Sachsen ist deutschlandweit einer der Corona-Hotspots

Doch auch deutschlandweit sind die Corona-Zahlen hoch

Die Impfungen sind auch in Sachsen gestartet. Die Impfterminvergabe läuft.

Sachsen verlängert den Lockdown bis zum 7.2.21

Corona-Hotspot in Deutschland. Aktuell - Stand Dienstagmorgen , 12.1.2021, 0:00 Uhr - beträgt die 7-Tage-Inzidenz Dem Robert Koch-Institut zufolge 341. Der Wert für Deutschland liegt am Dienstag bei 164. Sachsen bleibt gemessen an der Inzidenzzahl weiterhin der absolutein Deutschland. Aktuell - Stand Dienstagmorgen- beträgt die 7-Tage-Inzidenz Dem Robert Koch-Institut zufolge 341. Der Wert für Deutschland liegt am Dienstag bei 164. Die Sorge vor einer dritten Welle wächst angesichts der hohen Zahlen.

Gleichzeitig geben die Corona-Impfungen Hoffnung auf ein Ende der Pandemie. Am Montag sind im Land die Impfzentren in Betrieb genommen worden.

Corona Impfung Sachsen: Impfzentren starten

In Sachsen haben am Montag die Impfzentren in allen zehn Landkreisen und drei kreisfreien Städten die Arbeit aufgenommen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden steht mit der Lieferung weiterer 34.125 Impfdosen am vergangenen Freitag und der für den 18. Januar erwarteten Lieferung in gleichem Umfang genug Impfstoff für einen kontinuierlichen und effizienten Betrieb der Impfzentren ohne Unterbrechung zur Verfügung. „Ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht“, sagte Ministerin Petra Köpping (SPD) bei der symbolischen Eröffnung des Impfzentrums in der SachsenArena Riesa (Landkreis Meißen).

Über das Portal können sich Menschen in Sachsen für eine Impfung anmelden.

© Foto: Robert Michael/DPA

Corona Impfung Sachsen: So viele Menschen sind bereits geimpft

Viel Kritik gibt es an der Impfkampagne in Deutschland. Doch wie ist der aktuelle Stand? Das Robert Koch-Institut gibt die Zahlen der Impfquoten bekannt. Sachsen liegt mit 4,9 Impfungen pro 100.000 Einwohner im bundesweiten Vergleich auf dem letzten Platz (Stand 11.1.):

Deutschlandweit liegt der Wert bei 7,4

Thüringen liegt mit 5,1 Impfungen pro 100.000 Einwohner knapp vor Sachsen.

Spitzenreiter ist Mecklenburg-Vorpommern mit 15,6.

Corona Impfung Sachsen Termine: So läuft Anmeldung und Impfterminvergabe

In ganz Deutschland haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Die Terminvergabe regeln die Länder. In Sachsen gibt es für die Anmeldung zur Corona Impfung einen Hotline, Möglich ist auch eine Anmeldung online. Alle Informationen zur Impfung hat das Land in einem FAQ zusammengetragen.

Sachsen Lockdown: Kitas und Schulen geschlossen - Ausnahmen für Kinderbetreuung

Demnach bleiben Kitas und Schulen im Freistaat bis zum 7. Februar weitgehend geschlossen. Kontakte werden eingeschränkt, allerdings will Sachsen Ausnahmen für die Kinderbetreuung ermöglichen. Das beschloss das Kabinett am Freitag in Dresden. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sprach von weiterhin „besorgniserregenden Zahlen“ im Freistaat. Die neue Verordnung gilt ab dem 11. Januar.

Video Schärfere Corona-Regeln treten in Kraft Mehr zum Video

Sachsen ist seit Wochen mit großem Abstand der Corona-Hotspot in Deutschland

Immer noch führen die sächsischen Landkreise die Liste der Kreise mit den höchsten Inzidenzen an. An der Spitze steht laut RKI am Freitag der Kreis Meißen mit 541, gefolgt vom Kreis Bautzen (422). Auch in Görlitz (389) und in Leipzig (374) sind die Zahlen weiter hoch. Dresden hat mit 178 die niedrigste Inzidenz in Sachsen.

Corona Zahlen Sachsen: Aktuelle Fallzahlen zu Neuinfektionen, Inzidenz und Toten am Montag

Das RKI meldete für Sachsen am Dienstag (12.1.2021) eine Inzidenz von 341. Das sind die Zahlen des RKI für Sachsen am Dienstag im Überblick (Stand 12.1., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 156.677

Zahl der Neuinfektionen: 1050

7-Tage-Inzidenz: 341,9

Zahl der Toten: 4196 (+66)

Covid-19 Patienten im Krankenhaus laut Staatsregierung: 2900

Belegte Intensivbetten: 552

Corona Mutation Sachsen: Variante aus England in Dresden nachgewiesen

Corona-Mutation aus England in Deutschland an Heiligabend nachgewiesen worden. Betroffen war eine Frau in Baden-Württemberg, die aus Großbritannien eingereist war. Die Variante ist nach Einschätzung von Wissenschaftlern deutlich ansteckender als die bisher bekannte Version. In Sachsen wurde auch eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen. Das Gesundheitsministerium in Dresden teilte am Donnerstag mit, dass die Virus-Mutation bei einer Person aus Dresden aufgetreten sei, die aus Großbritannien zurückgekehrt sei. Erstmals war dieausin Deutschland an Heiligabend nachgewiesen worden. Betroffen war eine Frau in Baden-Württemberg, die aus Großbritannien eingereist war. Die Variante ist nach Einschätzung von Wissenschaftlern deutlich ansteckender als die bisher bekannte Version.

Aktuelle Corona Regeln Sachsen ab 11.01.21: Diese Coronaschutzverordnung gilt ab Montag

Nach dem Corona-Gipfel am Dienstag setzt auch Sachsen die bundesweiten Beschlüsse in einer neuen Corona Verordnung um. Diese Regeln gelten ab Montag:

Kontaktbeschränkungen: Treffen sind nur noch mit maximal einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt.

Ausnahme: Die abwechselnde Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren ist erlaubt. Die Kinder dürfen aber höchstens aus zwei Haushalten kommen.

Ausgangsbeschränkungen und Bewegungsradius: Die Wohnung darf nur aus triftigen Gründen (etwa Arbeit, ein Arztbesuch oder Einkauf) verlassen werden. Zusätzlich darf man sich nicht mehr als 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernen.

Schulen und Kitas bleiben geschlossen. Sie sollen am 8. Februar wieder öffnen.

Lediglich Abschlussklassen dürfen ab dem 18. Januar die Schulen wieder besuchen.

Alle Regeln aus dem bisherigen Lockdown gelten weiterhin.

Winterferien Sachsen 2021

Winterferien in Sachsen waren vom 10. bis 22. Februar geplant. Die Regierung hat sich nun für einen Kompromiss entschieden. Die erste Ferienwoche soll auf die erste Februarwoche vorgezogen werden. Die zweite planmäßige Ferienwoche soll in der Karwoche vor Ostern nachgeholt werden. Wenn Eltern schon einen Urlaubsplatz für die eigentliche Ferienzeit gebucht haben, können die Kinder vom Unterricht freigestellt werden.

Aktuelle Corona Regeln Sachsen: So lange bleiben Schulen und Kitas geschlossen

Laut neuer Verordnung bleiben Kitas und Schulen in Sachsen bis zum 7. Februar geschlossen, vom 8. Februar an sollen sie im eingeschränkten Regelbetrieb öffnen - wenn es die Infektionszahlen zulassen. An den Grundschulen soll in festen Klassen unterrichtet werden, an weiterführenden Schulen in einem Wechsel von Unterricht zu Hause und in der Schule. Schüler der Abschlussklassen sollen ab 18. Januar wieder zur Schule gehen können - in geteilten Klassen. Für Eltern soll es zumindest finanziell Entlastung geben: Eltern, die ihre Kinder aufgrund des Lockdowns nicht in Krippe, Kindergarten, Hort oder Kindertagespflege betreuen lassen können, müssen auch keine Elternbeiträge entrichten. Für den Zeitraum vom 14. Dezember bis 17. Januar 2021 wird ein Monatsbeitrag pauschal erstattet, danach für jede weitere Woche ein Viertel des jeweiligen Monatsbeitrages.

Kontaktbeschränkungen: Wie viele Leute darf man treffen?

Sachsen verschärft zwar die Kontaktregeln: Demnach darf sich zwar wie mit dem Bund vereinbart ab Montag nur noch ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen. Allerdings gibt es Ausnahmen: Abwechselnde Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren sind erlaubt, die Kinder dürfen aber höchstens aus zwei Haushalten kommen. Damit dürfen sich etwa zwei Familien bei der Kinderbetreuung abwechseln. Köpping sprach von einer „lebensnahen Lösung“. Man habe dies auch ermöglichen wollen, betonte die Ministerin, weil die Notbetreuung zu 20 Prozent ausgelastet sei. Damit sei eine Grenze erreicht.

Testpflicht für Pendler aus Polen und Tschechien

Nach Kritik an der Corona-Testpflicht für Berufspendler aus Polen und Tschechien rückte das Kabinett zudem von der geplanten Testung zweimal pro Woche ab. Stattdessen sollen sich Pendler nur noch einmal pro Woche testen lassen. Um den Unternehmen mehr Zeit für die Vorbereitung zu geben, beginnt die Testpflicht erst am 18. Januar und damit eine Woche später als geplant. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) stellte Unternehmen, die ihre Pendler unterstützen, einen Zuschuss bis zu zehn Euro pro Schnelltest in Aussicht.

Neue Corona Regeln in Sachsen: Das gilt bei öffentlichem Nahverkehr und Home-Office

Die sächsische Regierung hat angesichts hoher Corona-Infektionszahlen ältere Bürger gebeten, den öffentlichen Nahverkehr wenn möglich zu meiden. Gesundheitsministerin Petra Köpping und Wirtschaftsminister Martin Dulig sprachen von einer dringlichen Empfehlung. Nach Angaben von Dulig sind Busse und Bahnen wegen der Pandemie sachsenweit derzeit im Schnitt zu 40 Prozent ausgelastet. Ziel sei es, die Auslastung auf 25 Prozent zu reduzieren. Zudem appellierten beide Minister an die Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter möglichst ins Homeoffice zu schicken. Betriebskantinen sollten nach Möglichkeit geschlossen werden.

Kinderbetreuung Corona: Notbetreuung und Sonderurlaub

Geschlossene Schulen stellen Eltern vor große Herausforderungen. In Sachsen gibt es die Möglichkeit einer Notbetreuung. Diese gilt aber nur für ganz bestimmte Berufsgruppen, die die Landesregierung auf ihrer Webseite auflistet. Zusätzlich dazu haben Eltern, die ihre Kinder wegen der geschlossenen Schulen nun zu Hause betreuen müssen, Anspruch auf Kinderkrankengeld bzw. Sonderurlaub.

Corona Tote: Sorge vor dritter Welle

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge meldete mit 43 Toten einen traurigen Rekordwert aller Kreise in Deutschland, in der Hauptstadt Berlin gab es 41 neue Todesfälle. In Dresden sind 29 innerhalb eines Tages 29 neue Todesfälle gemeldet worden. In Sachsen, aber auch in anderen Ländern Europas wie Italien, steigt derweil die Sorge vor einer möglichen dritten Welle. In Sachsen äußerte Ministerpräsident Kretschmer seine Sorge mit Blick auf die kommenden Wochen. Zwei Regeionen in Sachsen weisen deutschlandweit die meisten Toten auf. Das berichtet „Zeit Online“. Die Ämter in der Regionmeldete mit 43 Toten einen traurigen Rekordwert aller Kreise in Deutschland, in der Hauptstadt Berlin gab es 41 neue Todesfälle. Insind 29 innerhalb eines Tages 29 neue Todesfälle gemeldet worden.

Corona Zahlen Sachsen: Übersterblichkeit am höchsten

In Deutschland sterben in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Menschen. Die Sterbefallzahlen liegen um etwa acht Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Derweil spitzt sich im Corona-Hotspot Sachsen die Situation weiter zu. Wegen der dramatisch hohen Todeszahlen im ostsächsischen Zittau müssen dort Leichen außerhalb des Krematoriums zwischengelagert werden. Die Toten sollen „im Bereich des Hochwasserstützpunkts“ gelagert und „bei Freigabe zur Einäscherung“ ins Krematorium gefahren werden, teilte die Stadt Zittau am Dienstagabend mit. Darauf habe sich die Geschäftsführung des Krematoriums mit Oberbürgermeister Thomas Zenker kurzfristig geeinigt. Am Hochwasserstützpunkt befindet sich eine große Halle, in dem Materialien gelagert werden, die im Fall eines Hochwassers gebraucht würden. Oberbürgermeister Zenker erklärte: „Die Kolleginnen in unserem Standesamt haben inzwischen Sonderschichten übernommen, um die anfallenden Sterbefälle ordnungsgemäß zu beurkunden.

Die Zahl der Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, steigt. Besonders in Sachsen sterben überdurchschnittlich viele Menschen.

© Foto: DPA

Sachsen verschärft Regeln bei Einreise aus Risikogebieten

Sachsen erweitert die Pflichten bei der Einreise aus ausländischen Risikogebieten. Betroffene müssen sich ab Donnerstag nicht nur wie bisher in häusliche Quarantäne begeben, sondern auch unverzüglich ein Testergebnis beim Gesundheitsamt vorlegen, wie das Gesundheitsministerin am Dienstag in Dresden mitteilte. Das gilt für die Tests:

Der Test darf bei der Einreise nicht länger als 24 Stunden zurückliegen.

Er kann aber auch bei der Einreise absolviert oder bis zu 48 Stunden danach nachgeholt werden.

Die Quarantäne nach der Einreise aus einem Risikogebiet beträgt zehn Tage.

Die Kosten für die Tests müssen die Betroffenen selbst tragen.

Grenzpendler und Grenzgänger, die aus Sachsen in die Nachbarländer oder umgekehrt einreisen, um zu arbeiten, einer Ausbildung nachzugehen oder um zu studieren, müssen sich regelmäßig und auf eigene Kosten testen lassen, mindestens zweimal wöchentlich.

Diese Regelung gilt ab dem 11. Januar.

Maskenpflicht Sachsen: Hier gilt die Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes

In Sachsen gilt wie in vielen anderen Bundesländern die Pflicht zum Tragen einer Masken. Hier gilt Maskenpflicht:

Im öffentlichen Raum, wo Menschen sich begegnen

In öffentlichen Verkehrsmitteln.

In Läden, sowie auf den Parkplätzen

Beim Arzt oder in Krankenhäusern

In öffentlich zugänglichen Räumen mit Publikumsverkehr

Vor Schulen und Kitas

An Haltestellen von Bus und Bahn

Auf Wochenmärkten

Sachsen erteilt Ausnahmen für Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen

Lastwagen mit wichtigen Versorgungsgütern können bis Ende Januar auch an Feiertagen und Sonntagen unterwegs sein. Der Freistaat habe eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt, hieß es am Freitag im Wirtschaftsministerium. Waren im Zusammenhang mit der Corona-Impfung dürfen bis zum 30. Juni 2021 ebenfalls an Sonn- und Feiertagen transportiert werden. Mit der Regelung soll sichergestellt werden, dass die Impfzentren funktionsfähig seien und der Impfstoff jederzeit zur Verfügung stehe, hieß es. Deshalb dürfen etwa Fahrzeuge, die den Impfstoff, Kühlsysteme, Impfbesteck oder medizinische Instrumente transportieren, auch an diesen Tagen unterwegs sein.

Corona Hotline Sachsen: Hier werden Fragen beantwortet

Corona Sachsen Regeln Handel: Diese Läden sind weiter offen

Die Regierung in Dresden hat eine weitgehende Schließung des Einzelhandels angekündigt. Nicht geschlossen werden sollen laut Corona Verordnung:

Lebensmittelhandel und Warenverkauf des täglichen Bedarfs

Weihnachtsbaumverkauf

Getränkehandel

Tierbedarf

Großhandel und Großmärkte

Post und Postdienstleistungen

Drogerien und Apotheken

Friseure

Banken und Geldinstitute

Tankstellen

Kfz-Handel und Fahrradservice

Bestatter

Optiker, Hörgeräteakustiker

Verkauf von Pyrotechnik

Waschsalons

Zeitungsverkauf

Baumärkte werden also geschlossen. Einzelne Märkte bieten aber Lieferdienste an. Auch Friseure müssen schließen. Diese werden wie überall bundesweit erst am Mittwoch geschlossen.

Einzelhandel ruft um Hilfe

Unter dem Titel „Wir machen auf_merksam“ haben Einzelhändler in Sachsen am Montag auf ihre schwierige Lage im Corona-Lockdown hingewiesen. „Uns erreichen täglich dramatische und hoch emotionale Hilferufe von Einzelhandelsunternehmen, die zusehen müssen, wie ihre Existenzgrundlage entzogen wird und ihr Lebenswerk und ihre wirtschaftliche Existenz völlig unverschuldet verloren gehen“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes René Glaser. Es sei dringend nötig, dass Unterstützungsprogramme schnellstmöglich angepasst würden. „Ansonsten drohen noch mehr Insolvenzen und in der Folge verödete Innenstädte.“

Corona Thüringen: Fallzahlen steigen