Die Corona-Zahlen in Baden-Württemberg sind zu hoch

Das Land steuert auf einen harten Lockdown hin - MP Kretschmann hält ihn für „unerlässlich“

Nun droht extremen Hotspots im Land eine drastische Ausgangssperre

Mit ganztägigen Ausgangsbeschränkungen will die Landesregierung auf explodierende Infektionszahlen in Hotspots des Landes reagieren. In Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche soll das Verlassen der Wohnung bald auch tagsüber nur noch aus triftigen Gründen erlaubt sein. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstag der dpa mit. Allerdings soll es Ausnahmen geben. Als Gründe gelten etwa Arbeit, Arztbesuch, Einkauf.

Corona Ausgangssperre BW: Bisher wäre nur Pforzheim betroffen

Damit verschärft die Regierung ein erneutes Mal die Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Bislang ist eine nächtliche Ausgangssperre für Hotspots mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 vorgeschrieben. Nach den jüngsten Infektionszahlen wäre nur Pforzheim (337,4) von den neuen Regeln betroffen. Heilbronn liegt aber bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 298,6. Noch am Donnerstag wollte die Regierung einen Erlass für Pforzheim auf den Weg bringen. Am Freitag soll die erweiterte Hotspotstrategie vom Kabinett beschlossen werden und nächste Woche in die Corona-Verordnung einfließen.

Kretschmann hält Lockdown in BW für „unerlässlich“

Bereits vor der Ankündigung, dass es eine Ausgangssperre auch tagsüber geben könnte in extremen Hotspots, hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) geäußert, dass ein harter Lockdown im Südwesten „unerlässlich“ sei. Man könne es nicht mehr leisten, dass die Infektionszahlen weiter hochgingen, sagte ein Sprecher. Es gehe darum, das gesellschaftliche Leben so weit wie möglich runterzubringen. Möglicherweise noch diese Woche beraten Bund und Länder noch einmal über ein gemeinsames Vorgehen.