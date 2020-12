Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länder-Chefs haben beim Corona-Gipfel beschlossen, Deutschland in den harten Lockdown zu schicken

Bis auf mehrere Ausnahmen wird der komplette Einzelhandel ab dem 16. Dezember geschlossen

Schulen sollen grundsätzlich geschlossen werden, oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Es wird eine Notfallbetreuung sichergestellt und Distanzlernen angeboten.

Wie setzt Baden-Württemberg den harten Lockdown um?

Es herrschte überraschende Einigkeit. Beim Corona-Gipfel am Sonntag kamen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer schnell zu Entscheidungen:

Corona-Gipfel: Die Beschlüsse im Überblick

In Kitas wird analog zu Schulen verfahren

Arbeitgeber sollen dringend prüfen, ob Unternehmen entweder durch Betriebsferien oder großzügige Homeoffice-Lösungen geschlossen werden können

Das Trinken alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum wird untersagt. Verstöße werden mit einem Bußgeld belegt.

Der Verkauf von Pyrotechnik vor Silvester wird generell verboten. Am Silvestertag und Neujahrstag gelten bundesweit ein An- und Versammlungsverbot sowie ein Feuerwerksverbot auf vielbesuchten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden.

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen.

Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo- und Logotherapien sowie Podologie/Fußpflege, bleiben weiter möglich.

Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt werden kann. Es gilt Maskenpflicht auch am Platz, der Gemeindegesang ist untersagt. Wenn volle Besetzung erwartet wird, sollen sich die Besucher anmelden.

Für Alten- und Pflegeheime sowie mobile Pflegedienste sollen besondere Schutzmaßnahmen getroffen werden. Der Bund unterstützt diese mit medizinischen Schutzmasken und durch die Übernahme der Kosten für Antigen-Schnelltests.



Kretschmann wirbt um Verständnis für harten Lockdown

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat um Verständnis für den harten Lockdown geworben. „Es bleibt uns leider nichts anderes übrig, als nun schnell in den harten Lockdown zu gehen“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag direkt nach dem Corona-Gipfel. „Die erneut wachsende Zahl der Neuinfektionen, die vielen Toten, die wir Tag für Tag zu betrauern haben und die zunehmende Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen zwingen uns dazu.“

Kretschmann hat bei einer Pressekonferenz noch einmal über die Umsetzung der Beschlüsse in Baden-Württemberg informiert. Der Grünen-Politiker appellierte an die Menschen im Südwesten: „Bitte halten Sie sich alle an die Maßnahmen und beschränken Sie Ihre Kontakte so weit es geht.“

Ausgangsbeschränkungen in Baden-Württemberg

berufliche Zwecke

der Besuch von Schule und Kita

der Besuch von Hochschulen

medizinische Behandlungen

tiermedizinische Behandlungen

Begleitung Minderjähriger

Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf

Begleitung von sterbenden Menschen, die sich in einer akut lebensbedrohlichen Situation befinden

Versorgung von Tieren

Nach 20 Uhr sind sind die Ausnahmen weiter eingeschränkt. Besuche von Freunden und Verwandten nach 20 Uhr sind nur zwischen dem 23. und dem 26. Dezember erlaubt. Die Maßnahmen gelten zunächst für vier Wochen.

Kretschmann ist grüner Spitzenkandidat für Landtagswahl

91,5 Prozent zum Spitzenkandidaten. „Wir spielen bei dieser Landtagswahl auf Sieg und nicht auf Platz", sagte der 72-jährige Regierungschef. Mit einem harten Kurs in der Corona-Pandemie und einem weitgehenden Klimaschutzprogramm wollen die Südwest-Grünen mit Ministerpräsident Kretschmann an der Spitze die Landtagswahl in drei Monaten gewinnen. Ein Parteitag wählte den im Land äußerst beliebten Kretschmann am Wochenende mit zum Spitzenkandidaten.

