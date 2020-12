In Österreich wurde der seit Mitte November geltende strikte Lockdown mit Wirkung ab Montag, 7.12., etwas gelockert. Aus der ganztägigen Ausgangssperre wird eine nächtliche Ausgangssperre von 20.00 bis 6.00 Uhr. Außerdem dürfen wieder alle Geschäfte und Friseure öffnen. Zudem können sich die Menschen wieder mit Mitgliedern eines anderen Haushalts treffen. Auch Museen und Bibliotheken dürfen am Montag wieder öffnen. Kulturveranstaltungen bleiben hingegen untersagt, Kinos geschlossen.

Am Feiertag Mariä Empfängnis am 8.12. werden in Österreich anders als sonst üblich viele Geschäfte geöffnet sein. Einige Sportarten wie Eislaufen,, Golf oder Leichtathletik sind wieder unter Auflagen erlaubt. Die Skigebiete dürfen aber erst ab dem 24. Dezember öffnen, Hotels undmüssen bis einschließlich 6. Januar geschlossen bleiben. Der strikte Lockdown war am 17. November in Kraft getreten und wird nun etwas gelockert, obwohl die Infektionszahlen auf diebezogen immer noch deutlich höher sind als in Deutschland. Dem Nachbarlandwar es ohne Lockdown gelungen, die Corona-Zahlen ähnlich stark zu drücken wie Österreich. Viele Hoffnungen in der Alpenrepublik ruhen indes auf einermit Massentests für die Bevölkerung.