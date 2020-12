Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter - trotz des Teil-Lockdowns

Am Mittwoch, 9.12.2020, hat das RKI einen neuen Rekord bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn riet am Mittwoch zum Verzicht auf Reisen an Weihnachten. Die Gefahr von Infektionen in Familien sei groß

Daher steht Deutschland offenbar vor einem weiteren harten Lockdown - einige Bundesländer wie Sachsen haben bereits reagiert.

Die hohen Fallzahlen lassen Forderungen nach einem weiteren Lockdown wie im Frühjahr mit der Schließung von Geschäften laut werden.

Kanzlerin Merkel befürwortet neue Lockdown-Maßnahmen

dritten großen Corona-Gipfel des Bundes und der Länder sowie auf einen Lockdown vor den Festtagen -, dass man „darüber in den kommenden Tagen reden“ müsse. Diese Forderungen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer ungewohnt leidenschaftlichen Rede im Rahmen der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch bekräftigt. Merkel sagte - wohl als Andeutung auf einen möglichendes Bundes und der Länder sowie auf einenvor den Festtagen -, dass man „darüber in den kommenden Tagen reden“ müsse.

Sie betonte mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen, dass weitere und strengere Corona-Regeln nötig seien, um die Zahlen der Neuinfektionen und die der Toten zu senken.

Lockdown des Handels: Geschäfte geschlossen

Die Bundeskanzlerin bezeichnete die Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina für

Schulschließungen,

eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis zum 10. Januar

und eben den Lockdown des Handels, also die Schließung von Geschäften,

ausdrücklich als richtig. Das würde bedeuten, dass Geschäfte und Läden nach Weihnachten bis mindestens 10.1.2020 schließen würden.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Handel

Bisher wurde stets versucht, den Handel von harten Corona-Regeln auszunehmen, damit die Wirtschaft nicht zu sehr beeinträchtigt wird. Deswegen wurden im Rahmen des Teil-Lockdowns unter anderem die so genannten Quadratmeter-Regeln eingeführt. Das sind die derzeit gültigen Regeln im Handel:

Groß- und Einzelhandel bleiben geöffnet. Aber die Zahl der erlaubten Kunden im Raum wird begrenzt.

In Einzelhandelsbetrieben und Märkten mit geschlossenen Räumen, deren Verkaufsfläche kleiner ist als 10 Quadratmeter, darf sich höchstens ein Kunde aufhalten.

Ab einer Verkaufsfläche von 801 Quadratmetern gilt: Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern darf sich maximal 1 Person pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten. Auf der darüber hinausgehenden Fläche ist höchstens 1 Kunde pro 20 Quadratmeter zulässig.

Für den Lebensmitteleinzelhandel gilt Letzteres nicht: Wegen der besonderen Versorgungsfunktion bleibt dort ein Kunde je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche erlaubt.

Das sind die Leopoldina-Regeln für den Handel bei einem harten Lockdown

Diese bisherigen Regeln haben offenbar nicht den gewünschten Erfolg bei der Senkung der Fallzahlen gebracht, deswegen würden die Corona-Maßnahmen im Falle eines Lockdowns deutlich verschärft - inklusive der Schließung ganzer Branchen und Bereiche im Handel und in der Dienstleistung.

Denn die Leopoldina, auf welche Merkel sich bezieht, schlägt grundsätzlich vor:

Von 24.12.2020 (Heiligabend) bis 10.1.2021 sollten alle Geschäfte geschlossen werden.

Eine Ausnahme sind Läden mit einem Sortiment für den täglichen Bedarf - also Lebensmittel, Medikamente und andere nötige Waren. Sie blieben geöffnet.

Die Schließung von Läden würde bundesweit gelten, falls die Länder sich bei einem Corona-Gipfel auf einheitliche Regeln einigen würden

Was gilt für Läden wie Friseure und Nagelstudios?

Handel im weiteren Sinne, also auch zum Beispiel Friseure, bei einem harten Lockdown gilt. Allerdings erklärt die Leopoldina nicht, was für denim weiteren Sinne, also auch zum Beispiel, bei einem harten Lockdown gilt. In Sachsen, wo ab Montag, 14.12.2020 ein harter Lockdown ausgerufen wird, gelten folgende Regeln

Geschäfte müssen schließen. Öffnen dürfen nur Supermärkte und Läden, die Waren des täglichen Bedarfs anbieten anbieten. Dazu gehören

Tiernahrung,

Apotheken,

Drogerien

Manche Dienstleister dürfen in Sachsen ebenfalls öffnen, dazu gehören

Friseurläden

Optiker,

Banken,

Post,

Reinigungen,

Kfz-Werkstätten

Für

Nagel-Studios,

Massage-Studios oder

Tattoo-Läden

würde wohl weiterhin die Schließung angeordnet werden.

Schließung von Geschäften: Warnung vor Panikkäufen und Hamsterkäufen

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat vor einer erneuten Schließung von Teilen des Einzelhandels zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gewarnt. „Der Einzelhandel hat deutlich bewiesen, dass sicheres Einkaufen unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften auch in Zeiten der Pandemie möglich ist. Daher wäre eine erneute Schließung nicht nur unverhältnismäßig, sondern mit Blick auf mögliche Panikkäufe auch kontraproduktiv“, warnte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser am Dienstag in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Für den Fall eines bundesweiten harten Lockdowns fordert der Handel zusätzliche Nothilfen der Politik. Dann gehe es um eine gleiche Behandlung der Betroffenen, sagte der Präsident des Handelsverbands Deutschland, Josef Sanktjohanser, am Mittwoch. Die bisherigen November- und Dezemberhilfen richten sich vor allem an Firmen, die wegen behördlicher Anordnungen ihren Betrieb dicht machen mussten - also etwa die Gastronomie. Der Schaden müsse dann ausgeglichen werden, sagte Sanktjohanser bei einer Videokonferenz von Wirtschaftsverbänden.