Verkaufsverbot für Böller und Raketen beschlossen werden. Das berichtet die „Bild“, die sich auf eine Beschlussvorlage für den Gipfel beruft. Das Corona-Jahr 2020 geht in die Geschichtsbücher ein. Die Pandemie hat alles Gewohnte auf den Kopf gestellt. Es gibt Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und auch Silvester läuft wohl gänzlich anders als üblich. Beim Corona-Gipfel am Sonntag, 13.12, soll wohl auch einbeschlossen werden. Das berichtet die „Bild“, die sich auf eine Beschlussvorlage für den Gipfel beruft.

Verkaufsverbot für Böller und Raketen: Das soll beschlossen werden

„Am Silvestertag und Neujahrstag wird bundesweit ein An- und Versammlungsverbot umgesetzt. Darüber hinaus gilt ein Feuerwerksverbot auf durch die Kommunen zu definierenden publikumsträchtigen Plätzen. Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird in diesem Jahr generell verboten und vom Zünden von Silvesterfeuerwerk generell dringend abgeraten, auch vor dem Hintergrund der hohen Verletzungsgefahr und der bereits enormen Belastung des Gesundheitssystems“, zitiert die Bild aus der Beschlussvorlage.

Die Corona-Zahlen für Deutschland am 13.12.2020

Das Robert Koch-Institut (RKI) erfasst jeden Tag die aktuelle Corona-Lage in Deutschland, für die Bundesländer und Landkreise und bewertet nach eigenen Angaben auf der Homepage „alle Informationen und schätzt das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland ein“. Zudem stellt das RKI Empfehlungen für die Fach­öffentlich­keit zur Verfügung wie Fallzahlen und Informationen zu allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen, Diagnostik und Teststrategie und Prävention in Gesundheitseinrichtungen.

Neuinfektionen: Laut RKI-Angaben haben sich binnen eines Tages deutschlandweit mindestens 20.200 Personen neu mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag wurden knapp 30.000 Neuinfektionen gemeldet, ein neuer Rekord in der Pandemie. Am Samstag gab es laut RKI 28.438 Neuinfektionen. Nach Angaben von „Zeit Online“ gibt es heute 21.654 Neuinfektionen. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

Infizierte: Die Gesamtzahl der Infektionen seit Beginn der Pandemie in Deutschland beträgt laut jüngsten Werten des RKI 1.320.716 Fälle.

Tote: Die Zahl der Menschen, die mit oder an einer Corona-Infektion gestorben sind, liegt bei 21.787 Das sind 321 Tote mehr als am Vortag. Am Freitag wurden beinahe 600 neue Todesfälle vermeldet.

Genesene: Die Zahl der Genesenen beläuft sich laut RKI auf etwa 967.900.