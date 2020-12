Der Weihnachtslockdown in Deutschland wird härter als der im Frühjahr.

Das zeigt sich unter anderem in Ausgangssperren und der Schließung von Baumärkten.

Vor dem Lockdown wird am Dienstag ein Massenansturm erwartet.

Rund um die Baumärkte Obi, Hornbach, Bauhaus & Co. belasten seit Anfang der Woche lange Staus die Nerven der Autofahrer. Grund ist die Schließung der Branche ab Mittwoch, denn anders als beim Lockdown im Frühjahr gibt es dieses Mal keine Ausnahme für Heimwerker und Häuslebauer, die vor der Zwangspause zum Jahreswechsel noch Material brauchen. Nicht alle hatten das sofort mitbekommen, so dass gerade auch am Dienstag mit einem Massenansturm zu rechnen ist.

Öffnen Ikea, Hornbach & Co. vor dem Lockdown bis Mitternacht?

Entzerrung der Torschlusspanik sogar eine Corona-Infektionen unter Heimwerkern bekannt geworden. Politiker und Handelsverbände haben zurder Torschlusspanik sogar eine Öffnung von Baumärkten und anderen Läden bis Mitternacht gefordert. Die Chancen dafür dürften allerdings nicht besonders gut stehen. Eine genaue Erklärung dafür, dass die Baumärkte dieses Mal geschlossen werden, gibt es von Bund und Ländern indes nicht. Im Frühjahr war jedenfalls keine besondere Häufung vonunter Heimwerkern bekannt geworden.

Ikea ist vor dem Lockdown übrigens ein Massenansturm zu erwarten, denn nach dem Corona-Gipfel war zunächst noch nicht klar, ob Länder wie Baden-Württemberg weiterhin die Ausgangssperren mit sich. Auch beiist vor dem Lockdown übrigens ein Massenansturm zu erwarten, denn nach dem Cwar zunächst noch nicht klar, ob Länder wie Baden-Württemberg weiterhin die Abholung von Waren per „Click & Collect“ erlauben. Im Frühjahr waren diese massiv genutzt worden, doch der aktuelle Lockdown soll offenbar noch härter werden als damals und bringt etwa auchmit sich.

Heimwerkerbedarf im Supermarkt statt im Baumarkt?

Inwieweit ab Mittwoch noch Non-Food-Artikel im Supermarkt verkauft werden dürfen, war am Dienstagmorgen noch nicht klar. Die Abgrenzung zwischen Lebensmitteln und anderen Produkten im Sortiment hatte bereits im Frühjahr für Probleme gesorgt und wurde schließlich von Gerichten entschieden. Maßgeblich war die prozentuale Aufteilung der Verkaufsfläche.

Diese Baumärkte sind vom Lockdown betroffen (Auswahl)

Bauhaus

Baywa

Globus

Hagebaumarkt

Hellweg

Hornbach

Obi

Poco

Toom