Thüringen ist nach Sachsen zder nächste Corona-Hotspot

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind weiter hoch.

In Deutschland ist der Lockdown bis Ende Januar verlängert worden.

In Thüringen wird eine Verschiebung der Landtagswahl diskutiert.

Die Corona-Lage in Thüringen verschärft sich. Mit einer landesweiten Inzidenz von 325 liegt Thüringen am Dienstag 12.1 laut Robert Koch Institut (RKI) weit über der bundesweiten Inzidenz von 164 und auf Platz zwei hinter Sachsen. Ministerpräsident Bode Ramelow äußerte sich am Sonntagabend im ZDF Heute Journal besorgt:„Ich merke, dass bei mir in Thüringen gerade die Hütte brennt“, sagte der Linken-Politiker. Nach den Beschlüssen des Corona-Gipfel gelten auch in Thüringen ab Montag schärfere Regeln. Die Lage in Thüringen im Überblick.

„Die Hütte brennt“ - Ramelow gegen Lockerungen des Lockdown

Bodo Ramelow sprach sich mit drastischen Worten gegen Forderungen nach Thüringen gerade die Hütte brennt. Heute ist für mich ein schlimmer Tag. Denn heute haben wir in ganz Thüringen die 300er-Inzidenz überschritten, und alle Landkreise und kreisfreien Städte sind über die 200 gegangen. Es ist kein Platz mehr für Lockerungen und die Debatte von der Lockerung zur Lockerung.“ Thüringens Ministerpräsidentsprach sich mit drastischen Worten gegen Forderungen nach Lockerungen in der Corona-Pandemie aus. „Wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfängt, richtig Fahrt aufzunehmen“, sagte der Linke-Politiker am Sonntagabend im ZDF-„heute journal“. „Ich merke, dass bei mir ingerade die Hütte brennt. Heute ist für mich ein schlimmer Tag. Denn heute haben wir in ganz Thüringen die 300er-Inzidenz überschritten, und alle Landkreise und kreisfreien Städte sind über die 200 gegangen. Es ist kein Platz mehr für Lockerungen und die Debatte von der Lockerung zur Lockerung.“

Thüringen diskutiert über Verschiebung von Landtagswahl

Im hart von der Coronapandemie getroffenen Thüringen wird über eine Verschiebung der Landtagswahl diskutiert. Politiker der Koalitionsparteien teilten mit, dass sie sich einen anderen Termin für die eigentlich am 25. April geplante Wahl vorstellen könnten. Am Donnerstag treffen sich die Partei- und Fraktionsspitzen von Linker, SPD und Grünen mit der CDU, um über die Lage zu beraten.

Aktuelle Corona Zahlen Thüringen: Fallzahlen der Neuinfektionen, Inzidenz, Tote laut Ministerium

Das Thüringer Gesundheitsministerium meldet die aktuellen Fallzahlen auf seiner Internetseite. Die Zahlen im Überblick (Stand 11.1., 0:00 Uhr):

Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie: 51.601

Zahl der Neuinfektionen: 334

7-Tage-Inzidenz: 316,2

Menschen in intensivmedizinischer Behandlung: 208

Patienten im Krankenhaus: 2589

Patienten mit schwerem Verlauf: 314

Tote im Zusammenhang mit dem Coronavirus: 1354

Neue Corona Regeln Thüringen: Das gilt laut aktueller Corona-Verordnung in Thüringen

Nach den Beschlüssen des Corona-Gipfels am Dienstag setzt auch Thüringen die Entscheidungen in einer neuen Corona-Verordnung um. Diese Regeln gelten ab Montag 11.01.21:

Verlängerung des Lockdown bis 3. Januar

Verschärfung des Kontaktbeschränkungen: Man darf nur maximal eine andere Person aus einem fremden Haushalt treffen.

Bewegungsradius von 15 Kilometern: Die Landesregierung empfiehlt alle Tätigkeiten in einem Radius von 15 Kilometern zu erledigen.

Einschränkungen bei Versammlungen: Überschreitet ein Kreis fünf Tage lang eine Inzidenz von 300 werden Versammlungen auf 25 Personen begrenzt.

Click and collect: Wie bereits beim Buchhandel dürfen nun in allen Einzelhandelsgeschäften (inklusive der Baumärkte) online bestellte Waren abgeholt werden.

Schulen und Kitas bleiben geschlossen

Corona Schule Thüringen: Schulen und Kitas bleiben geschlossen

Mit Spannung waren vor allem die Regelungen zu Schulen und Kitas erwartet worden. Nun ist klar. Schulen und Kitas in Thüringen bleiben bis 31. Januar geschlossen. Danach soll der Betrieb eingeschränkt wieder aufgenommen werden, heißt es im Kabinettsbeschluss.

Kinderbetreuung: Formular für die Notbetreuung in Thüringen

Da Schulen und Kitas weiter geschlossen sind, stehen viele Eltern vor einem großen Problem. Es gibt aber die Möglichkeit einer Notbetreuung, wenn Home-Office unmöglich ist und die Eltern zum Personal für die Pandemieabwehr oder in Bereichen von öffentlichem Interesse arbeiten. Dazu hat das Land ein FAQ herausgegeben.

Corona Schule: Thüringen will Winterferien vorziehen

Thüringen will wegen der Coronakrise die Winterferien vorziehen. Das kündigte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Montag im Mitteldeutschen Rundfunk an. Die Ferienwoche soll nach seinen Angaben auf die letzte Januarwoche vorverlegt werden. Bis dahin gebe es Unterricht zu Hause. Eine Ausnahme solle es nur für Abschlussklassen geben, sofern sich die Schüler vorher einem Schnelltest unterziehen. Eigentlich sind in Thüringen in der zweiten Februarwoche Ferien.

Impfen in Thüringen: Anmeldung Corona Impfung Thüringen über Impfportal

Thüringen haben die Corona Impfungen begonnen. Um Patientinnen und Patienten über die Imfung zu informieren hat die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KV) ein Impfung, mögliche Nebenwirkungen und die Formalitäten zur Anmeldung erklärt. So meldet man sich an: Seit Sonntag ist es soweit: Auch inhaben diebegonnen. Um Patientinnen und Patienten über die Imfung zu informieren hat dieThüringen (KV) ein FAQ herausgegeben. Darin werden der Ablauf der, mögliche Nebenwirkungen und die Formalitäten zurerklärt. So meldet man sich an:

Online unter impfen-thueringen.de

Telefonisch unter der Rufnummer 03643/4950490

Bei der Terminvereinbarung wird der Ort der Impfung mitgeteilt. In Thüringen gibt es 29 Impfstellen und zehn mobile Impfteams.

Hotspots in Thüringen: Saalfeld-Rudolstadt zweithöchste Inzidenz

Hotspots bekannt. Doch nun steigen auch in den thüringischen Kreisen die Zahlen. Gehört der Kreis Saalfeld-Rudolstadt zu den Spitzenreitern nach Inzidenz. Am Freitag 8.1. liegt die Inzidenz dort laut RKI bei 460 und ist damit die dritthöchste in Deutschland. Auch der Kreis Hildburghausen weist mit 354 eine hohe Inzidenz auf. In den vergangenen Wochen waren vor allem Städte und Kreise in Sachsen oder Bayern alsbekannt. Doch nun steigen auch in den thüringischen Kreisen die Zahlen. Gehört der Kreisnach Inzidenz. Am Freitag 8.1. liegt die Inzidenz dort laut RKI bei 460 und ist damit die dritthöchste in Deutschland. Auch der Kreis Hildburghausen weist mit 354 eine hohe Inzidenz auf.

Corona Live Ticker Thüringen: Landesregierung informiert über aktuelle Lage

Mit einem Live Blog informiert die Landesregierung in Thüringen die Bürgerinnen und Bürger über die aktuelle Pandemie Lage im Land. Der Blog enthält Meldungen zu Zahlen und der Lage in den einzelnen Städten und Kreisen, aber auch allgemeine Informationen zum Stand der Pandemie in Deutschland.

Ramelow bedauert früheren Widerstand gegen harte Corona-Maßnahmen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) bedauert seien früheren Widerstand gegen härtere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. "Ich ganz persönlich ärgere mich heute, dass ich im November innerlich nicht bereit war, zu sagen: Den Dezember mit seinen vielen Feiertagen nutzen wir bundesweit für eine Generalpause", sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeiutng" (Freitagsausgabe). "Alles, was nicht lebensnotwendig ist oder systemisch nicht abgestellt werden kann, hätte vier Wochen lang angehalten werden müssen. Alles."

