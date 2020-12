Ausgangsbeschränkungen. Aber was bedeutet das genau? Darf ich meine Eltern besuchen? Darf ich nachts mit dem Hund Gassi gehen? Was genau ist erlaubt und was verboten? Im derzeitigen Vorschriften-Dschungel ist es schwierig den Überblick über alle Corona-Vorschriften verstößt, dem drohen hohe Bußgelder. In Baden-Württemberg gelten seit Samstag, den 12.12.2020,. Aber was bedeutet das genau? Darf ich meine Eltern besuchen? Darf ich nachts mit dem Hund Gassi gehen? Was genau ist erlaubt und was verboten? Im derzeitigen Vorschriften-Dschungel ist es schwierig den Überblick über alle Corona-Regeln und vor allem die jeweiligen Ausnahmen zu behalten. Und wer gegen dieverstößt, dem drohen hohe

Fragen und Antworten zur Ausgangsbeschränkung: Was darf ich in BW noch tun?

Hier sind wichtige Fragen und Antworten im Corona-Regel-Wirrwarr. Die folgenden Fragen zur Ausgangsbeschränkung in BW beantworten wir:

Darf ich spazieren gehen?

Ja. Zwischen 5 Uhr morgens und 20 Uhr abends ist Bewegung an der frischen Luft erlaubt. Allerdings nur

alleine, mit Personen, die im gleichen Haushalt leben oder einer weiteren Person, die nicht im selben Haushalt lebt. Nach 20 Uhr ist Bewegung an der frischen Luft kein triftiger Grund mehr, die Wohnung zu verlassen. Spaziergänge sind also nicht mehr erlaubt.

Darf ich mit dem Hund raus?

Ja. Um Tiere zu versorgen ist das Verlassen der eigenen vier Wände erlaubt. Das gilt tagsüber und nachts.

Darf ich nach 20 Uhr noch nach Hause fahren?

Nein. Um 20 Uhr muss man bereits zuhause sein. Eine Ausnahme von dieser Regel besteht nur aus triftigen Gründen, so wie etwa der Beruf oder die Versorgung von Haustieren.

Darf ich in ein anderes Bundesland reisen?

Ja, hier gibt es keine Einschränkungen. Allerdings sollte auf nicht notwendige Reisen und Besuche verzichtet werden.

Darf ich in BW Freunde besuchen?

Ja, zwischen 5 und 20 Uhr darf ich mich trotz der Ausgangsbeschränkung in Baden-Württemberg noch mit Freunden treffen. Im privaten Raum dürfen sich nicht mehr als fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Kinder bis 14 Jahren zählen nicht zur Personenzahl, es sei denn, zwei Haushalte bilden mehr als fünf Personen über 14 Jahren. In dem Fall gilt die Obergrenze von fünf Personen.

Darf ich bei meiner Familie übernachten?

Nur, wenn man einen triftigen Grund für den Aufenthalt hat. Besuche von Freunden oder Verwandten müssen so gestaltet werden, dass man um 20 Uhr wieder in der eigenen Wohnung ist. Ausnahmen sind erlaubt, wenn man eine Person pflegen oder betreuen muss. Außerdem ist das gegenseitige Übernachten bei Lebenspartnern erlaubt.

Darf ich meine Freundin/ meinen Freund nachts besuchen?

Ja und nein. Nach 20 Uhr darf die eigene Wohnung nicht mehr verlassen werden. Um den Lebenspartner/ die Lebenspartnerin zu besuchen, muss man also vor 20 Uhr dort sein. Anschließend darf die Wohnung aber bis 5 Uhr morgens nicht mehr verlassen werden.

Wie lange kann ich noch Weihnachtseinkäufe erledigen?

Darf ich mit meinen Kindern auf den Spielplatz gehen?

Ja. Der Spielplatz-Besuch dient der Bewegung an der freien Luft und ist daher erlaubt. Eltern dürfen anwesend sein, da dies der Aufsichtspflicht Minderjähriger entspricht. Erwachsene sollen jedoch darauf achten, den Abstand zu anderen Familien einzuhalten. Auf den Spielplatz darf alleine, mit Mitgliedern des eigenen Haushalts oder mit einer weiteren Person, die nicht aus dem eigenen Haushalt kommt, gegangen werden. Ab 20 Uhr ist der Spielplatz-Besuch dann aber untersagt.

Darf ich nach 20 Uhr noch tanken?

Ja, bis 20 Uhr. Danach ist das Tanken nur noch aus „gewichtigen und unabweisbaren“ Gründen erlaubt und muss gerechtfertigt werden können.

Darf ich nach 20 Uhr noch essen abholen bzw. einen Lieferdienst in Anspruch nehmen?

Privatpersonen dürfen Essen nach 20 Uhr nicht mehr abholen. Allerdings darf zu dieser Uhrzeit ein Lieferdienst in Anspruch genommen werden. Das fällt unter die Ausnahme der beruflichen Tätigkeit.

Darf ich nach 20 Uhr noch einkaufen gehen?

Nein. Einkäufe sind vor 20 Uhr zu erledigen. Läden dürfen theoretisch aber auch nach 20 Uhr geöffnet haben, was jedoch wenig Sinn macht. Man darf auch dann nicht mehr nachts Einkaufen, wenn man aus beruflichen Gründen nicht vorher dazu kommt.

Dürfen Betriebsfeiern, etwa Weihnachtsfeiern, stattfinden?

Nein. Solche Feiern sind grundsätzlich untersagt.

Muss ich am Arbeitsplatz eine Maske tragen?

Ja, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Kolleginnen und Kollegen nicht eingehalten werden kann. Außerdem gilt die Maskenpflicht im Kontakt mit Kunden.

Ab welchem Alter müssen Kinder Masken tragen?

Ab sechs Jahren.

Können Bußgelder anfallen, wenn ich keine Maske trage?

Ja. Da eine Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken besteht, können Bußgelder von mindestens 100 Euro anfallen, wenn gegen die Maskenpflicht verstoßen wird.

Darf ich noch in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten?

Wenn es sich um touristische Zwecke handelt, nein. Geschäfts- oder Dienstreisende dürfen in Hotels oder Ferienwohnungen übernachten. Zusätzlich sind Übernachtungen in Hotels erlaubt, wenn man sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern muss oder seine Kinder besuchen möchte. Es ist auch erlaubt in einem Hotel zu übernachten, wenn das für einen Arzt- oder Krankenhausbesuch notwendig ist.

Darf ich nach 20 Uhr noch jemanden vom Flughafen oder Bahnhof abholen?

Ja, wenn die Person sonst keine andere Möglichkeit hat, nach Hause zu gelangen.

Welche Beschlüsse gelten an Weihnachten?

An Weihnachten soll es Ausnahmen von den sonst geltenden Regeln geben. Die Lockerungen über die Feiertage beziehen sich auch auf die nächtliche Ausgangssperre.

Welche Regeln gelten in Bayern?

Welche Regeln gelten für die Notbetreuung an Schulen?

Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg: Triftige Gründe

Unter gewissen Voraussetzungen dürfen die Regeln zur Ausgangssperre in Baden-Württemberg gebrochen werden. Dazu gehört zum Beispiel die Versorgung von Haustieren, oder aber die Begleitung Minderjähriger.