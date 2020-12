Noch vor dem für Sonntag, 13.12.2020 erwarteten Corona-Gipfel mit Kanzlerin Merkel und den Landes-Chefs trifft sich am Freitag, 11.12.2020 auch noch das grün-schwarze Kabinett der Landesregierung in Stuttgart zu einer Sondersitzung. Dort soll angesichts der stark steigenden Fallzahlen die aktuelle Corona-Lage diskutiert werden, es wird auch mit der Bekanntgabe von Ergebnissen gerechnet.

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat am Donnerstag eine weitere neue, einschneidendean Schulen in Regionen mit ausuferndenbekannt gegeben: Spätestens vom kommendenan sollen in Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen alle allgemein bildenden und beruflichen Schulen ab Klassenstufe 8 vollständig in den Fernunterricht übergehen. Ausgenommen sind nur Abschlussklassen.