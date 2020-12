Corona-Massentests in Tirol und Vorarlberg liegen erste Ergebnisse vor. In den beiden Bundesländern im Westen Österreichs beteiligte sich jeweils rund ein Drittel der Bevölkerung. In Tirol fielen 0,28 Prozent der 80 Teststationen waren jedoch auf 240.000 Teilnehmer ausgelegt gewesen. Nach einem Wochenende mitin Tirol und Vorarlberg liegen erste Ergebnisse vor. In den beiden Bundesländern im Westen Österreichs beteiligte sich jeweils rund ein Drittel der Bevölkerung. In Tirol fielen 0,28 Prozent der Schnelltests auf Antigen-Basis positiv aus, in Vorarlberg 0,45 Prozent. In Vorarlberg nahmen insgesamt 105.260 Menschen an den Tests teil, und 31,33 Prozent der Menschen über 6 Jahren. 472 der Proben (0,45 Prozent) waren positiv. Diewaren jedoch auf 240.000 Teilnehmer ausgelegt gewesen.

In Tirol nahmen 220.713 Personen teil, was 32,05 Prozent der Einwohnerschaft entspricht. 620 Patienten wiesen ein positives Antigen-Testergebnis auf. Das entspricht 0,28 Prozent der durchgeführten Tests. Wegen der heftigen Schneefälle auf der Alpensüdseite müssen noch einige Tests in Osttirol nachgeholt werden.

Corona Österreich: Einer von 30 Lehrern positiv getestet

In Wien läuft die Aktion noch bis 13. Dezember weiter. Bei einer Kapazität bis zu 150.000 Menschen, gab es bislang weniger als 20.000 Teilnehmer. 81 Tests waren positiv. Unterdessen nahmen zwei Drittel der Pädagogen in sechs Bundesländern in Österreich an einem Test für das Schul- und Kindergartenpersonal teil, wobei die Positivrate bei 0,3 Prozent lag. Lediglich in Kärnten lag die Zahl mit 0,7 Prozent deutlich höher. Bildungsminister Faßmann zog eine positive Bilanz. 5000 Angehörige des Bundesheers unterstützten die Testreihen.