem findet ab Mittwoch in allen Klassen Wechselunterricht statt.

5. Geschäfte: bleiben offen, aber die 20-Quadratmeter-Regel in großen Geschäften ab 800 Quadratmeter wird stärker überwacht.

6. Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit öffentlich wird verboten

6. Grenzverkehr. Der kleine Grenzverkehr wird ausgesetzt: Nicht für Pendler oder angehörige, aber alle anderen müssen einen negativen Test vorlegen oder in Quarantäne.

7. Pflegeheime und Altenheime: sie sind oft Hotspots. Hier gilt: Es darf nur 1 Besucher pro Tag kommen, er braucht eine FFP-2-Maske. Mitarbeiter müssen 2 Mal die Woche getestet werden.

8. Gesundheitsämter nutzen eine einheitliche Software.

9. Die Gesundheitsämter werden unterstützt.

10. Es soll - ein appell an die Arbeitgeber - so viel Homeoffice-Möglichkeiten geben wie möglich.

Das sagt Markus Söder auf der Pressekonferenz

Update, 14:03 Uhr

„Die Lage ist ernst, es reicht nicht, wir müssen mehr tun, wir müssen handeln“, sagte Söder zu Beginn der Pressekonferenz. „Die Zahlen müssen runter“, sagte der Landes-Chef eingangs. Man müsse zum richtigen Zeitpunkt handeln. Man brauche „kein endloses Stop and Go“, sondern ein konsequentes Handeln.

Neue Maßnahmen in Bayern schon ab Mittwoch gültig?

Update, 13:57 Uhr

Die heute beschlossenen Maßnahmen könnten schon - nach einer Sitzung im Landtag - am Mittwoch in Kraft treten, berichtet der BR. Der Mrkur meldet unterdessen, dass es möglicherweise auch um Kontrollen oder Einschränkungen im Grenzverkehr geht.

Erste Informationen aus Verhandlungskreisen sickern durch

Update, 13:48 Uhr

Es wird am heutigen Sonntag wohl einen größeren Aufschlag an Beschlüssen geben, verlautete aus Regierungskreisen. Unter anderem was Schulen und Silvester anbelangt. Es könnten etwa mehr Klassenteilungen für ältere Schüler erfolgen.

Zudem hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in den vergangenen Tagen bereits angedeutet, dass die Kontaktbeschränkungen über Weihnachten zwar gelockert bleiben sollen, aber für Silvester wohl doch wieder verschärft werden.

Wir halten euch auf dem Laufenden.