An den Schulen in BW gibt es im verbleibenden Zeitraum bis zu Beginn der regulären Weihnachtsferien am 23. Dezember obligatorischen Fernunterricht für die Abschlussjahrgänge.

Alle anderen sollen ab 16. Dezember in die Coronaferien gehen.

Statt einer Wahlmöglichkeit zwischen Notbetreuung und Zuhausebleiben gibt es schwammige Kriterien und Entscheidungsdruck auf berufstätige Familien.

Die Notbetreuung in BW ist anders als im Frühjahr aber nicht auf systemkritische Berufe beschränkt.

Auch im Home Office kann man Anspruch auf Notbetreuung geltend machen.

Lockdown-Beschluss von Bund und Ländern bestehen noch etliche offene Fragen rund um die Notbetreuung an Schulen in Baden-Württemberg ab Mittwoch, 16. Dezember. Nachdem sich die gesamte Kultusministerkonferenz am Freitag gegen Schulschließungen gewehrt hatte, wurden genau diese nun beschlossen. Während die Abschlussklassen Fernunterricht bekommen, werden alle anderen im Prinzip vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zwangsweise in die „Corona-Ferien" geschickt - bereits eine Woche vor dem regulären Beginn der Weihnachtsferien am 23. Dezember.

Die Schulpflicht ist in dieser Zeit aufgehoben, neuer Stoff wird nicht unterrichtet, und auch die Kitas bieten nur eine Notbetreuung an. Anders als etwa in Österreich in den Lockdown-Wochen im November, blieb zunächst unklar, wie weit die Wahlfreiheit dabei geht. Welche Kinder dürfen in die Notbetreuung, welche nicht?

Schule BW: „Erweiterte Notbetreuung“ auch mit Home Office

Anspruch auf Notbetreuung haben offenbar nur berufstätige Familien, bei denen die Erziehungsberechtigten „unabkömlich“ seien. Was genau darunter zu verstehen ist und ob dafür bestimmte Nachweise verlangt werden, war nach dem Gipfel mit Angela Merkel zunächst einmal offen. Klarstellungen wurden für Montag angekündigt. Jedoch soll die Regelung gleichermaßen für Präsenzarbeitsplätze und Home Office gelten und ist nicht auf systemkritische Berufe wie bei der Polizei oder im Krankenhaus beschränkt. „Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kultusministeriums. Die Umsetzung mitsamt Bürokratie dürfte aber auch von den einzelnen Schulen und Kitas abhängen. „So gesehen ist es eine erweiterte Notbetreuung, weil wir sehen, dass man das nicht von heute auf morgen umstellen kann und Betreuung für Eltern sehr wichtig ist“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann im SWR-Interview.

FDP: „Familien müssen die bittere Lockdown-Suppe auslöffeln“

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke übte Kritik an den Schulschließungen: „Wieder einmal sollen Schülerinnen und Schüler sowie die Familien die bittere Lockdown-Suppe auslöffeln", so der Politiker. Er halte es für das völlig falsche Signal, die Schulen zu schließen und bis Klasse 7 nur eine Notbetreuung anzubieten. „Im 21. Jahrhundert gibt es intelligentere Maßnahmen als den Wettstreit um möglichst drastische Einschränkungen der Freiheit und des Rechts auf Betreuung und Bildung durch Quasi-Hausarrest." Für Montagnachmittag wurde zu den Lockdown-Maßnahmen in Baden-Württemberg eine kontroverse Debatte im Landtag erwartet.

Ursprüngliche Weihnachtsferientermine der Bundesländer

Baden-Württemberg: 23.12.-10.01.

Bayern: 19.12-10.01.

Berlin: 19.12.-03.01.

Brandenburg: 19.12.-03.01.

Bremen: 23.12.-10.01

Hamburg: 19.12.-04.01.

Hessen: 19.12.-10.01.

Mecklenburg-Vorpommern: 19.12.-03.01.

Niedersachsen: 19.12.-10.01.

NRW: 19.12.-06.01.

Rheinland-Pfalz: 19.12-03.01

Saarland: 19.12.-03.01.

Sachsen: 16.12.-03.01.

Sachsen-Anhalt: 19.12.-10.01.

Schleswig-Holstein: 19.12-06.01.