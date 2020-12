Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist seit Wochen stabil aber auf hohem Niveau

Vielen Politikern und Experten bereitet vor allem aber eine andere Zahl Sorge: die der Todesfälle

Daher steht Deutschland offenbar vor einem weiteren harten Lockdown - einige Bundesländer wie Sachsen haben bereits reagiert

Am Mittwoch, 9.12.2020, ist vom RKI ein neuer Rekord bei den Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 veröffentlicht worden

Die hohen Fallzahlen lassen Forderungen nach einem weiteren Lockdown wie im Frühjahr laut werden.

Generaldebatte im Bundestag zum Haushalt: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die hohen Ausgaben und neue Kredite in Höhe von fast 180 Milliarden Euro im Zuge der Engagierteim Bundestag zum Haushalt: Bundeskanzlerin Angela Merkelhat die hohen Ausgaben und neue Kredite in Höhe von fast 180 Milliarden Euro im Zuge der Corona-Krise energisch verteidigt. „Wir leben (...) in einer Ausnahmesituation“, sagte Merkel. „Wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln, und das drückt dieser Haushalt aus.“

Corona-Regeln nötig seien, um die Neuinfektionen und die Zahlen der Toten zu senken. Und die Kanzlerin mahnte mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen , dass weitere und strengerenötig seien, um die Neuinfektionen und die Zahlen der Toten zu senken.

Merkel: Andeutungen zu Lockdown und Corona-Gipfel vor Weihnachten

Festtagen - dass man „darüber in den kommenden Tagen reden“ müsse. Merkel sagte - wohl als Andeutung auf einen anstehenden dritten großen Corona-Gipfel des Bundes und der Länder sowie auf einen Lockdown vor den- dass man „darüber in den kommenden Tagen reden“ müsse.

„Bis Weihnachten sind es noch 14 Tage“, appellierte die Kanzlerin ungewohnt emotional, und sie sagte: „Wir müssen alles tun, um die Zahlen zu senken.“ Sie verwies dabei auf die Rekordzahl von 590 Toten, die am heutigen Mittwoch vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden

Merkel fordert frühere Weihnachtsferien

Die Kanzlerin erklärte weiter, man müsse die Kontakte reduzieren. Dazu könne auch gehören, die Weihnachtsferien vom 19.12.2020 auf den 16.12.2020 vorzuziehen und somit die Ferien um drei Tage zu verlängern.

Man könne nicht ignorieren, „dass die Wissenschaft uns anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen“. „Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun“, sagte Merkel.

Kanzlerin: Geschäfte und Schulen schließen

Die Bundeskanzlerin hält es angesichts der hohen Fallzahlen für angemessen, die Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens 10.1.2020 zu schließen und auch den Unterricht in den Schulen zu minimieren, wie es die Nationale Akademie der Wissenschaften rät.

Wissenschaft zu folgen. Angela Merkel bezeichnete die Empfehlungen der Wissenschaftsakademie Leopoldina für Geschäftsschließungen und eine Verlängerung der Weihnachtsferien bis zum 10. Januar ausdrücklich als richtig und verteidigte den Kurs, bei der Pandemiebekämpfung derzu folgen.

Kritik übte Merkel daran, dass die Hotels über Weihnachten für Verwandte geöffnet würden. Das würde falsche Anreize schaffen.

Lob und Appell an die Bevölkerung wegen Corona-Krise

Es gebe wissenschaftliche Erkenntnisse, die seien real und an die sollte man sich besser halten, so Merkel in Anspielung an die Empfehlungen der Leopoldina zu einem harten Lockdown . „Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden, (...) weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht, und das wird auch weiter gelten.“

Die große Mehrheit der Deutschen nehme die Einschränkungen im Sinne der Gemeinschaft hin. Dennoch reichten die Maßnahmen derzeit nicht aus im Kampf gegen Corona.

Hoffnung auf die Massenimpfungen gegen das Coronavirus

Härte der Maßnahmen für viele wissen, gerade in der Vorweihnachtszeit. "Es tut mir wirklich im Herzen leid." Daher müsse man die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels", machte die CDU-Politikerin Hoffnung mit Blick auf Zugleich betonte Merkel, dass sie um dieder Maßnahmen für viele wissen, gerade in der Vorweihnachtszeit. "Es tut mir wirklich im Herzen leid." Daher müsse man dieund Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen. „Wir sehen Licht am Ende des Tunnels", machte die CDU-Politikerin Hoffnung mit Blick auf die entwickelten Impfstoffe und die geplanten Massenimpfungen gegen Corona. Es brauche aber zuvor noch einen gemeinsamen Kraftakt. "Wir müssen uns jetzt noch mal anstrengen", wiederholte die Kanzlerin.

Steigende Zahlen als Argument für neue Corona-Regeln

Um ihre Forderung nach einem Lockdown mit Fallzahlen zu unterstreichen, hatte die CDU-Politikerin auch einen Vergleich angeführt, der die rasante Entwicklung verdeutlichen soll: „Ich will uns noch mal vor Augen führen - die erste Lesung dieses Haushalts am Dienstag, da wurde er eingebracht, den 29. September (...). Da hatten wir 1.827 Fälle an einem Tag, 352 belegte Intensivbetten und zwölf Tote. Heute haben wir 20.815 Fälle, 3.500 mehr als vor einer Woche, 4.257 belegte Intensivbetten gestern - die Zahl von heute ist noch nicht da - und 590 Tote. Die Konklusion heißt einfach, die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend.“